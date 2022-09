Solothurn: Mann bei tätlicher Auseinandersetzung verletzt

Kofmehlweg Mann bei tätlicher Auseinandersetzung verletzt - Täter geflüchtet, Polizei sucht Zeugen Am Kofmehlweg in Solothurn kam es am Sonntagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Er wurde in ein Spital gebracht. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen. 18.09.2022, 12.49 Uhr

Am Sonntag, 18. September wurde via Alarmzentrale kurz nach 3.00 Uhr gemeldet, dass anlässlich einer tätlichen Auseinandersetzung eine Person mit einer Stichwaffe verletzt wurde. Umgehend wurden eine Ambulanz und mehrere Patrouillen an den Kofmehlweg in Solothurn entsandt.

Die Polizei sucht Zeugen. Keystone

Ein Mann wurde mit einer Stichverletzung in ein Spital gebracht. Der mutmassliche Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei hat deshalb Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon: 032 627 70 00. (has)