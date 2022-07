Neues Co-Präsidium beim Kunstverein Solothurn

Kultur «Wir sind Ambassadoren des Kunstmuseums»: Der Kunstverein Solothurn hat nun ein Co-Präsidium Sie treten die Nachfolge von Brigitte Müller an: Patricia Bieder und Christoph Bünger stehen neu an der Spitze des Kunstvereins Solothurn. Im Blick haben sie bereits das 175-Jahr-Jubiläum 2025. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Co-Präsidium des Kunstvereins Solothurn vor dem Viewer: Patricia Bieder und Christoph Bünger. Auch auf dem Bild: Hund Balu. Hanspeter Bärtschi

Eine Freundschaft beinahe wie in Stein gemeisselt. In ihren Statuten gelobt der eigenständige Kunstverein Solothurn, das Kunstmuseum in seinen Tätigkeiten zu unterstützen. Es ist die Existenzberechtigung des Kunstvereins, nebst den anderen Vereinszielen, den Sinn für die bildenden Künste und die Bestrebungen der Kunstschaffenden zu fördern.

Blick in die aktuelle Ausstellung des Kunstmuseums, die am Samstag zu Ende geht. Hanspeter Bärtschi

«Den Kunstverein verbindet viel mit dem Kunstmuseum Solothurn. Deshalb unterstützen wir weiterhin das Haus und Katrin Steffen als neue Direktorin, wo sie es wünscht», sagt Christoph Bünger. «Als Mitglieder des Kunstvereins sind wir Ambassadoren des Kunstmuseums», fügt der 63-Jährige an, der seit einigen Wochen gemeinsam mit Patricia Bieder (37) den Kunstverein Solothurn anführt.

Grosser zeitlicher Aufwand

Anfang Juni wurden die beiden von der Generalversammlung gewählt. Damit trat das Co-Präsidium die Nachfolge von Brigitte Müller an, welche das Amt sechs Jahre innehatte. «Der zeitliche Aufwand ist grösser als bei einem gewöhnlichen Vereinspräsidium», sagt Bünger und fügt an:

«Es geht viel mehr in die Richtung einer ehrenamtlichen Teilzeitstelle.»

Dies ist mit ein Grund, dass sich die beiden entschieden haben, das Amt gemeinsam zu übernehmen. «Wir ergänzen uns gut und können die Aufgaben auf zwei Schultern verteilen», sagt Patricia Bieder und fügt ergänzend hinzu: «Miteinander denkt es sich besser.» Auch weil sie unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen.

Fokus auf bestehende Formate

Patricia Bieder ist Kunsthistorikerin, arbeitete früher als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstmuseum Solothurn, seit 2020 ist sie am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft in Zürich tätig. Christoph Bünger arbeitet ausserhalb der Kunstszene, als Verfahrensingenieur bei SBB Energie.

An Ideen für den Verein mangelt es Bieder und Bünger nicht, die dazu beitragen wollen, dem regionalen Kunstschaffen eine noch stärkere Plattform zu bieten. Zuerst gilt aber ihr Fokus den bestehenden Formaten des Kunstvereins, etwa der kantonalen Jahresausstellung und dem parallel dazu stattfindenden Freispiel, die Mitte November beginnen.

Bilder von der Kantonalen Jahresausstellung von vor zwei Jahren

30. Kantonale Jahresausstellung im Kunstmuseum Solothurn Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Dimitra Charamanda porträtiert ihren Vater: «Troubled Waters». Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Nancy Wälti: «Working poor». Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Roshan Adhihetty fotografierte «Nacktwanderer» und wanderte mit. Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Hansjörg Sahli Fraenzi Neuhaus mit neuen Installationen «Zu Struktur finden». Hansjörg Sahli

Zudem hat der Kunstverein seit 2016 einen sogenannten Viewer auf dem Amthausplatz, der pro Jahr von vier bis fünf Künstlerinnen und Künstlern bespielt wird – derzeit von Lucyenne Hälg. Der Zweck des Viewers: dem Kunstverein einen festen Platz im Aussenraum zu geben. Auch organisiert der Kunstverein in Abständen Aussenprojekte, wie zuletzt 2020 die Ausstellung «Zart».

