Theater Mausefalle spielt «Dinner for One – Killer for Five»

Warum Lady Sophie allein diniert: Im Theater Mausefalle ist eine Erklärung für das «Dinner for One» zu sehen «Dinner for One – Killer for Five» heisst das aktuelle Stück im Theater Mausefalle. Eine Kriminalkomödie auf den Spuren des bekannten Sketches. Helmuth Zipperlen 09.01.2023, 13.30 Uhr

Blick ins Stück: Silvana Grellmann, Nourdin Khamsi, Christoph Stapfer und Johnny Sollberger (von links). zvg

Haben Sie sich auch schon gefragt, was mit den Personen passiert ist, für welche beim bekannten «Dinner for One» leere Stühle am Tisch von Lady Sophie stehen? Die Kriminalkomödie «Dinner for One – Killer for Five» im Theater Mausefalle hat Antworten.

Der preisgekrönte Dramaturg und Dramatiker Gerold Theobalt ist in seinem Stück der Sache nachgegangen und hat ermittelt. In der Saison 2005/2006 am hiesigen Stadttheater uraufgeführt, kehrt das Werk nun in einer gelungenen Inszenierung hierher zurück. Ein etwas düsterer Salon in einer alten Villa, ausgestattet mit einem grossen Tisch, einer Konversationsecke und vor allem einer Bar bildet den Schauplatz der Handlung.

Der schwankende Butler James

Getrunken wird nicht wenig. Das macht gleich zu Beginn Butler James sichtbar, welcher bereits schwankend seinen Pflichten mehr oder weniger nachgeht. Christoph Stapfer ist in dieser Rolle voll im Element und sorgt für slapstickartige Momente und bringt das Publikum zu Lachstürmen. Manchmal etwas zu überchargiert. Es läutet. Aus dem Off wird James von Sophie mehrmals aufgefordert zu öffnen.

Johnny Sollberger als Constable Oggerty und Silvana Grellmann, die Lady Sophie spielt. zvg

Schliesslich betritt Sophie in einem glitzernden Abendkleid die Bühne und wiederholt ihren Befehl, verschwindet aber gleich wieder. Silvana Grellmann präsentiert sich im Laufe der Handlung in verschiedenen vornehmen Roben. Auch in ihrer Diktion wird sie der Dame aus gehobenen Kreisen gerecht.

Endlich öffnet James die Türe und herein tritt Sir Toby, versteckt hinter einem Blumenstrauss. Er holt Sophie zum Abendessen ab. James versucht vergeblich Sophie davon zu überzeugen, dass Sir Toby nicht der Richtige ist. In seinem kurzen Auftritt verkörpert Hanspeter Rolli den Aristokraten perfekt. Zurück bleibt allerdings nur ein leerer Stuhl, denn Sir Toby wird am folgenden Morgen ermordet aufgefunden.

Johnny Sollberger, Christoph Stapfer, Hanspeter Rolli und Nourdin Khamsi (von links). zvg

Dieser Mord führt Chefinspektor DeGarven und Constable Oggerty ins Haus, denn Sophie ist wohl die letzte, welche Sir Toby lebend gesehen hat. Nourdin Khamsi spielt die Rolle des etwas eitlen Chefinspektors perfekt. Ihm zur Seite Johnny Sollberger, mit Köfferchen und DeGravens Befehle erwartend. Der ideale Sidekick. Archibald Pommeroy (Patrick Streit) sorgt für Fitness, dessen sich auch Butler James nicht entziehen kann.

Es soll im alten Haus spuken

Doch auch Archibald Pommeroy wird Opfer eines Unfalls, was seinen grantigen Vater, Colonel Pommeroy (Hanspeter Rolli, total anders in dieser Rolle) in Sophies Haus bringt und mithilft, die Ermittlungen von DeGraven zu hintertreiben. Wie in alten Häusern üblich, soll es geistern. Das gibt Michael Wirz Gelegenheit, einen schrulligen Hellseher, Mister Winterbottom, mysteriös zu gestalten. Erstaunlicherweise ist Mister Winterbottom nach dieser Geisterbeschwörung unauffindbar.

Nourdin Khamsi und Hanspeter Rolli. zvg

Mit dem Hausmeister Hampton übernimmt auch Patrick Streit eine zweite, ganz anders gelagerte Rolle. Für die Inszenierung, welche stellenweise etwas mehr Tempo vertragen hätte, zeichnen Melina Maspero und Dominique Lysser verantwortlich. Rolf Kohler besorgte umsichtig die Technik. Das ausverkaufte Haus spendete reichlich den verdienten Beifall.

Hinweis Weitere Aufführungen des Stücks «Dinner for One – Killer for Five»: Freitag, 20. Januar, 20 Uhr; Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr; Freitag, 27. Januar, 20 Uhr und Samstag, 28. Januar, 19.30 Uhr.

