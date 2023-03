Solothurn: Kult-Restaurant Chutz gibt es seit 60 Jahren

Kult-Lokal «Jemand muss ja die Stellung halten!»: Marta Kaus erzählt, warum ihr Platz hinter der langen Theke im Restaurant Chutz ist Seit 60 Jahren gibt es in Solothurn das Kult-Restaurant am Landhausquai, das von Marta Kaus geführt wird. Die Wirtin ist überzeugt: Der «Chutz» bleibt auf alle Zeiten bestehen. Wolfgang Wagmann 2 Kommentare 23.03.2023, 12.00 Uhr

Marta Kaus vor dem «Chutz» am Landhausquai. Bild: Wolfgang Wagmann

«Ich habe gemeint, die Welt geht unter – aber es ist alles weitergegangen.» So beschreibt Marta Kaus den Moment, als sie 1996 ihren Mann Ferdinand Kaus verlor. Der Künstler ist gegangen, genauso wie schon 1992 Martas langjährige Weggefährtin Louise «Louisli» Böhlen, die Frontfrau am Tresen. Geblieben aber ist der «Chutz» mit seiner nikotingeschwängerten Natursteinwand aus dem 14. Jahrhundert, daran aufgehängt ein mächtiges, farbenfrohes Kaus-Bild, sowie der schwarze Flügel in der Mitte der Gaststube.

Ferdinand Kaus bei der Arbeit. Bild: Solothurner Zeitung

«Ferdinand sang sehr gerne und gut», erinnert sich Marta Kaus an die schönsten Zeiten mit ihrem vielseitig begabten Mann. So wirkte dieser in seinen Münchner Lehr- und Wanderjahren sogar als professioneller Opernsänger und Bühnenbildner, ehe er auf seiner zweiten wichtigen Station, in Paris, zu seinem Stil der farbenfrohen, geometrischen Strenge fand.

Auch Terrakotta-Skulpturen gehörten zu seinem Schaffen. «Leider wurde das Atelier in Balm bei Günsberg beim Erbgang verkauft», bedauert die Witwe noch heute den damaligen Schritt. Der «Chutz» aber bleibe auf alle Zeiten bestehen, ist Marta Kaus überzeugt: «Das Haus ist wie das Lebenswerk von Ferdinand durch eine Stiftung abgesichert.»

Blick in den «Chutz». Hier bei der Kulturnacht 2019. Bild: Michel Lüthi/bilderwerft.ch

Der Aufbruch einer Köchin aus Slowenien

Am 1. Juli 1963 hatte der Künstler das neue Restaurant anstelle der früheren, etwas heruntergekommenen Mostwirtschaft eröffnet. Das von ihm erworbene Haus zwischen der Gerberngasse und dem Landhausquai wurde unter dem Architekten Ferdinand Zaugg völlig ausgehöhlt, die freigelegten Natursteinmauern jedoch belassen – der eine spektakuläre Schritt, der Jahrzehnte später in etlichen Solothurner Gaststätten seine Nachahmenden fand.

Die hohen Räume mit ihrer Sichtbetonkonstruktion waren damals revolutionär. «Ferdi wurde schon fast als Spinner betrachtet, weil er eine Terrasse zur Aare hin errichten liess», so Marta Kaus. Seien doch damals Pläne gewälzt worden, den Landhausquai zu verbreitern und beispielsweise den «Storchen» vorne bei der Wengibrücke abzureissen.

Ausstellung von Ferdinand Kaus im Restaurant Chutz. Freund des Künstler René Walter und Marta Kaus. Bild: Hanspeter Bärtschi (2021)

Knapp zwei Jahre nach der Eröffnung machte sich eine junge Köchin aus Slowenien auf den Weg nach Solothurn. Ihre Schwägerin war schon zuvor einem Stelleninserat gefolgt, das Personal für den «Chutz» gesucht hatte. Die neue Küchenfee Marta kam, sah und blieb – bis heute. Eigentlich sei noch alles wie damals, meint sie. «Nur hatten wir anfangs vor, im Obergeschoss eine Restauration mit weiss aufgedeckten Tischen zu betreiben.» Was jedoch nicht funktioniert habe.

«Da die Toilette im Obergeschoss war, verirrten sich die Leute immer wieder ins Restaurant. So wurde oben dann die Bar eingebaut.» Jüngeren Datums ist auch das filigran gestaltete, mit einer grossen Scheibe abgetrennte Fumoir. Möglich wurde dies dank der grossen Gesamtfläche des Lokals unter Einbezug des Obergeschosses.

Stätte der Kultur und Kochkunst

Jahrzehntelang war der «Chutz» Treffpunkt eines jugendlichen Publikums, von dem einige mit dem Trendlokal von damals älter geworden sind. Musik gehört seit jeher zum Haus an der Aare, bekannt sind die Jazz-Matineen mit Grössen wie den Amis du Jazz de Cortaillod, die legendären Babblers-Konzerte sowie Jam-Sessions aller Art. So wird am 1. April Joe Haider im «Chutz» einen Auftritt haben.

Joe Haider bei einem Konzert im Chutz im Jahr 2011. Bild: Felix Gerber

«Die Filmtage sind hier entstanden», weiss Marta Kaus, und noch immer tauschen alte und neue Stammgäste am Nachmittag des 24. Dezember vor Ort ihre «Chutz»-Erinnerungen aus.

«Heute ist vieles wieder besser geworden», blickt die Wirtin aus Leidenschaft hinaus auf die gut besetzten und ordentlich ausgerichteten Tische ihres Restaurants auch entlang des Aaremürlis. Nicht immer tummelten sich auf diesem willkommene Gäste, doch über diese schwierigen, aber längst vergangenen Zeiten des «Drögeler»-Treffs entlang der Aare mag Marta Kaus kaum reden.

Sommerstimmung im Herbst vor dem Chutz. Marta Kaus bei der Arbeit. Wolfgang Wagmann (2018)

Gerade hat sie frische Spätzle produziert, «weil sie mittags so gut gelaufen sind». Ganztags gibts im «Chutz» noch immer warme Küche, von den legendären Hamburgern über Schnitzel aller Art oder den beliebten Forellen-Knusperli. «Und unsere Pommes frites sind die besten der Stadt, sagen viele», sagt die Langzeit-Köchin stolz.

Die ganze einzigartige Atmosphäre führe dazu, dass die Leute immer wieder zurückkämen. In den «Chutz», wo Marta Kaus den Grossteil ihres Lebens verbracht hat. Aufhören ist für sie kein Thema. «Ich bin nicht dazu geboren, Daumen zu drehen. Ich war auch nie eine Ferientechnikerin.»

Nur an die Reisen mit ihrem Ferdinand an Ausstellungen in Deutschland, Italien und anderswo erinnert sie sich gerne. Sonst sei ihr Platz hier – an und hinter der langen Theke des «Chutz». Denn für Marta Kaus gibt es nur eine Maxime: «Jemand muss ja die Stellung halten!»

K. Roland Wuethrich vor 4 Minuten BTW: oftmals war das „Chübeli" im Chutz nach einer weltmeisterlichen Schwimmstunde mit Schorsch Müller in der Badi DIE erfrischende Rettung vor der unheimlichen Matistunde mit dem Velofahrer Walti Studer in der Bez.