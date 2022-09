Kommentar zur Absage des Soledurner Wiehnachtsmärets

Kommentar Zum Aus des Märetfeschts und zur Absage des Soledurner Wiehnachtsmärets: Einspringen anstatt Motzen Wenn etwas ausfällt, wird schnell reklamiert und gemotzt. Besser wäre es, einzuspringen. Oder jenen zu danken, die sich in der Stadt Solothurn engagieren. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Zuletzt fand der Soledurner Wiehnachtsmäret 2019 statt. Tom Ulrich

Welch eine Freude – es ist HESO-Zeit. Wie aus früheren Jahren gewohnt, marschiert gefühlt die ganze Stadt täglich auf das Messegelände, um die Stände anzuschauen, den Säuli beim Rennen anzufeuern, in einem der HESO-Lokale zu essen und nicht zuletzt an der Messe so richtig zu feiern.