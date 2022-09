Nicht alle zufrieden Freude für die einen, Frust für die anderen: Das Solothurner Open Air erhitzt die Gastrogemüter Vom 9. bis 11. September geht das Stadtfest in der Solothurner Altstadt über die Bühne. Auf dem Festivalgelände befinden sich diverse Gastrobetriebe. Während sich einige auf das Open Air freuen, nerven sich andere über die angeordnete Schliessung ihrer Terrassen. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 07.09.2022, 13.00 Uhr

Die Hauptgasse wird zum Festivalgelände. Hanspeter Bärtschi

Am Wochenende steigt die grosse Sause in Solothurn. Auf einem abgesperrten Gebiet in der Altstadt findet das Open Air zum 2000-Jahr-Jubiläum der Stadt statt. Am Freitag spielt Patent Ochsner auf der Bühne vor der St. Ursenkathedrale und am Samstag die Solothurner Hardrocker von Krokus. Pro Abend werden 5200 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Dieser grosse Zuschauerandrang bedeutet aber auch einen erhöhten Organisationsaufwand für die Restaurants und Cafés auf dem Open-Air-Gelände. An einen normalen Betrieb ist während der drei Tage nämlich nicht zu denken.

Gute Zusammenarbeit mit dem OK

Andreas Richard von der Genossenschaft Baseltor. Bruno Kissling

«Das ist aber kein Problem und wir freuen uns auf das Open Air», sagt Andreas Richard, Delegierter der Genossenschaft Baseltor, welche mit der «Couronne» und dem «Viktor» auf dem Märetplatz davon betroffen ist, dazu. Richard ergänzt:

«Klar gab es am Anfang Fragen und vieles war unklar. Aber wir waren immer in Kontakt mit der Stadt und fühlten uns gut informiert.»

Viele organisatorische Angelegenheiten seien vom OK geregelt worden. So werde das Securitypersonal von der Stadt bereitgestellt und auch die Erschliessung für die Hotelgäste konnte mit Hilfe der Stadt relativ einfach gelöst werden.

Die Umstände seien natürlich besonders, aber man versuche, den Betrieb so normal wie möglich zu gestalten. «Wir werden nicht mehr Personal im Einsatz haben als sonst. Denn die Wochenenden sind auch sonst sehr gut besucht», erklärt Richard. Zwar gebe es Leute, denen der Rummel nicht gefalle und die deswegen nicht kommen. Aber das werde durch die extra für das Festival angereisten Besucher ausgeglichen.

Ganz ohne Abstriche funktioniert der Betrieb allerdings doch nicht, so Richard:

«Aufgrund des Zeitdrucks bis zum Start des Konzerts müssen wir auf das gewohnte A-la-carte-Angebot verzichten. Stattdessen wird einfach ein Menu, auch als Veggie-Variante, angeboten.»

Dafür sei es für all jene, die in der «Couronne» essen, möglich, die Konzerte von der Terrasse aus zu schauen. Es wird einen abgesperrten Bereich geben mit Stehplätzen für Essensgäste, Sponsoren und geladene Gästen der Stadt.

Michael Brüderli von der Suteria. Fabio Vonarburg

Finanzielle Einbussen wegen Open Air befürchtet

Ähnlich unproblematisch klingt es bei Michael Brüderli, dem Geschäftsführer der Suteria: «Wir haben keine speziellen Vorkehrungen getroffen und werden ganz normal geöffnet haben. Wir freuen uns aufs Open Air.» Am Abend, während der Konzerte, müssten sie allerdings die Terrassen schliessen, beim Wegräumen des Mobiliars wird ihnen der Werkhof behilflich sein.

Schuan Tahir vom «Stadtcafé». Wolfgang Wagmann

Das Stadtfest ist jedoch längst nicht für alle Gastrobetriebe auf dem Open-Air-Gelände so einfach zu bewältigen. «Wir wurden von der Stadtpolizei erst informiert, als alles entschieden wurde», beschwert sich Schuan Tahir, Besitzer des «Stadtcafés». Zudem gebe es einen Essensstand genau vor seinem Lokal, weshalb er seine Gäste nur drinnen verköstigen könne. Nach den Pandemiejahren und dem schlechten Sommer fürchtet er eine weitere finanzielle Einbusse.

In die gleiche Kerbe schlägt Fritz Bader, Besitzer der Fritz Gastrokultur, zu der die Brasserie Fédérale am Märetplatz gehört: «Uns wurde verboten, die Terrasse zu öffnen. Diese ist jedoch am Samstag normalerweise sehr gut besetzt und somit auch finanziell sehr wichtig.» Aus diesem Grund habe man beschlossen, den Betrieb übers Wochenende ganz zu schliessen.

Sicherheit geht vor

Fritz J. Bader, Inhaber vom Brasserie Fédéral. Anina Mathivannan

«Mich nervt die Art und Weise, wie wir zurückgebunden wurden», sagt Bader. Sie hätten auch schon im Tessin an ähnlichen Anlässen die Terrasse von Betrieben offen lassen dürfen, dort sei das nie ein Problem gewesen. In Solothurn seien Kontaktaufnahmen mit einem kurzen Schreiben abgeschmettert worden.

Und was sagt die Stadt Solothurn zu diesen Vorwürfen? «Wir verstehen, dass ein solch grosser Anlass für die Betriebe innerhalb des Geländes eine Herausforderung ist», sagt Hansjörg Boll, alt Stadtschreiber und zuständig für die Organisation:

Hansjörg Boll vom OK. Oliver Menge

«Uns blieb allerdings sicherheitstechnisch nichts anderes übrig, als die Terrassen der Gastrobetriebe während der Konzerte zu schliessen.»

Denn falls Panik ausbrechen würde, wäre es verheerend, wenn die Leute noch über Tische und Stühle fallen könnten. «Zudem hat die Stadt mit dem Reglement zur Benutzung des öffentlichen Raumes für Aussenplätze das rechtliche Instrument in der Hand, um die Nutzung der Terrassen in Ausnahmefällen zu untersagen. Damit gibt es für Stadtanlässe wie das Märetfest oder jetzt eben das Open-Air-Konzert in Einzelfällen Beschränkungen», erklärt Boll.

