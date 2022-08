Solothurn: Kunstausstellung soll Satzwerkstatt retten

Künstlerhaus S11 Die Satzwerkstatt in Solothurn ist in Gefahr: Wie eine Kunstausstellung sie retten soll Überalterung und klamme Finanzen: Mit der Ausstellung «11erlei» im Künstlerhaus S11 sucht die Satzwerkstatt, die es seit 22 Jahren im Burrisgraben gibt, den Befreiungsschlag. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.08.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Schiltknecht und Markus Daeppen vor dem Künstlerhaus S11. Die beiden Vereinsmitglieder der Satzwerkstatt haben die Ausstellung «11erlei» initiiert. Tom Ulrich

Wäre dieser Text Anfang der 1970er-Jahre erschienen, so hätten Sie ihn in auf einer Zeitungsseite gelesen, die zuvor in einer Druckerei mit Bleibuchstaben gesetzt und umbrochen worden wäre, um sie zu vervielfältigen. Doch die Zeiten haben sich geändert, Bleisatz spielt im Alltag schon lange keine grosse Rolle mehr. Dass in Solothurn das Handwerk dennoch nicht vergessen ging, ist der Satzwerkstatt im Burrisgraben zu verdanken. Im Lokal, dass frühere Schriftsetzer im Jahr 2000 gründeten, kann man mit den alten Werkzeugen noch immer arbeiten.