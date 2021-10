Konzert in Marienkirche «Ohne scharfe Sicht kein klarer Ton»: Dieser Solothurner Augenarzt erklärt, was Medizin und Musik gemein haben Der Augenarzt und Geiger Erwin Willa spielt mit seiner Schwester Sigrid Fischer-Willa ein Konzert in der Marienkirche. Ein Porträt. Silvia Rietz Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Dr. Erwin Willa steht in seiner Praxis in Solothurn. Er ist Augenarzt und Musiker. Hanspeter Bärtschi

Musik hilft, Leiden zu lindern. Aber Musik tut nicht nur Kranken, sondern auch Medizinern gut. Im Berufsalltag sitzt Erwin Willa hinter der Spaltlampe, untersucht das Sehorgan seiner Patienten.

Am kommenden Donnerstag wird der Solothurner Augenarzt die Geige unters Kinn klemmen und gemeinsam mit seiner Schwester Sigrid Fischer-Willa in der Marienkirche konzertieren.

Der Facharzt für Augenheilkunde besitzt eine Doppelbegabung, verzeichnet eine breitgefächerte medizinische Ausbildung und studierte an der Hochschule für Musik in Bern bei Max Rostal. Zudem war er langjähriger Schüler des bekannten Pädagogen und Violinisten Ulrich Lehmann, dem damaligen Konzertmeister des Berner Symphonieorchesters. «Von Ulrich Lehmann habe ich viel gelernt. Er besass ein phänomenales Gedächtnis. Spielte ich den Solopart eines der grossen Geigenkonzerte, so begleitete er mich durchgehend auswendig und im Doppelgriffspiel.»

Erwin Willa verehrte seinen Lehrer, war motiviert zum Lernen. Erinnert er sich hingegen an Max Rostal, den Dozenten am damaligen Konservatorium, so blieben ihm die beiden Perücken im Gedächtnis haften. Max Rostal habe sie jeweils nach Farbnuancen zum passenden Anzug aufgesetzt.

Aufgewachsen im Wallis, war Musik in seinem Elternhaus allgegenwärtig. Sein Vater war begeisterter Amateurmusiker und Allgemeinpraktiker. Gemeinsames Musizieren gehörte zum Familienleben. Vor allem mit Schwester Sigrid Fischer-Willa, die ebenfalls in Bern studierte und als Pianistin und Musiklehrerin eine Profikarriere einschlug.

Schon früh Mitglied in verschiedenen Orchestern, ermöglichte der Preis beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb, Mitglied im von Lawrence Foster geleiteten L’orchestre mondial des Jeunesses Musicales zu werden, mit dem er sogar in der Royal Albert Hall in London konzertierte.

Erfolge im In- und Ausland

Lachend erinnert sich der Geiger an eine China-Tournee, als in Schanghai der Konzertsaal erst kurz vor dem Auftritt geheizt wurde und einige Instrumentalisten in Mantel und mit Kappe probten. Um sich aufzuwärmen, becherten die Orchestermitglieder vor dem Einschlafen. Seinem Zimmerkollegen machten Hochprozentiges und Jetlag dermassen zu schaffen, dass er auf der Toilette einschlief.

Als eine SMS Erwin Willa nachts weckte, schaltete er das neue Handy aus, ohne zu ahnen, dass damit auch die Weckfunktion ausser Betrieb war. Am Morgen sassen alle bereits im Bus, nur die beiden Siebenschläfer fehlten. «Die Chinesen hielten sich nicht lange mit Anklopfen auf, stürmten ins Zimmer und rüttelten mich wach. Später liessen sie verlauten, der eine schläft noch im Bett, der andere im Bad.» Mit Auftritten im In- und Ausland feierte das Jungtalent Erfolge, doch er wollte mehr.

Durch das Elternhaus zur Medizin

Angespornt vom Vater, der eine grosse Praxis betrieb, entschloss er sich, Medizin zu studieren. «Mein Vater kannte sich als Hausarzt in allen medizinischen Disziplinen aus. Ich wollte mich hingegen schon früh spezialisieren und in einem eingegrenzten Fachgebiet reüssieren.» Ein Entscheid, der zu Erwin Willas Charakter, auf einem überschaubaren Gebiet möglichst alles zu wissen und umfassend zu handeln, passt.

Heute gehört Erwin Willa zum Stadtorchester Solothurn und geniesst die gemeinsamen Auftritte. «Einmal spielten wir im Quartett auf einem vor dem Lido Solothurn geankerten Schiff für ein Geburtstagsfest. Der Abwart des Campingplatzes mochte unsere Darbietung anscheinend nicht. Anstatt zu applaudieren, startete er den Rasenmäher und begleitete unser Spiel mit Geknatter und Gedröhne. Erfolg ist eben nicht immer garantiert.»

Anders als im Mittelalter, als Musik Bestandteil des Studiums der sieben Künste war, ist das Beherrschen eines Instruments für Mediziner ein Privatvergnügen. Eines, in das Erwin Willa viel Zeit investiert und das ihm neben dem Sport und der Natur den Ausgleich zum Beruf schenkt. Gerne zitiert er hier Victor Hugo:

«Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.»

Vielleicht fällt es Medizinern deshalb leichter, auf Profiniveau zu musizieren, weil Eigenmotivation und strukturiertes Arbeiten zum Rüstzeug eines guten Arztes gehören.

Mit dem Auftritt bei den musikalischen Andachten verbindet Erwin Willa die Freude am Musizieren mit dem Willen, etwas Gutes zu tun: Die Kollekte ist für die Schwesterngemeinschaft im Kloster Visitation Solothurn bestimmt. Das Publikum darf sich auf eine Serenade mit Klavier und Geige und auf Werke von Mozart, Schumann, Vieuxtemps und anderen Komponisten freuen. Beim Blick auf die Noten lebt der Augenarzt und Musiker sein Credo: «Ohne scharfe Sicht kein klarer Ton.»

Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, musikalische Andacht mit Erwin Willa und Sigrid Fischer-Willa, Marienkirche Solothurn, Kollekte. Es gilt die 3G-Regel.