Kritik In Solothurn regt sich Widerstand gegen den Standort der Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelabhängige Leute Die Pläne der Perspektive Region Solothurn-Grenchen stossen bei den umliegendenden Geschäften auf Unverständnis. Wir haben uns umgehört. Judith Frei 06.08.2021, 05.00 Uhr

Die Coronapandemie legt die Schwachstellen der Kontakt- und Anlaufstelle für suchtmittelabhängige Leute im Adler an der Berntorstrasse offen: Die Räumlichkeiten sind zu klein, um die Hygienemassnahmen einzuhalten. Vor 15 Jahren wurden sie für 20 Personen pro Tag konzipiert, schon seit einigen Jahren kommen aber 60 bis 70 Personen pro Tag. Ausserdem hat sich die Art der Drogenkonsumation geändert. Heute werden die Drogen deutlich weniger häufig gespritzt, sondern vielmehr geraucht. Im gegenwärtigen Fumoir könnte unter den heute geltenden Distanzregeln lediglich eine bis zwei Personen Platz nehmen.

Jetzt ist die Stelle provisorisch an der Dornacherstrasse untergekommen. Damit sie wieder einen unbefristeten Standort hat, reichte die Perspektive Region Solothurn-Grenchen Anfang Juli ein Baugesuch ein: Der erste Stock des Adlers soll zum Konsumationsraum ausgebaut werden. Das Fumoir wird grösser, dafür wird es weniger Fixer-Plätze geben. Dabei soll die Kapazität die gleiche bleiben. Dagegen wurde Einsprache erhoben.

Die Räume werden durch das Alte Spital vermietet

Der Saal, ein Sitzungszimmer und Büro im ersten Stock werden seit 2014 vom Alten Spital gemietet. Die Räume werden vom Alten Spital für verschiedene Anlässe an Dritte vermietet. Ende September endet der Mietvertrag wegen der Umbaupläne. Über das Ende des Mietverhältnisses ist Betriebsleiterin Eva Gauch nicht unglücklich: «Die Raumvermietung im Adler kam nie ganz so ‹zum Fliegen› wie gewünscht.»

Die Gegebenheiten vor Ort, die Wohnungen im zweiten Stock und die Anlaufstelle im Erdgeschoss, hätten eine Nutzung wie angedacht nicht ermöglicht. Eine langfristige Weiterführung der Raumvermietung sei deshalb nicht angezeigt gewesen, jetzt wurde dem Alten Spital lediglich die Entscheidung abgenommen. «Ich bin der Meinung, dass der Adler mit der Kombination Gassenküche und Anlaufstelle eine gute und auch verträgliche Lösung ist», sagt Gauch. Es handle sich ja auch nicht um einen Ausbau, sondern um eine räumliche Optimierung, die für die Mitarbeitende zwingend nötig sei, ist sie überzeugt.

Vor der Coronapandemie wurden die Räume noch an zwei Organisationen für regelmässige Veranstaltungen vermietet: Pro Senectute und die Grauen Panther. Erstere haben schon neue Räumlichkeiten gefunden.

Die Seniorengruppe wird die Räumlichkeit vermissen

«Wir finden es schade, dass der schöne Raum zum Konsumationsraum umfunktioniert wird», sagt Irène Privé im Namen des Vorstandes der Grauen Panther. Sie haben bis anhin noch keinen neuen Raum gefunden, wo sich die rund 300 Mitglieder treffen können. Der Saal sei ideal für die Bedürfnisse der Seniorenorganisation: Er ist zentral und gut angebunden. Gleichzeitig habe es einen Lift in den Oberstock und die Einrichtung sei optimal.

Vor Corona haben sich die Senioren jeweils jede zweite Woche getroffen, dabei seien je nach Anlass 30 bis 60 Menschen gekommen. «Wir unterstützen die Einsprache. Die Konsumationsräume könnten ja durchaus in einer Wohnung in der Vorstadt eingerichtet werden», ist Privé überzeugt. Auch sie betont, wie die Einsprechenden, dass sie nur den Standort und nicht das Angebot der Perspektive hinterfragt.

Kontakt- und Anlaufstelle ja, aber nicht an der Berntorstrasse

In den umliegenden Geschäften hört man ähnliche Töne: Der Standort an der Berntorstrasse sei nicht ideal, die Gassen zu eng, zu belebt. An Notwendigkeit der Arbeit der Perspektive wird aber nicht gezweifelt.

