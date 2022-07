Solothurn: Gleich zwei Kopien des Berntors werden gebaut

Kunstprojekt Einst von den Solothurnern verschmäht: Doch nun werden gleich zwei Kopien des Berntors gebaut Statt eins bald drei: Im Kreuzackerpark werden derzeit zwei weitere Berntore gebaut. Das Kunstprojekt soll auch einen praktischen Nutzen haben. Etwa als Spielplatz oder weitere Sitzgelegenheit. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es mag sein, dass das Berntor die letzten Jahre einsam war. Einst von den Solothurnerinnen und Solothurnern verschmäht und unter Spottgedichten 1877 abgerissen, wurde der frühere Torbogen zum Eingangstor zur Strafanstalt im Kreuzacker. Und seit diese ebenfalls der Vergangenheit angehört, steht es einfach nur noch da. Teils von den vorbeieilenden Passantinnen und Passanten nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen.

Etwas verloren steht das Berntor auf der Wiese. Im Hintergrund die Baustelle, wo die eine Berntor-Kopie gebaut wird. Fabio Vonarburg

Mit der Einsamkeit ist es bald vorbei. Davon zeugen derzeit die beiden Baustellen. Künftig wird es kaum mehr möglich sein, durch den Kreuzackerpark zu laufen, ohne dabei das Berntor zu übersehen. Denn dieses erhält Freunde – zwei Kopien von sich selber. Ein Tor wird kopfstehen, das andere flachliegen.

Im Kreuzackerpark wird ein umgekehrtes Berntor aufgebaut. Hanspeter Bärtschi

«Berntor3» heisst das Kunstprojekt, das sich gegen sechs andere Wettbewerbsbeiträge durchgesetzt hat. Es war die Beobachtung, dass das Berntor etwas einsam und zufällig platziert auf der Wiese steht, die das Kollektiv «Haus am Gern» auf die Idee brachte, dieses zu kopieren.

Umgesetzt wird das Projekt im Rahmen von «Kunst und Bau». Denn immer dann, wenn der Kanton ein Gebäude baut oder umbaut, muss ein gewisser Prozentsatz der Bausumme für die künstlerische Ausschmückung verwendet werden. Im vorliegenden Fall wurden der Betrag aus dem Umbau des BBZ und jener der Liegenschaft Rosengarten zusammengelegt. 300000 Franken betrug die Summe, welche der Regierungsrat im vergangenen November für das Projekt gesprochen hat.

Derzeit kann man im Park live zuschauen, wie sich das Berntor vermehrt. Auch Christoph Rölli, Präsident der vom Regierungsrat eingesetzten Kunstkommission und damit Mitverantwortlicher des Kunstprojektes, kommt hie und da vorbei, um den Fortschritt zu beobachten. «Die Vorfreude ist gross», sagt Christoph Rölli und ergänzt:

«Die Freude wird noch um einiges grösser sein, wenn die beiden Berntor-Kopien fertig sind.»

Anfang September soll es bereits soweit sein. Damit liegt das Bauprojekt exakt im Zeitplan. Rölli kommt ins Schwärmen, spricht von einem «Hammerprojekt». Was ihm gefällt, ist das spielerische Element, die Transformation, die das Berntor erlebt. «Hinzu kommt, dass die Intervention auch einen praktischen Nutzen hat», so Rölli weiter.

Damit meint er, dass jene Berntor-Kopie, die künftig nicht fern der Hafebar am Boden liegt, auch als eine Art Spielplatz oder als Sitzgelegenheit genützt werden kann – um etwa ein Bier auf dem Berntor zu trinken.

Hier, hinter der Hafebar, kommt ein Berntor zu liegen. Fabio Vonarburg

Ursprünglich war gleich hinter der Hafebar kein Berntor geplant. Doch der zuerst vorgesehene Standort für das liegende Tor erwies sich als nicht praktikabel. Man hätte dort die Wurzeln der Bäume verletzt.

Dieser Platz für die zweite Berntor-Kopie (vorne) musste wegen den Wurzeln der Bäume überdacht werden. Zvg/Visualisierung

Doch auch der neue Platz erfüllt seinen Zweck. Auch so wird man von jedem Berntor aus die anderen beiden sehen, so wie es die beiden Kunstschaffenden, Rudolf Steiner und Barbara Meyer Cesta, von Anfang an beabsichtigt haben.

Die Arbeiten an den beiden Kopien sind bereits fortgeschritten. Man sieht die Holzverschalung, in die nun Beton gegossen wird. Somit braucht es keine Visualisierungen mehr, um sich vorzustellen, wie die Kunstintervention künftig aussieht.

Das Original wird nicht verändert. Der ursprüngliche Torbogen wird nicht versetzt, so wie teilweise in der Stadt gemunkelt wurde. Darüber diskutiert hat man allerdings, wie Christoph Rölli berichtet. Man habe im Vorfeld bei der Denkmalpflege angefragt, ob dies möglich wäre. Damit wollte man einfach die Möglichkeiten abstecken. Vom Amt kam kein klares Nein. «Aber uns wurde gesagt, dass man dies nur tun soll, wenn es nicht anders geht», sagt Christoph Rölli.

Das Dasein des Berntors wird sich dennoch bald radikal ändern. Mit dessen Einsamkeit wird es noch diesen Sommer vorbei sein.

Blick durch das Berntor auf die Berntor-Kopie. Hanspeter Bärtschi

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen