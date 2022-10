Gruppe Royal Arts Club im Theater Mausefalle mit neuem Stück

Kultur Theater Mausefalle: Wer schafft es, den Diamanten zu stehlen? Die Theatergruppe Royal Arts Club spielt in Zuchwil das Mundartstück «Alli und doch niemert». Das rasante Stück unterhält bis zum Schluss. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 09.10.2022, 15.06 Uhr

Die ungewöhnliche Pension zieht merkwürdige Gestalten an. zvg

Das Bundesamt für Kultur hat über 700 Laientheatergruppen erfasst. Eine davon ist der 1980 gegründete Royal Arts Club (RAC), der in verschiedenen Spielstätten auftrat und seit einigen Jahren im Theater Mausefalle in Zuchwil gastiert.

Mundart-Aufführungen sind beim Publikum beliebt. Neben in Dialekt übertragenen Klassikern stehen auch Stücke von Schweizer Autoren wie Sabina Cloesters auf dem RAC-Programm. Sie kam über die Theatergruppe Celerina zum Schreiben: Da anfänglich männliche Akteure fehlten, um Neuproduktionen angemessen zu besetzen, verfasste die Regisseurin und Schauspielerin kurzerhand selber Theaterstücke. Eines davon ist die Krimikomödie «Alli und doch niemert», welche eine bejubelte RAC-Premiere erlebte.

Alle sind oder doch niemand ist dafür verantwortlich, dass der wertvolle Sonnendiamant aus dem Museum gestohlen wird. Dabei beginnt alles ganz harmlos.

In der Wohnung wird ein Diebstahl ausgeheckt. zvg

Gaby (Nadja Aeschbacher) lebt in der Wohnung des ehemaligen Museumswächters, welche direkt an das Museum angebaut ist. Knapp bei Kasse, funktioniert Gaby ihre vier Wände während der Ausstellungstage in eine Pension um und vermietet Zimmer.

Nicht an irgendwelche Logiergäste, sondern an recht zwielichtige Typen. Sowohl die «Eulenpsychologin» Miletta (Anouk Henne) und ihre Assistentin Gretli (Iris Kerschbaum) als auch das Ehepaar Selma und Alfons Frei (Sibylle Beck und Fabio Loiacona) entwickeln kriminelle Energien und interessieren sich für den Museumsbetrieb.

Wer von ihnen wird den Diamanten stehlen? zvg

Alle wollen sie in die Nähe des Juwels gelangen. Selbst Herr Messerli (Helmuth Zipperlen) macht sich verdächtig. Moralische Stütze bieten einzig die neugierige Nachbarin Babs (Nina Kaiser) und die fromme Regina Obermüllerhauser (Therese Lüpold). Die ganze Misere beginnt mitten in der Nacht, als Obermüllerhauser in Gabys Wohnzimmer auftaucht und von Untermieterin Gretli kurzerhand mit einem «Spezialkaffee» ausser Gefecht gesetzt wird.

Mit turbulenten Szenen und viel Situationskomik gestaltet das gut aufgelegte RAC-Ensemble einen Theaterabend, der bis zur letzten Sekunde spannend bleibt und viel zum Lachen bietet. Die Inszenierung von Cony Studer unterhält bestens, die von Daniel Mauerhofer bediente Technik trägt das ihrige bei. Die Regisseurin feilte an der Schauspieltechnik der Truppe, sodass authentische Figuren die Bühne beleben.

Unterschiedliches Niveau herrscht hingegen beim natürlichen Sprechen der Texte. Anfänglich klangen einige Monologe und Dialoge doch recht hölzern und gekünstelt.

Die ganze Gruppe auf einen Blick. zvg

Davon ist bei Helmuth Zipperlen, Doyen und Mitbegründer des RAC, natürlich nichts zu spüren. Der Grandseigneur der Solothurner Theaterszene führte zwanzig Jahre lang selber Regie und spielt heute gerne unter Cony Studers Impulsen, schätzt ihre Arbeit. «Cony kam als Schauspielerin zu uns und übernahm grosse Rollen. Als Regisseurin vertritt sie meine Strategie, auf dem aufzubauen, was die einzelnen Darsteller mitbringen», resümiert Zipperlen.

Das amüsante Resultat ist noch bis am 15. Oktober im Theater Mausefalle zu geniessen.

