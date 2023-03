Latin-Festival in Solothurn: Segundo Valencia im Gespräch

Konzertsaal Musik und Tanz spielen die Hauptrolle in seinem Leben: Segundo Valencia organisiert ein Latin-Festival in Solothurn Am Freitag und Samstag findet im Konzertsaal das dritte Solothurner Latin-Festival statt. Angesagt sind Partys, Workshops, Shows, Konzerte und Essen aus Ecuador. Wir haben Organisator Segundo Valencia getroffen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 12.00 Uhr

Segundo Valencia in seinem Tanzstudio an der Wengistrasse. Hanspeter Bärtschi

«Wir tanzen hier Salsa, Bachata und Kizomba», erklärt Segundo Valencia. Bachata wird langsamer getanzt als Salsa, Kizomba ist ein traditioneller Tanz aus dem Kongo.

Valencia steht in seiner Tanzschule «Latinwelt Valencia Portocarrero» an der Wengistrasse. Der Ecuadorianer ist Organisator des Latin-Festivals, das am Freitag und Samstag im Konzertsaal stattfinden wird. Am ersten Festivaltag wird er seinen 41. Geburtstag feiern. Er lebt seit 14 Jahren in der Region, heute wohnt der zweifache Vater in Bellach.

«Wir erwarten Salsabegeisterte aus der ganzen Schweiz, sogar aus dem angrenzenden Ausland, denn die Szene in Solothurn ist natürlich nicht so gross», erzählt er mit spürbarer Vorfreude. Die Artisten kommen auch aus Holland und Griechenland nach Solothurn.

Er ist mit Rhythmus aufgewachsen

In Ecuador höre man sehr oft Musik, der Tanz gehöre zum Alltag, und so sei er schon als Kind in den Bann des Tanzes gezogen worden, antwortet er, gefragt nach der Faszination des Tanzes. Er zeigt ein paar Schritte vor, die klarmachen, dass er die Eleganz und den Spirit des lateinamerikanischen Tanzes intus hat. «Diese Musik und dieser Tanz sind ein grosser Teil meines Lebens.» Valencia hatte zwar in Quito Business Administration studiert, konnte aber das Studium in der Schweiz nicht beenden.

Segundo Valencia in seinem Tanzstudio, hier mit Reporterin Susanna Hofer. Hanspeter Bärtschi

Deshalb habe er von vorne angefangen und die Tanzschule gegründet. «Jetzt bin ich sehr zufrieden damit.» Das Tanzen und Unterrichten bringe auch sehr viele schöne Kontakte, man lerne schnell viele Leute kennen, die auf der gleichen Wellenlänge und offen seien für andere Kulturen. Er habe in der Schweiz schon viele gute Erfahrungen gemacht und viele Leute seien hilfsbereit.

In Ecuador lebte Valencia mit seiner Familie am Meer, das er vermisse. Deshalb hat er hier ein kleines Boot, mit dem er sich auf dem Wasser näher an seiner Heimat fühlt. «Nur der Geruch ist nicht derselbe wie am Meer.» Auf seinem Arm ist ein Tattoo mit Wasserschildkröten, Fischen und Seepferdchen zu sehen.

Das Festival findet das dritte Mal statt

Es tue ihm gut, wenn Schüler sich bedanken für die Salsalektionen und sagen, das Tanzen habe ihrem Leben eine Wende gegeben. «Für viele ist das Tanzen wie eine Therapie.» Es tue gerade auch älteren Leuten gut. Sein Standpunkt ist: «Erst hart arbeiten, damit der Tanz gut wird, dann kommt die Freude von selber.»

Am Festival – nach 2018 und 2019 das dritte – wolle man alles zusammenbringen, was man mit lateinamerikanischen Samba verbindet: die Musik, den Tanz, Konzerte, das Essen, die Shows und die Partys. Zudem gibt es auch Workshops.

Das Konzert mit Salsometro wird am Samstag stattfinden, dann gibt es ab etwa 16 Uhr auch typisches Essen aus Ecuador: Ceviche de camarón und Encocado de pollo e camarón, also Gerichte mit Kokosnuss, Huhn und Meeresfrüchten. Dafür reise extra ein Freund aus Holland an, der dort als Koch arbeite, sagt Valencia voller Vorfreude.