«Natürlich waren wir nicht begeistert über die Pläne, da ein Teil der Kundschaft manchmal für eine etwas merkwürdige, teils aggressive Stimmung in der Berntorstrasse sorgt»,

erklärt Rolf Trechsel. Er führt das Hotel Roter Ochsen, der sich gegenüber des Adlers befindet. Es gäbe einzelne negative Erlebnisse mit den Klientinnen und Klienten, zwar nicht täglich und auch nicht wöchentlich, von ihren Gästen werden sie nur selten darauf angesprochen. Wirklich unhaltbar sei die Situation letztes Jahr gewesen, als der Konsumationsraum in ein Zelt vor dem Adler verlagert wurde. «Dass da die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner keinen Aufstand machten, hat uns erstaunt», sagt er. Trotzdem: «Manchmal gibt es lautstark ausgetragenen Streit unter den Adler-Klientinnen und -Klienten.»

Das hat auch Markus Moerler, Inhaber der Bar The Dock, beobachtet. «Ich habe das Gefühl, dass die Szene gewachsen ist.» Viele unbekannte Gesichter würde er an seiner Bar vorbeiziehen sehen. Manch eine Person würde auch beim Dock Halt machen, um zu betteln, doch würden sie eine Wegweisung meistens akzeptieren. Selten hat die Polizei alarmiert werden müssen. «Wir kennen uns ja und grüssen uns auch», sagt er über das Zusammenleben mit den Klienten des Adlers.

Besserer Standort könnte auch Befreiungsschlag für Perspektive sein

Bei Problemen habe die Kommunikation mit dem Adler auch gut funktioniert. «Ich finde aber, dass der Standort hier nicht mehr ideal ist», so Moerler. Es sei zu eng im und um's Haus herum. «Vielleicht ist ein anderer Standort auch ein Befreiungsschlag für die Perspektive», sagt er. Gerne würde er sich mit den Beteiligten an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Auch für Trechsel ist es klar, dass es mittelfristig einen anderen Standort braucht. Aber: «Wir sehen gegenwärtig keine Alternative zum bestehenden Standort.» Er habe Verständnis für die nicht ganz einfache Situation, in der sich die Anlaufstelle befindet.

«Die Anlaufstelle braucht es und der grössere Platzbedarf ist nachvollziehbar.»

«Ich habe die Einsprache mitunterzeichnet», erklärt Christian Küng von Johnny's Plattenladen. Sein Laden befindet sich direkt neben der Institution. «Meiner Meinung ist der Standort falsch gewählt. Er sollte mehr peripher und mit Umschwung gewählt werden.» Für ihn ist klar, dass das Projekt nicht vorstadtverträglich ist.

Die Belastung der Bevölkerung soll durch Stelle vermindert werden

Karin Stoop, Leiterin der Perspektive, war nicht überrascht über die Einsprache. «Aber natürlich hätte ich mich gefreut, wenn diese nicht eingegangen wäre. Die Einsprecher stellen den Standort, nicht aber unsere Arbeit in Frage. Das schätzen wir sehr.» Wie sich die Einsprache auf ihr Projekt auswirken wird, wisse sie noch nicht. Der Ball liege jetzt beim Stadtbauamt.

«Der Adler ist zentral gelegen und deshalb ein guter Standort», erklärt sie weiter: «Ein zentraler Ort mit Umschwung wäre sicher noch besser. Für den Betrieb der Gassenküche und der Kontakt- und Anlaufstelle sind die Räumlichkeiten im Adler aber gut geeignet.»

Dass mit dem Umbau mehr Klientinnen und Klienten kommen, sei unwahrscheinlich. «Der Zugang zu unseren Einrichtungen ist durch den Wohnsitz der Klientinnen und Klienten geregelt.» Die regionale Zuständigkeit würde nicht ausgeweitet werden. «Die Anzahl unserer Klientinnen und Klienten bewegt sich seit mehreren Jahren auf gleichem Niveau.»

Dass in den Gassen gebettelt, gedealt wird und sich suchtkranke Menschen im öffentlichen Raum aufhalten, sei Realität. Mit dem Betrieb solcher Einrichtungen soll die Belastung der Gesellschaft reduziert werden. «Wenn wir uns die Zeiten der offenen Drogenszenen in den 1980er- und 1990er-Jahren in Erinnerung rufen, hat diese Belastung deutlich abgenommen.»