Eindrücke der Ausstellung Zart 2020 Tom Ulrich / fotomtina In der Unterführung Baseltor hat der Solothurner Künstler Nicolo Bernasconi den schon seit Jahren geschlossenen Kiosk zum Leben erweckt. Tom Ulrich / fotomtina Verkauft wird nichts, ausgestellt werden uns bekannte Produkte. Alle Produkte sind weiss und nur der Form nach erkennbar. Der Künstler setzt sich hier kritisch mit den Konsumgütern auseinander: Er sieht diese als Projektionsflächen. Tom Ulrich / fotomtina Der Kiosk hat flexible Öffnungszeiten. Tom Ulrich / fotomtina Immer anschauen kann man die dekorierten Deckenlampen in der Unterführung. Tom Ulrich / fotomtina Im Baseltor, genauer im Bollwerk, kann man dieses Objekt von Sonja Feldmeier sehen. Die Fichte ist eine Flöte und ein Rammbock, der vom Stadtinneren gegen aussen gerichtet ist. Tom Ulrich / fotomtina Der Titel «Breaking Home» lässt eine Auseinandersetzung mit der Heimat vermuten. Das «vielschichtige und poetische Werk», wie es Anna Bürkli beschreibt, ist eindrückliches Kunsthandwerk, gleichzeitig wirft es Fragen auf und regt zum Nachdenken an. Der Ausstellungsraum ist nur nachmittags offen. Tom Ulrich / fotomtina Das Pneu-«Collier» der Genferin Delphine Reist auf dem Dornacherplatz nimmt die Thematik der Mobilität auf. Tom Ulrich / fotomtina Die ineinander geflochtenen Pneus sind an einer Strassenlaterne fixiert und können sich nicht mehr bewegen. Das soll symbolisch die verkehrsberuhigte Vorstadt und die stehenden Autos im Berntor Parkhaus unter dem Kunstwerk darstellen. Tom Ulrich / fotomtina Ähnlich wie in der St.-Ursen-Kathedrale spielt hier der Ausstellungsort die Hauptrolle. Die LED-Lichter an den Fenstern der Jesuitenkirche greifen die Farben der Wandgemälde auf. Tom Ulrich / fotomtina Am Standort des alten Berntors macht der österreichische Künstler Rainer Prohaska auf die Bestrebungen aufmerksam, das historische Tor wieder aufzubauen. Tom Ulrich / fotomtina 0W1A2842_20200703_fotomtina Tom Ulrich / fotomtina Dieses Werk, welches einen ausschliessenden Charakter aufweist, steht im Gegensatz zur «Porte Jaune» auf dem Kreuzackerplatz, welches einladend ist und zum Verweilen auffordert. Tom Ulrich / fotomtina

Es wird vielen nicht bewusst sein, dass der Kunstverein gegen die 500 Kunstwerke besitzt. «Eine spannende Mischung aus zeitgenössischen, aber auch historischen Werken – die meisten mit einem regionalen Bezug», beschreibt Patricia Bieder die Sammlung.

Davon profitiert insbesondere das Kunstmuseum, das sich für Ausstellungen beim Kunstverein bedienen darf. In Bezug auf die Sammlung stehe die Frage im Raum «Wie sammeln wir in Zukunft weiter?», so Bieder. Zu klären gilt es, welche Lücken die Sammlung hat und Werke von welchen Künstlerinnen und Künstlern der Verein hinzufügen will.

2025 wird der Verein 175 Jahre alt

Eine Antwort sucht der Verein auch auf die Frage, wie man mit Kunstnachlässen umgehen will. Immer wieder wird der Kunstverein von Verwandten von verstorbenen Kunstschaffenden oder Sammlern angefragt, ob er im Umgang mit den Kunstwerken helfen kann. Eines steht fest: «Wir können keine gesamten Nachlässe übernehmen», sagt Bieder.

«Dies überschreitet unsere Ressourcen, finanziell, personell, aber auch platzbedingt.»

600 Mitglieder zählt der Kunstverein. «Das ist für Solothurn beachtlich, der Verein darf aber noch wachsen», sagt Bünger, der auf das in grossen Schritten näherrückende Jubiläum hinweist. 2025 feiert der Kunstverein sein 175-Jahr-Jubiläum. Die Planung dessen wird das neue Co-Präsidium und den Vorstand schon bald beschäftigen.

So sah dies aus, als der Kunstverein Solothurn seinen 150. Geburtstag feierte. Robert Grogg

Kunst, die dem Co-Präsidium besonders gefällt

Christoph Bünger

Eva Aepplis «Dame in Schwarz» im Salle Carrée. zvg/David Aebi

«Auf dem Weg ins Obergeschoss fällt der erste Blick in den Salle Carrée mit einer Figur, die sitzend das Werk von Michael Biberstein betrachtet und sich sicher später der Zeichnung von Markus Raetz zuwenden wird. Die in Schwarz gehüllte Figur fesselt. Die Ausstellungsmacherinnen präsentieren drei mir unbekannte Werke, die faszinieren. Dabei setzen sie die schwarze Dame so in den Raum, dass der Eindruck entsteht, wir würden gemeinsam die Werke betrachten.

Welch ein Wechsel der Gefühle, denn die Figur von Eva Aeppli, aus der Nähe betrachtet, verstört. Der Kopf, der aus Distanz nur als Kontur erkennbar ist, wird plötzlich ein Gesicht mit grossen Augen, einem markanten Profil und einer spitzen Nase. Und die Hände mit den knöcherigen, langen Fingern beängstigen. Ist das immer noch die gelassene Betrachterin? Oder der Tod oder eine Hexe?»

Patricia Bieder

«Hémisphère» mit «Nachtschatten» (2017) von Ruth Berger, Sammlungspräsentation des Kunstmuseums Solothurn. zvg/David Aebi

«Im grossen Oberlichtsaal des Kunstmuseums Solothurn hängen aktuell zwei Ölkreidezeichnungen von Ruth Berger, die der Kunstverein aus der Jahresausstellung 2018 erwarb. Direktorin Katrin Steffen hat die beiden ‹Nachtschatten› mit weiteren Arbeiten von Miriam Cahn, Silvie Defraoui, Ingeborg Lüscher und Andrea Wolfensberger unter dem Titel ‹Hémisphère› zu einer anregenden Sammlungspräsentation zusammengeführt. Was für eine Kraft von diesem Raum ausgeht!

Ruth Berger bezieht ihre Inspiration aus naturhaften Formen. Den ‹Nachtschatten› liegt das bewegte Schattenspiel von Pflanzenblättern zugrunde. Es sind Fingerzeichnungen, die Künstlerin rieb die Ölkreide ins Papier ein und hielt mit grosser Intensität und körperlichem Einsatz den flüchtigen Schatten fest.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen