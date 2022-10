Kunst: Im Bürgerspital gibt es nun Schilfgras zu sehen

«Kunst Haus 1» Schilfgras, das die Künstlerin in Sofia sah, ist nun im Bürgerspital in Solothurn angekommen Die neueste Ausstellung im Kunst Haus 1 im Bürgerspital zeigt Bilder von Gergana Mantscheva. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schilfgras spielt bei den Bildern von Gergana Mantscheva, die derzeit im Bürgerspital zu sehen sind, eine zentrale Rolle. Hanspeter Bärtschi

«Bürgerspital» und «Bürgerspital II» nennt Gergana Mantscheva zwei ihrer Gemälde in der aktuellen Ausstellung im «Kunst Haus 1» im Bürgerspital Solothurn. Die Bilder (Acryl und Öl auf Leinwand) zeigen Ausschnitte aus der Fassade des Spitals, die man so auch für eine der berüchtigten Plattenbauten hinter dem damaligen Eisernen Vorhang halten könnte. Mantscheva, geboren 1975 im bulgarischen Sofia, lebt seit dem Jahr 2000 in Solothurn.

«Ich bin überwältigt davon, dass so viele Gäste an die Vernissage gekommen sind», sagt Gergana Mantscheva erfreut, trotz des für eine Vernissage eher schwierigen Termins um 17 Uhr. Sie zeigt sich angetan von der Laudatio von Kulturwissenschafter Ralf Harder.

Ralf Harder, Kulturwissenschafter, hielt die Laudatio an der Vernissage. Hanspeter Bärtschi

Er sagte in seiner Rede, Mantscheva habe vor dem Fenster der Nationalen Kunstakademie in Sofia das Schilfgras gesehen, das in der aktuellen Ausstellung eine zentrale Rolle spielt. «Es ist etwas Grosses, das wir nicht ganz benennen können.» Der Bildbetrachter übernimmt von der Malerin die Perspektive eines Insekts, das sich durch die «Unordnung», so die Bildtitel, kämpft.

Eintauchen in die Tiefe der Bilder

«Naturfragmente» heisst die Ausstellung, die noch bis zum 12. Januar zu sehen ist. Den auch «Fragmenten» genannten Schilfgrasbildern, die entweder kleine oder sehr grosse Formate haben, steht einerseits das Bild «Zeitfragment» gegenüber, das ein Gewirr von Holzlatten zeigt, ebenfalls aus grösserer Nähe.

Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi

Anderseits zeigt Mantscheva auf den Bildern «Ordnung I» und «Ordnung II» wieder das Gras, bzw. Heu, das in sterile Plastik-Siloballen verpackt ist und jeder Lebendigkeit zu entbehren scheint. Allein die Farbe, ein grünliches Blau in vielen Nuancen und das differenzierte Schattenspiel vereinen den Zyklus. Die Schilfgrasbilder erinnern sowohl in Tonalität wie auch im Duktus an Franz Gertsch’ berühmte Gräser-Bilder.

Vernissagenbesucherin Patricia Gygli ist begeistert von den Bildern und sie mag vor allem, dass man hineintauchen könne in die Bilder, in ihre Tiefe. Den musikalischen Rahmen der Vernissage gab Regula Born mit schön melancholischen französischen Chansons; am Piano war Andreas Ortwein.

Sängerin Regula Born singt an der Vernissage der neuen Ausstellung. Hanspeter Bärtschi

Dieter Hänggi, stellvertretender Direktor und Vorsitzender der Kunstkommission des Bürgerspitals, sagte in seiner Begrüssung, es sei ein spannendes Unterwegssein gewesen im Vorfeld der Ausstellung. «Wir haben viel voneinander gelernt.»

Welche Pläne hat die Künstlerin? Gergana Mantscheva sagt: «Weitermalen. Weiterentwickeln, was ich bis jetzt gemacht habe, und auch Neues ausprobieren.» Und wie sang doch Regula Born passend?

«Je serai éclusière, ich werde Schleusenwärterin sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen