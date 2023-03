Faszination singen: Ein Besuch bei den Solothurner Singknaben

Kulturelle Tradition «Ich freue mich die ganze Woche auf die Proben»: Solothurner Singknaben erklären ihre Passion Die Solothurner Singknaben sind der älteste Chor Europas. Die Männer und Buben erklären, wieso der Chor auch im 21. Jahrhundert noch eine Anziehungskraft hat. Judith Frei Jetzt kommentieren 15.03.2023, 14.00 Uhr

Die Knaben singen im Konzertchor. Andre Veith

Die abendliche Kälte kriecht am Freitagabend durch die Solothurner Gassen. Für viele ist die Arbeitswoche vorüber. Nicht so für eine Gruppe Primarschüler, die im Nictumgässlein eintrudelt. Sie werden für die nächsten Stunden singen. Einige kommen aus Solothurn, andere sind von weiter her angereist. Wie die Zwillingsbrüder Merlin und Glenn Hochuli, die im Kanton Aargau zu Hause sind.

Ihr Musiklehrer habe ihn und seinen Bruder auf die Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale aufmerksam gemacht, erklärt der 10-jährige Glenn. Beide haben Lust zum Singen, so nehmen sie zweimal die Woche den Weg in die Solothurner Kantonshauptstadt auf sich, um an den Chorproben teilzunehmen.

Glenn Hochuli singt seit kurzem mit den Solothurner Singknaben. Er wird dieses Jahr auch Soli singen. Andre Veith

Neben den Proben tritt der Traditionschor über 30 Mal im Jahr auf, im vergangenen Jahr waren es 36 Mal. Hinzu kommen Stimmbildungslektionen, die ausserhalb der Chorproben stattfinden. «Ja, es ist ein intensives Hobby», erklärt Lukas Ochsenbein, daneben habe wenig Platz. Der 19-Jährige ist schon seit dem Primarschulalter dabei, heute ist er für die Kommunikation des Chors zuständig. Alles ehrenamtlich, versteht sich.

Lukas Ochsenbein singt seit seinem Stimmbruch Bass. Andre Veith

«Die Schule macht mehr Stress, und Singen macht Spass», sagt der 10-jährige Merlin Hochuli über die zeitliche Belastung. Auch Lampenfieber würden er und sein Bruder nicht kennen. Sie freuen sich, dieses Jahr zum ersten Mal Soli singen zu können.

«Die Sopran- und Alt-Stimmen der Knaben machen den Konzertchor aus», erklärt Chorleiter Tobias Stückelberger. Die Jüngsten bei den Knabenstimmen sind neun Jahre alt, die Ältesten stehen kurz vor dem Stimmbruch. Wer schon früher anfangen will, kann schon ab vier Jahren bei den Singspatzen mitsingen, ab sieben Jahren kann man den Grundkurs besuchen.

Die Buben, die im Stimmbruch sind, nennt man Mutanten. «Sie müssen ihre Stimme wieder kennen lernen», erklärt Stückelberger – und dazu Stimmbildungskurse besuchen. Sobald sie ihre Männerstimme im Griff haben, können sie wieder zurück in den Konzertchor gehen. Bei einigen dauert dies nur wenige Monate, andere sind jahrelang dabei, ihre Stimme wieder einsetzen zu können.

Die Männer bleiben dem Chor erhalten

Heute besteht der Chor aus 25 Knabenstimmen und 25 Männerstimmen. «Ideal wäre es, wenn wir doppelt so viele Knaben- wie Männerstimmen hätten», erklärt Joel Arni. Der 25-Jährige ist der älteste «Singknabe» und Vizepräsident des Vereins. «Ich freue mich die ganze Woche auf die Proben», sagt er.

Joel Arni singt Tenor. Andre Veith

Die Probe der Knaben fängt an. Zuerst macht Stückelberger Aufwärmübung. Dabei kommt der ganze Körper zum Einsatz. Erst nach einer Weile wird gesungen. Der Chorleiter spielt mit einer Hand Klavier, mit der anderen gibt er Anweisungen, denen die Buben aufmerksam folgen.

Ochsenbein und Arni beobachten die Buben und erinnern sich daran, wie sie angefangen haben. «Viele meiner Klassenkameraden haben in ihrer Freizeit Fussball oder Handball gespielt. Als Bube zu singen, ist ungewöhnlich», sagt Ochsenbein. So hat das Solothurner Pendant für Mädchen, die Singschule Solothurner Mädchenchor, mehr Zulauf. Die Singknaben haben aber kein Nachwuchsproblem, versichert Arni.

Es wird keine Singmädchen geben

Den Chor auch für Mädchen zu öffnen, um mehr Sopranstimmen zu haben, das sei keine Option. Dadurch, dass nur Jungs untereinander sind, gebe es eine spezielle Dynamik, die den Chor ausmache, da sind sich die Männer einig.

