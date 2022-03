Die Kulturnacht Solothurn meldet sich am 23. April zurück

Kulturprogramm Die Kulturnacht Solothurn meldet sich diesen April zurück: «Viele dürstet es nach Live-Events» Ein Jahr später als geplant kommt es am 23. April wieder zu einer kulturellen Nacht der Nächte. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Die Letzte Kulturnacht Solothurn fand 2019 statt. Hier der Auftritt von Steiner & Madlaina im Kofmehl. Michel Lüthi

Die Kulturnacht zieht die Solothurner in ihren Bann. Alle zwei Jahre findet sie statt, bei jeder Ausgabe kamen meistens noch mehr auf den Geschmack. 2019 verkauften die Organisatoren rund 3500 Tickets.

Setzt sich am Samstag, 23. April, der Trend fort? Eine Prognose sei dieses Mal schwierig, sagt OK-Mitglied Christoph Rölli vorausblickend auf die achte Ausgabe der Solothurner Kulturnacht. «Realistisch eingeschätzt erreichen wir bestenfalls das gleiche Level wie 2019.» Für das Fragezeichen ist weiterhin Corona zuständig. Es ist unklar, wie viele momentan noch auf den Besuch von Kulturveranstaltungen verzichten.

Derzeit würden die verschiedenen Kulturveranstalter in der Stadt auch unterschiedliche Erfahrungen machen, sagt Rölli, der die Accoustic Nights im Alten Spital organisiert. «Hier spüren wir bereits keine Unterschiede zu vor der Pandemie.» Letzte Woche etwa war der Abend ausverkauft. Von anderen Kulturveranstaltern hat er jedoch auch anderes gehört, «teilweise bleiben die Säle noch halb leer».

«Viele dürstet es nach Live-Events»

Fakt ist, bei vielen ist die Vorfreude auf die anstehende Kulturnacht gross. Zum ersten Mal in der Geschichte des Events musste man sich ja auch drei Jahre gedulden, da im vergangenen Jahr die Durchführung wegen Corona und den damit verbundenen Auflagen nicht möglich war. Zudem: «Viele dürstet es nach den letzten zwei Jahren nach Live-Events», sagt Rölli, ergänzt: «Und Kulturschaffende nach Auftritten.»

An der achten Kulturnacht wird es so viele davon geben wie in den Ausgaben davor. Die Besucherinnen und Besucher erwarten über 30 verschiedene Angebote an über 20 Spielstätten. Heisst im Endeffekt über 170 Vorstellungen, da die meisten mehrmals stattfinden. Jede Veranstaltung dauert jeweils 30 Minuten, danach hat man Zeit, an die nächste zu wechseln, die immer zur vollen Stunde beginnt.

Und wie in den früheren Ausgaben ist das Angebot kulturell kunterbunt: Von Führungen über Konzerte bis hin zu Lesungen (siehe Kasten). Und trotz des Namens: Die Kulturnacht beginnt erneut bereits um 14 Uhr. Am Nachmittag lockt dabei ein Programm, das vor allem Familien ansprechen soll.

Der Vorverkauf hat begonnen

Tickets für die Kulturnacht können bereits via www.eventfrog.ch bezogen werden. Ein Ticket für Erwachsene kostet 37 Franken, 27 Franken jenes für Schüler, Studenten und Lernende. Das Ticket erlaubt den Eintritt zu sämtlichen Aufführungen an allen Spielstätten. Für die Zirkulation zwischen der Innenstadt und den etwas entfernteren Spielstätten werden wie gewohnt Shuttle-Busse eingesetzt.

Am Schluss des Abends gibt es Abschlusspartys im Alten Spital und im Kreuz sowie Late-Night-Programme im Stadttheater, im Museum Altes Zeughaus und in der Reformierten Stadtkirche.

