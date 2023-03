Konzert Virtuos und beschwingt dem Frühling entgegen: Das Stadtorchester Solothurn betrat zwei Mal die Bühne Es wird langsam Frühling, auch im Konzertsaal. Das Stadtorchester Solothurn spielte am zweiten Abo-Konzert unter anderem Robert Schumanns Hymnus an den Frühling. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 21.03.2023, 11.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadtorchester Solothurn wird von Harald Siegel geleitet. Archivbild: Andre Veith

Das Stadtorchester Solothurn war gleich zweimal im Einsatz: Die «Frühlings-Sinfonie» von Schumann und das Geigenkonzert von Dvořák erklang für das Stammpublikum, während Prokofjews «Peter und der Wolf» im Kinderkonzert die Kleinen an die Musik heranführte. Beide Generationen, die Konzertbesucher von heute und von morgen, liessen sich vom Gebotenen begeistern.

Das selten live zu hörende Geigenkonzert von Antonin Dvořák zählt zu den bedeutendsten Violinkonzerten des 19. Jahrhunderts. Dazu angeregt wurde Dvořák von seinem Verleger Fritz Simrock, der den Komponisten um ein recht originelles Konzert für gute Geiger bat.

Einen wirklich sehr «guten Geiger» verpflichtete das Stadtorchester Solothurn mit Samuel Hirsch. Schon zu Beginn des ersten Satzes überzeugte er mit tänzerischem, prägnanten Spiel. Der junge Virtuose aus Lausanne und das von Harald Siegel geleitete Stadtorchester Solothurn harmonierten und vermittelten böhmisches Flair.

Dvořák, der neben Smetana als der Begründer des böhmischen Nationalstils gilt, widmete das Violinkonzert dem damals führenden Violinvirtuosen Joseph Joachim. Einer seiner Nachfahren, der mit vielen Preisen ausgezeichnete Absolvent der Menuhin International Music Academy, Schweizer Geiger Samuel Hirsch, interpretierte das virtuose Passagenwerk souverän, agierte im Adagio lyrisch und expressiv, mit Schmelz, aber ohne Kitsch. Meisterte die schnellen und schwierigen Läufe mit Leichtigkeit. Langanhaltender Applaus belohnte den Künstler, der die Ovationen strahlend entgegennahm.

Stadtorchester spielte Hymnus an den Frühling

Beschwingt zeigten sich die Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters bei Robert Schumanns Hymnus an den Frühling, seiner ersten Sinfonie in B-Dur. Harald Siegel dirigierte vital und mit raschen Tempi. Dirigent und Orchester musizierten voller Spielfreude, liessen die in der Musik enthaltenen Nuancen und Leichtigkeit funkeln. Engagiert mitgestaltet von Lucas Monerri, der den verhinderten Konzertmeister Georg Jacobi vertrat und erstmals mit den Solothurnern konzertierte.

Erwähnenswert auch Christoph Lindenmann, der den nicht leichten Part der Kesselpauken bravourös bewältigte. Gut disponiert, nahm das Stadtorchester Solothurn auf, was Schumann in einem Brief ausdrückte: «Ich schrieb die Sinfonie in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen bis ins höchste Alter hinreisst und in jedem Jahr von neuem überfällt.» Das Publikum honorierte den klingenden Enthusiasmus und frühlingshafter Vitalität mit tosendem Beifall.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen