2015 hat die Stadt Luzern angefangen, auf Elektrobläser umzustellen. «Eine tolle Sache», hiess es von Seiten der Verwaltung kurz nach dem Einsatz der ersten neuen Geräte. «Die E-Bläser machen keinen grossen Lärm und sie stinken nicht.»

Zudem hat die Luzerner Stadtgärtnerei in den letzten Jahren ein Laubkonzept erarbeitet. Die Folge: Viele Blätter lässt man heute liegen. «Wenn wir die Möglichkeit haben, das Laub zum Beispiel in einer Hecke oder in Sträuchern zu deponieren, bringen wir das Laub so wieder zurück in den Kreislauf», sagte der Grünflächenmanager der Stadt Luzern 2019 zu SRF. Das neue Laubkonzept hat dazu beigetragen, dass Luzern als erste Schweizer Stadt 2017 das Label Grünstadt erhalten hat.

Auch die Stadt Olten kennt solche Vorgaben. In einem Dokument heisst es etwa: «Die Stadt Olten lässt das Laub in Rabatten, unter Sträuchern und bei Bäumen, wenn möglich, liegen, am besten in Form von Haufen.» Zudem wird auch hier sukzessive auf Elektrobläser umgestiegen. Noch sind aber nicht alle mit der Umsetzung zufrieden, wie ein Vorstoss von Felix Wettstein zeigte. Er sah im Umgang mit Laub in Olten noch wesentliche Mängel. Sein Vorstoss, der ein Laubmanagement wie in Luzern auch in Olten forderte, wurde im Oltner Parlament im Sommer 2021 für erheblich erklärt. (fvo)