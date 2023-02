Solothurn: In der Villa 41 ist das Living Museum zu Hause

Kunstprojekt Teil einer weltweiten Bewegung: Blick in die Villa 41 in Solothurn, wo das Living Museum Zuhause ist Vier kreative Frauen fühlen sich angesprochen von der weltweiten Bewegung. Was sich hinter dem Living Museum verbirgt, das es nicht nur etwa in New York, sondern auch in Solothurn gibt. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 12.02.2023, 05.00 Uhr

Das Team hinter dem Living Museum Solothurn: Denise Arber, Christin Müller, Karin Frey-Bucheli und Gabriela V. Affolter (von links). Hanspeter Bärtschi

Beim Living Museum handelt es sich um kein Museum der üblichen Art. Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Kunstwerkstatt, die an jedem Dienstagnachmittag Personen jeden Alters anzieht. Die Interessierten verbindet der Wunsch nach freiem künstlerischem, non-verbalem Gestalten, das individuell oder in der Gemeinschaft aller Teilnehmenden stattfindet.

Das Living Museum hier in Solothurn ist Teil einer weltweiten Bewegung, die 1983 in den USA startete und seither Stützpunkte und Mitstreiter in vielen Ländern gefunden hat. «Wir fühlten uns von dieser Idee sehr angesprochen», unterstreicht Denise Arber (Solothurn) als Präsidentin des im April 2022 gegründeten Vereins. Die Vorstandskerngruppe vervollständigen Gabriella V. Affolter (Leuzigen/Solothurn), Karin Frey-Bucheli (Gerlafingen) und Christin Müller (Solothurn).

Malen stärkt das Selbstvertrauen

Alle vier Frauen sind langjährig professionell tätig in Bereichen der Kulturvermittlung, im Sozialwesen, in der Kunsttherapie und in der Begleitung von Menschen aller Altersgruppen zu heilendem kreativem Gestalten. «Die gegenwärtige Dauerkrise dieser Welt nach der Pandemie, inmitten von politischen Wirren und Krieg in der Ukraine erzeugt bei vielen Mitmenschen tiefe Ängste und rüttelt an unseren gesellschaftlichen Gewissheiten.» Hier will das niederschwellige Angebot von Living Museum ansetzen.

Gibt Selbstvertrauen: Kreativ tätig sein. Hanspeter Bärtschi

«Gegen die persönliche Verunsicherung kann Malen als künstlerisch-kreative Tätigkeit helfen – besonders, wenn sie durch eine Gemeinschaft unterstützt wird», sind die Vorstandsfrauen aus ihrer bisherigen Erfahrung überzeugt. Das Selbstvertrauen, das bei manchen Menschen häufig leide und oftmals zum sozialen Rückzug führe, werde gestärkt, wenn man durch fantasievolles Schaffen einen sichtbaren Effekt erzeuge und damit etwas in der Welt bewirke.

Das englische Wort «Empowerment», das Ziele der Living Museum-Bewegung charakterisiert, umfasst den Weg zur hier vermittelten seelisch-geistigen und körperlichen Widerstandskraft: eine Hilfe, die das Leben leichter meistern lässt. Eine psychosoziale Beratung findet im Living Museum allerdings nicht statt.

Inmitten eines Quartierspielplatzes

Das Living Museum im Haus Villa 41 gefällt in unkomplizierter Fröhlichkeit. Angesiedelt ist es inmitten eines Quartierspielplatzes, der zu ausgelassener Bewegung einlädt. Nach Gesprächen und der Erläuterung des Konzeptes bei mehreren Organisationen stellte die Stadt Solothurn, die Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese werden seit November letzten Jahres von - vor allem weiblichen - Interessierten genutzt. Und wöchentlich werden es mehr.

Im Living Museum Solothurn gibt es viele Malutensilien. Hanspeter Bärtschi

«Mit einem Tag der offenen Tür haben wir unser Angebot bekannt gemacht und freuen uns am breiten Echo», betonen die Vorstandsfrauen, die wie alle freiwilligen Helferinnen im Projekt ehrenamtlich arbeiten. Manche Teilnehmende kommen nur ein Mal im Monat, andere treffen sich hier wöchentlich am Dienstagnachmittag und geniessen Malen und Zusammensein.

Erwartet wird ein Unkostenbeitrag. In Begleitung und Anregung durch Vorstandsmitglieder und Kunstschaffende weckt und vermittelt der Aufenthalt im Living Museum schöpferische Fähigkeiten. Geplant ist im Herbst eine Ausstellung mit Werken, die hier entstanden sind.