Einblick in eine Chorprobe. Andre Veith

Der Zusammenhalt in der Singknaben-Gemeinschaft sei gross, bestätigen sie unisono. Dieser Zusammenhalt entstehe unweigerlich, da man viel Zeit miteinander verbringe. Gleichzeitig werde das aber auch gefördert: Es gibt ein bis zwei Singlager pro Jahr und eine Konzertreise durch Europa, wo die Solothurner ihr Können auf der internationalen Bühne zeigen können. Oder sich mit anderen Knabenchören treffen.

Ob sie auch schon den Leipziger Thomanerchor, den jetzt Andreas Reize, ihr ehemaliger Chorleiter, leitet, getroffen haben? Arni winkt ab. «Dieser spielt in einer anderen Liga», sagt er. «Die Eintrittskriterien sind streng und sie proben jeden Tag», erklärt Ochsenbein. Bei den Reisen fällt den Männerstimmen eine grosse Verantwortung zu, sie sind die Aufsichtspersonen für die Knaben und gleichzeitig auch Vorbilder.

Im Vordergrund sind die Knaben zu sehen, im Hintergrund die Männer. Während der Proben kommt der ganze Körper zum Einsatz. Andre Veith

Die Männer leisten Jugendarbeit

Nach 30 Minuten ist die Probe der Knabenstimmen fertig, und nach einer kurzen Pause geht es weiter. Jetzt sind auch die 12 Männerstimmen anwesend.

Tobias Stückelberger bei den Proben des Konzertchors. Andre Veith

Einige kommen aus der Schule, der Uni, von ihrem Arbeitsplatz oder der Lehrstelle. «Es ist aussergewöhnlich, dass die Chormitglieder unterschiedliche Hintergründe haben», erklärt Stückelberger. Viele Chöre seien eine akademische Angelegenheit, nicht so in Solothurn.

Bevor die Probe beginnt, zappeln einige Buben auf ihren Stühlen, schnell werden sie von ihren älteren Kollegen, die in der zweiten Reihe sitzen, zur Konzentration ermahnt. Wieder fängt Stückelberger mit Übungen an. Das Stück, das sie als erstes singen, stammt aus der Karibik. Das zweite Lied hat seine Wurzeln in Südafrika, wo Stückelberger für einige Zeit einen Chor geführt hat.

«Mir ist es wichtig, dass ich den Jungs eine grosse Bandbreite spannender Musik zeige», sagt der Chorleiter. Dazu gehört natürlich auch alte Musik – Johann Sebastian Bach spielt auch am Jurasüdfuss eine grosse Rolle. «Das Weihnachtsoratorium singe ich sehr gerne», sagt Lukas Ochsenbein zur Musik. Dem pflichtet Arni bei. Das Konzert kurz vor Weihnachten sei für sie der Höhepunkt des Jahres.

Merlin Hochuli bei den Chorproben. Andre Veith

Und wie geht es nun weiter? «Ich hoffe, dass ich noch lange bei den Singknaben dabei sein kann», sagt der 25-jährige Joel Arni. Lukas Ochsenbein denkt auch noch lange nicht ans Aufhören. Glenn und Merlin Hochuli wünschen sich, dass sie noch einige Soli für die Singknaben singen dürfen, bevor sie den Stimmbruch bekommen. Danach hoffen die Brüder, dass sie mit einer Tenorstimme weiter bei den Singknaben mitsingen dürfen.

Die Geschichte der Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn

Die Geschichte der Singknaben der St. Ursen-Kathedrale Solothurn hängt eng mit der Geschichte des St. Ursen Stifts zusammen. In einer Quelle aus dem Jahr 742 wird der Chor zum ersten Mal erwähnt. Das macht ihn zum ältesten Knabenchor Europas.

Peter Scherer (links) 2007 vor der St.-Ursen-Kathedrale und sein Nachfolger Andreas Reize im selben Gotteshaus (2021).

1971 hat Peter Scherer die Chorleitung übernommen, von 2007 bis 2021 war der ehemalige Singknabe Andreas Reize in der Leitung. Heute dirigiert er den Thomanerchor in Leipzig. Sein Nachfolger, der 30-jährige Tobias Stückelberger, kommt aus Basel und war dort in der Knabenkantorei.

Die meisten traditionsreichen Knabenchore hängen eng mit Kirchen zusammen. In diesen war der weibliche Gesang noch bis ins 19. Jahrhundert verboten. Um ihre Stimmen zu imitieren, haben Knaben oder Kastraten ihre Rollen übernommen.

In der Wissenschaft ist es umstritten, ob es einen Unterschied zwischen Mädchen- und Knabenstimmen gibt. So sind manche Experten überzeugt, dass Mädchenstimmen in der Tendenz «verhaucht» und «schwachbrüstig» klingen. Andere können keinen Unterschied erkennen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Knabenstimmen lauter sind, und sie können den Ton doppelt so lange halten wie Mädchenstimmen. (jfr)

Informationstag Am 24. März von 17.45 bis 18.30 Uhr gibt es einen Informationstag im Nictumgässlein 8 für interessierte Jungs, die beim ältesten Chor Europas mitsingen wollen. Am Samstag, 18. März, um 18 Uhr singen sie in der St. Marien Solothurn und am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr in der St- Ursen-Kathedrale.

