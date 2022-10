Bibliomedia ist eine öffentliche Stiftung, die sich seit 102 Jahren für das Lesen und die Bibliotheksentwicklung einsetzt. Eines ihrer drei Bibliocentren befindet sich am Rosenweg in Solothurn. Nebst den Bibliotheken werden auch Schulen unterstützt, zum Beispiel werden den Lehrerinnen und Lehrern Klassensätze von in der Schule behandelten Büchern geliefert, sodass jeder Schüler ein Buch zur Verfügung hat. Neben der Literatur in allen vier Landessprachen bietet Bibliomedia Solothurn Bücher in neun weiteren Sprachen an: Albanisch, Arabisch, Englisch, Kroatisch, Portugiesisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch und Türkisch. Neu gibt es auch Bücher in ukrainischer Sprache.