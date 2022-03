Krieg in der Ukraine «Wir sind tief betroffen»: Am Solothurner Stadtpräsidium wurde die ukrainische Fahne gehisst «Helfen wir, wo wir können», so die Devise der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Mit der ukrainischen Fahne am Stadtpräsidium wolle man Solidarität und Mitgefühl für die Menschen im Kriegsgebiet ausdrücken. Online-Redaktion 01.03.2022, 17.15 Uhr

Die Flagge am Stadtpräsidium an der Baselstrasse. Hanspeter Bärtschi

Zahlreiche Solidaritätsaktionen mit der Ukraine werden dieser Tage in der ganzen Schweiz und auch in der Region auf die Beine gestellt. So haben etwa im Kanton Solothurn die beiden Stadtverwaltungen von Olten und Solothurn die Flagge der Ukraine gehisst.