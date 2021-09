Kommentar zur Stadtpräsidiumswahl in Solothurn

Noch selten hat sich eine Partei dermassen selber ins Knie und damit ins Aus geschossen wie die FDP der Stadt Solothurn. Eine knappe Mehrheit der Parteiversammlung dachte, mit mehr Grau in Grau sei die Wahl zu gewinnen und es werde wie selbstverständlich wieder so kommen, wie in den vergangenen 127 Jahren FDP-Stadtpräsidium. Die Kandidatenwahl war - bei aller Sympathie für Markus Schüpbach - weltfremd und die 87 Parteimitglieder, welche für ihn als Kandidaten votierten, haben der Partei damit eine Bärendienst erwiesen, ein Vermächtnis zerstört und der FDP Schweiz ein weiteres Stadtpräsidium genommen. Der Rest konnte sich nur "a Gring länge" und zuschauen, wie das Debakel seinen Lauf nahm, statt mit der Alternative einen sicheren Sieg einzufahren. Es ging auch nicht um Frau vs. Mann, oder links gegen rechts, sonst hätte Laura Gantenbein ja auch gewonnen gegen den bürgerlichen Mann Pascal Walter.Es bleibt nur, der ausgezeichneten Kandidatin Stefanie Ingold zu gratulieren und zu hoffen, dass die FDP Stadt Solothurn das nächste mal eine besser wählbare Kandidatin oder einen besser wählbaren Kandidaten aufstellt.