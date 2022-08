Muss Solothurn wirklich im Netz nach Tickets jagen?

Kommentar Muss eine Stadt wie Solothurn wirklich Schnäppchenjäger im Internet jagen? Die Stadt Solothurn geht im Netz mit juristischem Druck gegen Leute vor, die Tickets überteuert weiterverkaufen wollen. Dabei hat sie mit ihrem Verkaufssystem doch genau das provoziert. Lucien Fluri 12.08.2022, 05.00 Uhr

Grosser Andrang für den Ticketverkauf bei der St. Ursen-Kathedrale. Fabio Vonarburg

Ob es Aufgabe einer Stadt ist, Konzerte zu organisieren, kann mit gutem Gewissen bezweifelt werden. Ich freue mich dennoch, dass «meine» Stadt ihr 2000-Jahr-Jubiläum feiert und an bester und schönster Lage ein Openair durchführt. Immerhin für alle Solothurnerinnen und Solothurner ein Halbwegs-Ersatz für das entfallene Märetfest, das die Stadt nicht mit der Idee einer raschen Defizitgarantie zu retten vermochte.

Doch leider hat es nicht für alle Solothurnerinnen und Solothurner Platz. Der Ticketverkauf war nicht nach dem Motto «Solothurner first» organisiert, sondern nach dem Prinzip: first come, first serve.

Aber hätte man es besser machen können?

Auch der Langendörfer und die Riedhölzerin sagen zu Solothurn: «meine» Stadt. Warum sollte man sie ausschliessen? Und weil es wohl nicht machbar wäre, einen Onlineverkauf hyperlokal einzuschränken, kauften halt auch der Berner Oberländer und der Zürcher online Tickets und versucht, sie zu einem besseren Preis im Netz zu verhökern.

Keine Frage: Das ist höchst unanständig. Aber kann man es ihnen wirklich verbieten? Schliesslich hat die Stadt mit ihrem Verkaufssystem dies auch in Kauf genommen, wenn nicht gar provoziert. Jetzt, nach der Empörung zu kurz gekommener Stadtsolothurner, im Internet mit erhobenem moralischem Zeigefinger Schnäppchenjägern nachzustellen und bei den Rechtsabteilungen von Internetplattformen zu intervenieren: Das sollte eigentlich definitiv nicht die Aufgabe «meiner» Stadt sein.

Den Stadtsolothurnern, die nichts vom Konzert sehen werden, hilft das jedenfalls nichts mehr.