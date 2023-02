Solothurner Tanzcrew RDS hat internationalen Erfolg

Kreatives Solothurn Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung: Die Solothurner Tanzcrew RDS fährt nach Los Angeles «World of dance», Welt des Tanzes: So heisst der weltweit grösste urbane Tanzwettbewerb, der im August in Los Angeles stattfindet. Mit dabei ist auch die Solothurner Tanzcrew «Rock da Shit». Susanna Hofer Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Die ganze Solothurner Crew RDS in Paris. zvg

«Es ist wie beim Kochen: Je mehr Leute mitkochen, je mehr Zutaten hat es im Essen, und desto interessanter wird das Gericht», so sagt es Michael Peier. Er und Selina Meier haben sich mit ihrer Tanzcrew RDS soeben bei «World of dance» in Paris für das Weltfinale qualifiziert.

Das Finale wird im Sommer in Los Angeles stattfinden. RDS heisst «Rock da shit», und die Crew tanzt eine Mischung aus Afrohouse, Hip-Hop und anderen Stilen. RDS besteht zurzeit aus einem harten Kern von fünf bis sieben Leuten, die zwischen 18 und 31 Jahren alt sind. Einige davon stammen aus Solothurn, andere aus Basel, Zürich oder Lausanne.

Internationale Tanzszene

Michael Peier, Selina Meier und Selma Mylene in Paris. Zvg

Man spricht oft Englisch miteinander, manchmal auch Französisch. «Dank des Tanzens lernen wir gleich auch noch die Fremdsprachen besser», sagt Meier. Die Gruppe arbeitet eng mit der Portugiesin Selma Mylene zusammen, die eine Pionierin des Afrohouse ist. Dazu Meier: «Es ist ein toller Austausch mit ihr, sie fördert uns sehr.»

Die Siegerperformance zeigt eine Crew aus schwarz-weiss gekleideten, jungen Tänzern, die aus einem Käfig ausbrechen. Beeindruckend ist die Schnelligkeit und Synchronizität des Tanzes, aber auch die Expressivität der kreativen Choreografie.

Die Siegerperformance von RDS in den Vorausscheidungen in Biel. youtube

«World of Dance» ist der grösste urbane Tanzwettbewerb der Welt, erzählen die beiden, die in Solothurn auch oft im der Tanzschule «Tanzkeller» an der Westbahnhofstrasse anzutreffen sind. Meier und Peier sind sowohl als «Show Creators» als auch als Choreografen tätig.

An der Vorausscheidung in Biel im vergangenen Jahr trafen sich Tänzer und Tänzerinnen aus allen Teilen Europas, und RDS gewann gegen 27 andere Crews. Nebst dem ersten Platz haben sie auch noch zwei Awards bekommen, «den Award als Publikumsliebling und den Award für das beste Showthema, und das alles an einem Tag», strahlt Selina Meier. Den Tanzstil betreffend ist bei «World of Dance» alles möglich, die einzelnen Shows dauern maximal sechs Minuten.

Ein Kindheitstraum wird wahr

Die Vorfreude auf Los Angeles ist gross, ebenso die Freude über die Anerkennung. Umso mehr, da die Solothurner die erste Schweizercrew überhaupt ist, die die Vorausscheidung zum Finale des «World of Dance» gewonnen hat. Die Qualifizierung sei gar nicht unbedingt das Ziel gewesen, vielmehr habe der Austausch mit anderen Gruppen im Vordergrund gestanden, so die beiden Tanzfans. Trotzdem sei mit der Nominierung ein Kindheitstraum wahr geworden, sagt die 26-jährige Selina Meier.

RDS macht im Hinblick auf den Auftritt in L.A. ein Crowdfunding. Auf die Idee kam die Gruppe durch Victor Giacobbo, den sie kürzlich bei den Swiss Dance Awards kennen lernte; er sass dort in der Jury.

Vom Ballett zum Hip-Hop

Die in Wohlen geborene Selina Meier kam über ihre Mutter zum Tanzen, sie ging schon mit vier Jahren ins Ballett, später machte sie Jazztanz und dann Hip-Hop. Sie sei als Kind schüchtern gewesen, durch das Tanzen habe sie viel Selbstbewusstsein bekommen.

Auch Michael Peier sagt von sich, er habe dank des Tanzens schlechte Kindheitserfahrungen überwinden können. Er begann mit 16 Jahren, angeregt durch Youtube-Videos, zu tanzen. «Vor allem die Wellenbewegungen faszinierten mich», sagt er. Er ist in Oberkulm geboren und wohnt wie Selina Meier jetzt in Solothurn.

Sein Geld verdient er sich mit dem Verkauf von Sneakers, und auch Selina Meier hat noch einen Brotjob in einer Künstleragentur, wo sie zum Beispiel Lisa Christ oder Pedro Lenz betreut. «Der Leistungsdruck ist auch bei uns da beim Tanzen, aber anders.»

Die Priorität der beiden sei, dass sie ihre eigenen Sachen und Ideen verwirklichen können. Es sei eine Gratwanderung, im Profitanz müsse man manchmal Sachen machen, die nicht passen. Ihr Tanz sei auch ein Statement für Diversität und Gleichberechtigung.

