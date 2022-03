Ernesto Nicola Nicolai stellt in der Galerie Löiegruebe aus

Kunst in Solothurn «Es ist wie Musik»: Der Versuch, einen Wurf abzubilden In der Galerie Löiegruebe stellt Ernesto Nicola Nicolai zum zweiten Mal aus. Mit seiner Kunst versucht er, Energie darzustellen. Judith Frei 03.03.2022, 05.00 Uhr

Künstler Ernesto Nicola Nicolai in der Galerie Löiegruebe. José R. Martinez

Es scheint, dass die jetzige Ausstellung in der Galerie Löiegruebe eine Fortsetzung ist. Schon 2018 hat Ernesto Nicola Nicolai in Solothurn am gleichen Ort ausgestellt. Schon damals stand Lehm im Zentrum der Ausstellung.

Damals bewarf er die weisse Wand in der Galerie mit braunen Lehmbällen. Sie blieben wie Schneebälle an der Wand kleben. Nach dieser Ausstellung liess der Lehm Nicolai nicht mehr los. In seiner Galerie tüftelte er weiter, das Resultat der jahrelangen Arbeit ist heute in der Löiegruebe zu sehen.

2018 waren die Lehmbälle noch in der Galerie sichtbar. Daniel Eymann

Ausgestellt sind weisse Blätter, auf denen braune Flecken abgebildet sind. Die Flecken stammen aber nicht von ausgeschüttetem Kaffee, sondern von auf die Blätter geworfenen Lehmkugeln. Nicolai wollte dabei die Dynamik und Energie des Wurfs darstellen.

Auf den ersten Blick wirken die Bilder zufällig und Nicolai bestätigt, dass in seiner Kunst der Zufall eine grosse Rolle spielt. Aber: Damit er den gewünschten Effekt erhält, hat er den Lehm analysiert und damit experimentiert. Bei einigen Bildern hat er den Lehm vor dem Wurf mit Farbe bestrichen, schaut man diese Bilder von nächster Nähe an, dann sieht man die Farbresten dezent schimmern. «Es ist berechneter Zufall», sagt er.

Bei einigen Bildern hat der nasse Lehm die Oberfläche des Papiers beschädigt, dadurch entsteht einen dreidimensionalen Effekt. Bei anderen sieht man den Abdruck der Wand des Ateliers. Durch den Wurf an die Wand hat diese seine Spuren hinterlassen.

Heute werden deren Abdrücke dargestellt. José R. Martinez

Ein anderer Planet oder ein Blick durch das Mikroskop, diese beiden Extreme kommen bei der Betrachtung in den Sinn.

Den Künstler interessiert das Darstellen der Energie. Er hat versucht, mit den Bildern den Wurf eins zu eins abzubilden. «Es ist wie Musik machen», erklärt er. Den Ton, den eine Gitarre erklingen lässt, hört man unmittelbar. Das Gleiche gelte für seine Bilder. Der Wurf, den er gemacht hat, soll für den Betrachtenden sichtbar sein, das Bild sei ein Zeitdokument.

Ernesto Nicola Nicolai Daniel Eymann Ernesto Nicola Nicolai Daniel Eymann Ernesto Nicola Nicolai Daniel Eymann

Die Ausstellung ist noch bis zum 19. März in der Galerie Löiegrueb an der Löwengasse 10.