Warum die Migros-Klubschule ihren Standort in Solothurn aufgibt

Kurse Warum die Migros-Klubschule in Solothurn schliesst und wo einige Lehrkräfte neu anheuern Spätestens Ende Jahr schliesst die Migros Klubschule in Solothurn. Einige Lehrpersonen wechseln zur Volkshochschule. Diese freut sich insbesondere über Deutschlehrkräfte.

Die Migros Klubschule Solothurn an der Dornacherstrasse. Bald geht ihre Geschichte in der Region Solothurn zu Ende. Hanspeter Bärtschi

Ganz egal, ob man Arabisch lernen oder einfach Bauch-Beine-Po trainieren will, die Migros-Klubschule bietet Abhilfe. Doch auch mit Panflöte spielen, Cocktails mischen und Salsa Cubana tanzen ist es in der Liegenschaft Perron 1 in Solothurn bald vorbei. Spätestens am 23. Dezember schliesst hier die Migros-Klubschule, ebenso an den Standorten in Bern-Wankdorf, Bulle, Locarno, Mendrisio, Vevey und Sion. Die Miduca AG, eine Gesellschaft der Migros, begründete diesen Schritt in einer Medienmitteilung mit der gesunkenen Nachfrage.

«Grundsätzlich basieren die Schliessungen auf einer sorgfältigen Marktanalyse, bei der die Kurs- und Lehrgangsentwicklungen in der Vergangenheit sowie die Zukunftsszenarien überprüft wurden», heisst es bei der Miduca AG auf Nachfrage. In dieser Marktanalyse kam Solothurn offenbar schlecht weg. In Solothurn habe man von 2019 bis 2022 einen Rückgang von 30 Prozent verzeichnet – sowohl bei der Anzahl Teilnehmenden als auch bei den Klassen, so die Miduca AG.

«Die Pandemie hat die Digitalisierung im Bildungsmarkt beschleunigt. Auch ging die Nachfrage nach Präsenzunterricht stark zurück», teilt das Unternehmen weiter mit. Um in die bestehenden Standorte sowie in den Online-Bereich investieren zu können, sei eine Fokussierung erforderlich.

Der Entscheid zur Schliessung hat Folgen für die Mitarbeitenden: Wie viele in Solothurn betroffen sind, könne man nicht beantworten, «da der Prozess der Stellenangebote noch nicht abgeschlossen ist». Denn wie die Miduca AG schreibt, haben nahezu alle der schweizweit 60 betroffenen Mitarbeitenden in der Administration ein internes Stellenangebot erhalten. Dazu kommen über alle sieben betroffenen Standorte hinweg 130 Lehrpersonen, wobei diese nur zehn Vollzeitstellen entsprechen.

Gegen die zehn Personen, die bisher an der Migros-Klubschule im Perron 1 unterrichten, haben bereits bei der Volkshochschule Solothurn angeklopft. Teils erfolgreich, wie Geschäftsführerin Barbara Käch berichtet:

«Für Sprachkurse brauchen wir tatsächlich Lehrpersonen. Insbesondere für Deutschlektionen fehlen uns noch einige.»

Deutschkurse sind derzeit sehr gefragt. Einerseits wegen der Flüchtlingswelle aus der Ukraine, wie Käch erläutert, andererseits wegen der Politik des Kantons Solothurn. Hier müssen Ausländerinnen und Ausländer für gewisse Niederlassungsbewilligungen einen Sprachnachweis einreichen.

Nach der Meldung vom nahenden Aus der Klubschule in Solothurn haben sich aber auch Kursteilnehmer bei der Volkshochschule gemeldet, die bereits jetzt nach einem Ersatzangebot suchen. «Eine Englisch-Klasse inklusive Lehrperson wird per Anfang Jahr komplett zu uns wechseln», sagt Barbara Käch. Für sie ergibt dies Sinn. Ob ein Kurs erfolgreich und beliebt sei, hänge stark von der Lehrkraft ab.

«Konkurrenz belebt das Geschäft», bedauert Barbara Käch einerseits die Schliessung der Klubschule. Andererseits sei der Vorteil nicht von der Hand zu weisen, «dass wir künftig in der Region der grösste Anbieter von Kursen sind». Einen Rückgang an Teilnehmern verzeichnet die Volkshochschule im Bereich der Allgemeinbildung. In den letzten Jahren sei das Interesse an klassischen Vortragsreihen gesunken, sagt Käch, «auch weil viel Wissen kostenlos über das Internet verfügbar ist».

Über 30 Jahre in Langendorf

Was mit den Räumlichkeiten im Perron 1 passiert, welche die Migros-Klubschule für ihren Betrieb gemietet hat, ist noch offen. «Optionen für die zukünftige Nutzung der Fläche werden geprüft», heisst es bei der Miduca AG. Auf derselben Etage befindet sich das Fitnesscenter Activ Fitness, eine Tochtergesellschaft der Genossenschaft Migros Zürich.

Die Klubschule bezog die Räumlichkeiten im Perron 1 Anfang 2010. Zuvor war sie über 30 Jahre in der ehemaligen Uhrenfabrik Lanco in Langendorf zu Hause. Vor 1974 war die Klubschule aber bereits in der Stadt zu finden, startete hier mit vier Schulzimmern. Es endet also dort, wo alles begann.

