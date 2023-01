Als Ersatz für Live-Konzerte griff die Solothurnerin zum Pinsel

Kunst Von der Konzertfotografin zur Künstlerin: Als Ersatz für Livekonzerte griff die Solothurnerin zum Pinsel «Ohne Konzerte fühlte ich mich leer», sagt Miriam Ritler über die Zeit des Lockdowns. Plötzlich konnte sie nicht mehr fotografieren. Ihre Lösung: Sie griff nach über zehn Jahren wieder zum Pinsel. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Miriam Ritler macht Konzertfotografien und malt danach Bilder daraus. Hanspeter Bärtschi

Den Lockdown wird wohl niemand vergessen. Während der Stillstand für manche Menschen tatsächlich zum Stillstand wurde, man mit sich und der Zeit, die man zu viel hatte, haderte, machten sich andere ans Werk, um Liegengebliebenes anzupacken. «Alle Hände voll zu tun», das wollte auch Miriam Ritler haben. Sie gehört nicht zu denjenigen, die auf dem Sofa hängenbleiben, um sich durch das ganze Netflix zu klicken. Die Grafikerin, die eine grosse Leidenschaft für Konzertfotografie hat, litt: «Die Livemusik fehlte mir extrem.» Und so musste sie etwas tun.

Die 32-Jährige ist schon seit ihrer Jugend ein grosser Musikfan. Kaum war sie alt genug, um Konzerte zu besuchen, zog sie los. Während der Konzerte bewunderte sie immer wieder die Fotografen im Graben direkt vor der Bühne. So sprach sie eine Fotografin an, durfte dieser Referenzfotos einreichen und bekam die Erlaubnis, für deren Fanmagazin zukünftig an Konzerten Fotos zu schiessen.

Bereits einige Konzerte hat Miriam Ritler auf die Leinwand gemalt. Hanspeter Bärtschi

So stand die in Lommiswil aufgewachsene Frau schon bald selber im Fotograben. Sie war total geflasht: «Da stehst du dann zwischen Band und Publikum. Vorne die Power der Musik, hinten die Emotionen der Fans. Hinzu kommt der zeitliche Druck: Drei Lieder lang dürfen wir im Graben stehen, dann müssen wir wieder raus. Adrenalin pur!»

Ihr Herz schlägt für die härteren Klänge: Metal und Rock. Das erste richtig grosse Konzert bleibt ihr in Erinnerung: Im ausverkauften Letzigrund durfte sie Fotos von Coldplay machen. Es folgten Konzerte von Rammstein, von Within Temptation oder Alice Cooper. Im vergangenen Jahr durfte sie bei Imagine Dragons im Wankdorf in Bern während des ganzen Konzertes Fotos machen. Da war sie aber nicht mehr in der Rolle der Fotografin im Graben, sondern als Künstlerin.

Sie brauchte ein Ventil, um die Lücke zu füllen

Der Lockdown hat ihre Beziehung zur Fotografie und zur Musik um eine neue Dimension erweitert. «Ohne Konzerte fühlte ich mich leer. Es schmerzte, diese Emotionen nicht mehr spüren zu können», erklärt sie. Sie brauchte ein Ventil, um die Lücke zu füllen. Sie erinnerte sich an ihre Ausbildung: Bevor sie eine Lehre als Polygrafin absolvierte, besuchte sie die Kunstgewerbeschule, um da den Vorkurs zu machen.

Die Künstlerin am Werk. Hanspeter Bärtschi

Die einjährige Ausbildung beinhaltete nebst Kunstgeschichte die plastische Kunst, sie lernte zu zeichnen, sie fotografierte und sie lernte zu malen. Vor allem die Malerei hatte sie damals besonders fasziniert. Trotzdem hielt sie mehr als zehn Jahre lang keinen Pinsel mehr in der Hand.

2020 änderte sich dies. Miriam Ritler nahm ihr Notebook, suchte ein Konzertfoto und begann dieses auf Leinwand oder Holzplatten zu übertragen. Zuerst die Konturen, dann Schicht für Schicht die Ölfarben. Sie spielte mit Material, mit Textur. Sie verglich, passte an – und im Hintergrund spielte immer die passende Musik. Und da waren sie wieder: «All die Emotionen, die ich sonst bei den Livekonzerten spüre, konnte ich auf die Gemälde übertragen – und von dort kamen sie zurück zu mir.»

Entstanden sind sehr ausdrucksstarke Bilder. Hanspeter Bärtschi

Die Bilder sind stark. Zum Teil fotorealistisch, immer häufiger auch abstrahiert. Da ein Farbspritzer, dort ein unterbrochenes Bild. Die Bilder sind detailreich und tatsächlich: voller Emotionen. Seit dem Lockdown ist kein Tag vergangenen, an dem die Künstlerin keinen Pinsel in der Hand hielt. Ihre Werke postet sie auf ihrem Instagram-Konto und kommt so in Kontakt zu den Bands, den Fans und damit zu internationaler Aufmerksamkeit.

Ihr kreatives Reich teilt sie mit ihrer Zwillingsschwester

Etwa dreimal pro Jahr reist sie nach Dublin und malt dort in einem Atelier, das zu einer Galerie gehört. Ansonsten hat sie ihre Staffelei aber in ihrem kreativen Reich in Solothurn aufgestellt, welches sie mit ihrer Zwillingsschwester Olivia teilt. Diese führt auf demselben Stockwerk ihr Tattoostudio.

Die verwendeten Farbtuben. Hanspeter Bärtschi

Und diese Räume wird Miriam Ritler nun am kommenden Wochenende für einen speziellen Event verlassen – oder besser gesagt: erweitern. «Es ist an der Zeit, den Bildern mehr Raum und Aufmerksamkeit zu geben.» Aus diesem Grunde veranstaltet sie ein kleines Festival, welches ihre Leidenschaften kombinieren soll. Einerseits zeigt sie in der Rothushalle ihre Bilder, andererseits wird am Samstag eine Liveband die Ausstellung untermalen. «Diesen Teil nenne ich eben ‹live› – und am Sonntag gehen wir dann ‹backstage›».

Was bedeutet: Die Staffelei wird in der Halle aufgestellt und sie malt vor Ort – inmitten der Besucher – an ihrem aktuellen Gemälde weiter. «Es ist ein Experiment, von dem ich mir erhoffe, Emotionen zu wecken und mich mit anderen Musik- und Kunstbegeisterten austauschen zu können.»

Die Bilder übermitteln die Emotionen der Konzerte. Hanspeter Bärtschi

Denn für sie ist klar: In jeder Farbe steckt Klang, in jedem Klang steckt Farbe. Was ihr zudem in den vergangenen Monaten bewusst geworden ist: «Fast scheint es so, als wäre die Malerei das fehlende Puzzleteil, welches meine künstlerische Vision vollendet. Es ist das Endprodukt aus meinen drei Lebenselixieren – der Fotografie, der Malerei und der Musik.»

Hinweis That One Moment – das Festival der etwas anderen Art: Samstag, 28. Januar, ab 18.30 Uhr, und Sonntag, 29. Januar, 12 bis 17 Uhr, in der Rothushalle in Solothurn.

