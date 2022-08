Johanna Schwarzl spielt mit dem Solothurner Kammerochester

Konzertsaal Solothurner Kammerorchester: Klangbilder von begeisterndem Reiz Französische Kompositionen und ein zauberhafter Mozart lockten ein durchmischtes Publikum in den Konzertsaal. Auf der Bühne war auch die Musikerin Johanna Schwarzl mit ihrer Querflöte zu hören. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 28.08.2022, 12.36 Uhr

Während Corona spielte das Kammerorchester ohne Publikum. Am Freitag, 28. August, lockte es ein diverses Publikum an. Michel Lüthi (Symbolbild)

Was haben wir doch wieder ein betörend mitreissendes Konzert am Freitagabend erlebt. Wir: Ein altersgemischtes Publikum aus Abonnenten und diesmal vielen jungen Musikfreunden, die wegen der Stückauswahl aber sicher auch wegen der in Technik und Interpretation beeindruckenden Flötensolistin Johanna Schwarzl diesen Abend im Konzertsaal geniessen wollten.