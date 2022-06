Konzert in Solothurn Wie die russische Violinistin, die in Oberdorf wohnt, auf den Krieg reagiert hat Am Donnerstag tritt Maria Solozbova in der Marienkirche in Solothurn auf. Es ist eigentlich ein Heimspiel. Die russische Violinistin wohnt in Oberdorf. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 07.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die russische Musikerin Maria Solozobova wohnt in Oberdorf. Kaupo Kikkas

Während der vergangenen zwei Monate wurden russische Künstler von Veranstaltern boykottiert und ausgeladen. Langsam kehrt wieder Augenmass ein und es wird differenziert, wer sich gegen den Krieg ausspricht oder für Putin positioniert. Auch die in Oberdorf lebende Violinistin Maria Solozobova bekam wegen ihrer russischen Herkunft Ressentiments und Absagen zu spüren.

Verstehen konnte sie hingegen, dass zwei in Odessa geplante Auftritte nicht zu Stande kamen. Das vorgesehene Programm mit Sonaten für Violine und Klavier von Grieg und Schumann, sowie die Carmen-Fantasie von Sarasate, wird Maria Solozobova dafür am Donnerstag, 9. Juni, in der Marienkirche Solothurn im Rahmen der Musikalischen Andachten spielen und dem ukrainischen Volk widmen.

Im Herbst hätte sie ein Engagement in ihrer Geburtsstadt Moskau antreten sollen. Dieses hatte sie gleich nach Kriegsausbruch, noch vor der in der Kultur um sich greifenden Russophobie, abgesagt und den Angriff auf die Ukraine verurteilt.

«Selbstverständlich leide ich mit den Kriegsopfern. Das April-Konzert meiner Konzertreihe in der Tonhalle avancierte zum Benefizkonzert, mit dem wir Hilfsprojekte des Roten Kreuz unterstützten», nennt Maria Solozobova eine ihrer Pro-Ukraine-Initiativen.

Maria Solozobova bei einem Konzert in der Tonhalle Zürich. youtube.com

Support erhielt sie dabei von ihrem Solothurner Ehemann Patrick Neuenschwander, der ihr Konzert-Label «Classical Highlights» mitorganisiert und für Solothurner Besucher jeweils einen Bus nach Zürich organisiert. Die Musikerin gründete die Reihe als blutjunge Anfängerin, gefördert von Mutter und Stiefvater, couragiert etwas zu wagen. Sie baute eine internationale Karriere auf und spielt heute mit Weltstars zusammen.

Das Treffen mit der legendären Martha Argerich

Nach dem Studium in Moskau und Zürich fand Maria Solozobova eine Stelle als Konzertmeisterin der Staatskapelle Weimar, danach zog sie nach Konstanz. Hier lerne sie dank einem Mäzene die Pianistin Cristina Marton-Argerich kennen, eine Nichte der legendären Martha Argerich. Cristina vermittelte ein Treffen mit der berühmten Tante in Genf.

Maria Solozobova: Die Violinistin wohnt in Oberdorf und tritt diese Woche in Solothurn auf. Kaupo Kikkas

«Obschon ich früh genug losgefahren bin, verursachte ein Verkehrsunfall einen zweistündigen Stau. Zum Glück erreichte ich die verehrte Virtuosa am Telefon», erinnert sie sich.

«Doch als ich endlich ankam, war ich total nervös und rot wie eine Tomate. Ich wusste, ich muss alles geben und sehr gut spielen.»

Doch die Grande Dame des Klaviers habe sie beruhigt und sie musizierten, als hätten sie schon öfters zusammen gespielt. «Die Chemie stimmte. Sie hat zugesagt und wir probten bereits ein Beethoven-Quartett. Allerdings nur zu zweit», lacht Maria Solozobova. Martha Argerich spiele noch immer perfekt und sie sei glücklich, dass sie viermal gemeinsam konzertiert hätten, letztmals vergangenen Dezember.

Am 23. Oktober wird Maria Solozobova erneut mit Cristina Marton-Argerich im Museum Blumenstein zu hören sein.

youtube.com

Ein anderer Klassik-Hochkaräter, den sie zum gemeinsamen Auftreten eingeladen hat, ist Mischa Maisky. «Ich wusste, dass er in Lugano am Festival von Martha Argerich spielte. Also sind wir ins Tessin gefahren und ich habe einfach beim Eingang gewartet. Um ihn neugierig zu machen, schlug ich vor, Mozarts berühmte Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester ins Programm zu nehmen. Wobei er mit dem Cello den Bratschenpart übernehmen sollte.»

Einfach auf der Strasse eine gefeierte Berühmtheit anzusprechen, ist das eine, diese zu überzeugen, das andere. Maisky meinte, dies könne man nicht auf dem Cello spielen. «Einen Monat später rief ich ihn an und schlug Alternativen vor. Er fragte nur: Und Mozart? Warum haben Sie mir keine Noten geschickt? Das war echt cool», schmunzelt Maria Solozobova.

youtube.com

Nun spielt sie mit einem weiteren musikalischen Partner: In der Marienkirche wird die Geigerin mit dem Pianisten Christophe Berreux musizieren und einmal mehr mit stupender Technik und Ausdruckstiefe begeistern.

Donnerstag, 9. Juni. 19.30 Uhr, Marienkirche Solothurn, Musikalische Andacht, Kollekte. Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr, Museum Blumenstein, Virtuose Matinee

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen