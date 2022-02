Kościuszko-Museum Legendäres Konzert wird nach 85 Jahren wiederholt: Herrscht in Solothurn bald so grosse Aufregung wie damals, als gleich drei Bundesräte kamen? Ende Februar 1937 herrschte in Solothurn eine grosse Aufregung. Starpianist Paderewski weilte in der Stadt und drei Bundesräte kamen, um ihn zu hören. Der Grund für den Auftritt war das Kościuszko-Museum. 85 Jahre später wird das damalige Konzert, soweit möglich, wiederholt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.02.2022, 18.20 Uhr

Paderewski 1937 in Solothurn: Der Rummel um den Starpianisten war gross. zvg/Hans König

Legendär ist ein Wort, das man nur sorgsam einsetzen sollte. Doch die Wortwahl ist berechtigt, um zu beschreiben, was sich vor gut 85 Jahren in der Stadt Solothurn ereignet hat.

Oder wie würden Sie ein Ereignis nennen, das den Bundespräsidenten, zwei weitere Bundesräte sowie den Bundeskanzler nach Solothurn lockt? Ein Ereignis, das wegen dessen Aussergewöhnlichkeit Jahrzehnte später, soweit möglich, wiederholt wird?

Dabei war es «nur» ein Konzert, das an jenem 28. Februar 1937 in Solothurn stattfand. Aber eben: Ein Konzert, das gemäss der damaligen Medienberichterstattung «das grösste musikalische Ereignis der letzten Jahrzehnte in Solothurn» war. Und dem Musiker, bereits als er die Bühne betrat, «eine bei uns noch nie erlebte Ovation» dargebracht wurde.

Es war ein hochbetagter Künstler, der damals im Konzertsaal auftrat. Sein Name: Ignacy Jan Paderewski. Ehemaliger und erster Ministerpräsident des wiedervereinigten Polens sowie gefeierter Pianist – vor wie nach seiner politischen Karriere.

Zur Einordnung: 1932 kamen in New York 16'000 Personen in den Madison Square Garden, um ihn Klavier spielen zu hören. Ein Wohltätigkeitskonzert, an dem 33'500 Dollar für bedürftige Musiker eingenommen wurden und das die «New York Times» als «einzigartiges Spektakel» umschrieb. Was verschlägt einen solchen Superstar der damaligen Zeit ins beschauliche Solothurn?

Paderewski spielte 1932 im Madison Square Garden in New York. pd

Die Antwort: dasselbe wie in New York. Ein Konzert für einen guten Zweck. Nur ging es fünf Jahre nach dem grossen Auftritt in New York nicht um bedürftige Musiker, sondern um ein Museum. Und zwar das neugegründete Kościuszko-Museum an der Gurzelngasse. Noch heute gibt es dieses Museum in jenem Gebäude in der Altstadt, in dem der polnische Freiheitskämpfer Tadeusz Kościuszko 1817 starb.

5000 Franken wurde dank des Konzertes von Paderewski für das Museum gesammelt, das ein halbes Jahr zuvor seine Eröffnung feierte. Doch es sei nicht nur das Geld gewesen, das für das Museum enorm wichtig gewesen ist, erzählt Teresa Ackermann, die heutige Kustodin. «Viel wichtiger war die Ausstrahlung, dass ein solch grosser Name wie Paderewski das Museum unterstützt.»

Regierungsrat bemühte sich um den Pianisten

Dass es gelang, ihn für ein Konzert nach Solothurn zu holen, wo er in der «Krone» nächtigte, war zu einem grossen Teil einem Solothurner Regierungsrat zu verdanken, der Teil des Komitees war, welches das Museum gegründet hatte. Max Obrecht bemühte sich persönlich um Paderewski, wie der damalige Briefverkehr zeigt.

Der Künstler Ignacy Jan Paderewski in Aktion. Youtube

Das geplante Museum sei auf gutem Weg, informierte der Regierungsrat am 6. Mai 1935 den Starpianisten, der damals in Morges am Genfersee wohnte. Die einzige Schwierigkeit bestehe in der Finanzierung, weswegen man an Freunde und Anhänger des polnischen Helden gelange. Auch an Paderewski: «Die Bitte ist an sich etwas eigenartig, weil sie dahingeht, Sie möchten Ihre Hilfe in dem Sinne zur Verfügung stellen, dass Sie zu Gunsten des Museums in Solothurn ein Konzert veranstalten.»

Die Eigenart dieser Bitte werde Paderewski aber sicherlich verstehen,

«wenn Sie (...) bedenken, dass Solothurn eine äussert musikliebende Bevölkerung besitzt, die mit Freude und Jubel Sie als gottbegnadeten unvergleichlichen Künstler empfangen würde.»

Für Kościuszko tue er dies, soll Paderewski geantwortet haben, woraufhin Obrecht die frohe Botschaft per Brief der polnischen Gesandtschaft überbrachte. In «liebenswürdiger Weise» habe sich Herr Paderewski zum Konzert bereiterklärt, schrieb der Regierungsrat. «Allerdings erklärt er, dass ihm dies zurzeit nicht möglich sei, da er seit zwei Jahren an einer hartnäckigen Nervenentzündung im linken Arm leide und noch nicht völlig wiederhergestellt ist.»

Dies war im Juli 1935. Danach verstrich die Zeit, das Komitee wurde wohl langsam etwas ungeduldig. Er erlaube sich die Anfrage, ob im Verlauf des Herbstes das in Aussicht gestellte Konzert stattfinden könne, schrieb Obrecht im Jahr darauf an Paderewski. Dies erlaube er sich auch mit Rücksicht darauf, «dass meine immerwährenden Erkundigungen ihrem Wohlergehen ein gutes Resultat gezeitigt haben».

Man wäre ihm sehr zu Dank verpflichtet, fügt Obrecht an. Einerseits, weil dadurch die Idee des Museums respektive die polnisch-schweizerische Freundschaft einen ungeahnten Auftrieb erhielten; anderseits, weil für die Ausgestaltung des Museums, das demnächst eröffnet werde, noch einige Mittel fehlen würden. Der Regierungsrat berichtete, er werde «in Solothurn immer und immer wieder gefragt, wann wohl dieses so ausserordentlich grosse Ereignis ihres Konzertes Wirklichkeit werde».

Zweistündige Konzert hinterliess keine Müdigkeitserscheinungen

Am 28. Februar wurde der sehnliche Wunsch Wirklichkeit, was sich offenbar auch an der Ausdehnung des Autoparks rund um den Konzertsaal ablesen liess.

Paderewski am Klavier im Konzertsaal in Solothurn. «Solothurner Zeitung»

Das zweistündige Konzert hinterliess beim Pianisten keine Müdigkeitserscheinungen, berichtete die «Solothurner Zeitung». «Er schien für sich allein zu spielen.» Auch habe er mit keinen unleidlichen Mätzchen aufgewartet, «wie sie sonst vielleicht Weltstars eigen sind».

Nach dem Konzert traf man sich im Übungszimmer des Konzertsaales. Dabei wurde Paderewski zum Ehrenmitglied der Kościuszko-Gesellschaft Solothurn ernannt. Und «Bundespräsident Motta hob in einer französischen Schlussansprache die schweizerisch-polnischen Beziehungen so fein hervor, dass Paderewski in Tränen der Rührung ausbrach». Um 20.40 Uhr reiste der Weltstar ab, nachdem er allein gespeist hatte.

Das Plakat zum Konzert vom 19. Februar 2022. zvg

Das sagt die polnische Botschafterin zum Gratis-Konzert Am kommenden Samstag, 19. Februar, wird das Konzert von 1937 wiederholt. Anstelle von Paderewski nimmt Pawel Mazurkiewicz am Klavier im Konzertsaal Platz und spielt dasselbe Programm wie der Starpianist 1937. Das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, ist kostenlos und steht unter dem Patronat der polnischen Botschafterin in der Schweiz, die sich auf das Konzert freut: Das Programm sei recht spektakulär, sagt Iwona Kozłowska, «und wir werden einen hervorragenden Interpreten am Klavier haben». Wichtig sei aber auch, dass man mit diesem Konzert ein Zeichen setzen wolle. Tadeusz Kościuszko sei vor über 200 Jahren in Solothurn gestorben, das Kościuszko-Museum vor 85 Jahren gegründet worden, «aber die Wertevorstellungen, für die sie stehen, sind auch heute relevant und lebendig», schreibt die Botschafterin. «Dieses Konzert ist also viel mehr als ein Genuss für Musikliebhaberinnen und

-liebhaber. Es ist ein Zeichen gelebter Verbundenheit zwischen Polen und der Schweiz, die einem gemeinsamen Freiheitsbegriff entsprungen ist.» Die Idee sei sehr spontan entsprungen, berichtet sie. Im Oktober 2021 habe sie den Vorstand der Kościuszko-Gesellschaft anlässlich des 85. Jubiläums des Museums zu einem Kammerkonzert in ihre Residenz eingeladen. Pawel Mazurkiewicz habe damals einige Stücke aus dem Konzert von 1937 gespielt. «Alle Anwesenden, darunter Herr Landammann Remo Ankli und der damalige Stadtpräsident von Solothurn Kurt Fluri, waren von dem Auftritt so begeistert, dass wir gleich an dem Abend beschlossen haben, das ganze Programm von 1937 an dem gleichen Ort, an dem Paderewski damals gespielt hat, 85 Jahre nach jenem Konzert erneut zu präsentieren.» Anlässlich des Konzertes gibt es im Eingangsbereich der Zentralbibliothek Solothurn eine kleine Ausstellung zum Konzert. In drei Vitrinen werden etwa das damalige Programm und Plakat gezeigt.

Das Plakat und das Programm des Konzertes von 1987. fvo

