Die sieht Kunst-Hopping Artur findet in Solothurn statt

Kunst in Solothurn Hüpfend die Solothurner Kunstszene entdecken: Die «Artur» steht vor der Tür Zum siebten Mal findet am 28. und 29. Oktober die Artur – Kunsttour – durch Solothurn statt. Neu nehmen nicht nur Galerien teil, sondern auch das Kunstmuseum Solothurn. Judith Frei Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

2015 fand das «Galerien-Hopping Artur» zum ersten Mal statt. Das Ziel dieser Veranstaltung: Es soll Menschen in Galerien locken, die sonst Hemmungen haben, einen solchen Ort zu betreten. «Das ist uns auch gelungen», erklärt Christoph Abbühl. In den letzten Jahren «hüpften» jeweils 250 Menschen von Galerie zu Galerie.

Ausschnitte aus dem Werk von Jörg Niederberger, der in der Galerie Christoph Abbühl zu sehen sein wird. zvg

Dieses Jahr gibt es eine Änderung: Aus dem Galerien-Hopping wird das Kunst-Hopping. Denn zum ersten Mal ist auch das Kunstmuseum Solothurn mit dabei. Es habe keine Überzeugung gebraucht; die Direktorin dieses Hauses, Katrin Steffen, sei sofort interessiert gewesen, auch Teil des Hoppings zu werden, sagt Abbühl zufrieden.

Für Abbühl ist es eine erfreuliche Entwicklung. Denn: Eine Galerie sei ein Ort, wo Kunst verkauft wird. Durch die Teilnahme des Kunstmuseums würde der kommerzielle Aspekt in den Hintergrund gedrängt. «Wir wollen an diesem Anlass die bildende Kunst in den Mittelpunkt stellen», erklärt der Galerist. Das Kunstmuseum würde diesem Anliegen einen kräftigen Boden geben.

Dieses Jahr ist as Känguru grün. zvg

Gleichzeitig haben die Organisatoren diese Erweiterung zum Anlass genommen, ihren Auftritt zu professionalisieren, neu haben sie auch eine Website.

Grosse Galeriendicht in Solothurn

Zweck sei es nicht nur, mehr Menschen für die bildende Kunst zu begeistern. Es sei ein Moment, an dem die Solothurner Kunstszene zusammenkommt, sich austauscht und gemeinsam etwas auf die Beine stellt.

Mit dem Kunstmuseum gibt es dieses Jahr insgesamt zehn Stationen beim Kunst-Hopping. In der Altstadt alleine gibt es sieben Orte: Freitagsgalerie Imhof, Galerie Artesol, Galerie Christoph Abbühl, Galerie Löiegrueb, Galerie S O, Kunsforum Solothurn und Künstlerhaus S11.

Dazu kommen die Orte ausserhalb der Altstadt: der Kunstraum Medici an der Aare, das Haus der Kunst St.Josef neben dem Stadtpräsidium an der Baselstrasse und eben das Kunstmuseum. Eine grosse Dichte an Kunstorten, das bestätigt auch Abbühl.

Er habe das Gefühl, dass es am Jurasüdfuss schon seit dem 19. Jahrhundert eine Kunstaffinität gibt. Dabei führt er die Fotografin, Kunstsammlerin und Mäzenin Gertrud Dübi-Müller, die Ende des vorletzten Jahrhunderts zu Welt kam, als Beispiel auf.

Der Geist des damals massgebenden Bildungsbürgertums – wie es Abbühl nennt – halle bis heute noch nach. Das sehe man auch am Theater und dem Konzertsaal, die einen hohen Stellenwert in der Stadt haben.

Ein Galerist erklärt

Doch zurück zum Galerien-Hopping. «Das Publikum vermischt sich. Es kommen auch Menschen in meiner Galerie vorbei, die ich sonst weniger antreffe», erklärt Daniel Eymann. Er hat seine Galerie Löiegruebe 2015 eröffnet, seit 2017 macht er bei Artur mit.

Die Künstlerin Andrea Nottaris in der Galerie Löiegruebe bei der Vorbereitung der Ausstellung. Hansjörg Sahli

Der Anlass sei für ihn wichtig. Im ungezwungenen Rahmen kämen mehr Leute in die Galerien. Bei der Jahresplanung ist das Artur-Wochenende stets im Hinterkopf. «Ich überlege mir, wem ich eine Bühne bieten will», erklärt Eymann. Dieses Jahr ist seine Wahl auf die Oltner Künstlerin Andrea Nottaris gefallen.

Den Anlass nützen einige Galerien für Eröffnungen. So die Galerie Artesol im Vigierhof von Monique Liechti. Dort zeigen zwei Kunstschaffende – Michaela Högger und Armin Göhringer – am Freitag, 28. Oktober, ihre Ausstellung zum ersten Mal. Auch in der Freitagsgalerie sieht man Neues: Markus Blöchligers Meerbilder.

Im Kunstmuseum gibt es zudem am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr ein Gespräch über Max Bill und Verena Loewensberg. Mit dabei ist Angela Thomas, die ein Buch über den Künstler geschrieben hat und Michael Hiltbrunner, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nachlass Max Bill.

Der Anlass ist gratis. Mehr Informationen finden sie unter artur-so.ch.

