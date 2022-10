Tsering Chuwatsang gibt Kochkurse im Solothurner Kapuzinerkloster

Anderes Essen Auf der Suche nach der Freiheit in der Schweiz gelandet: Jetzt gibt die Tibeterin Kochkurse im Solothurner Kapuzinerkloster Tsering Chuwatsang kommt aus Tibet und lebt heute in der Schweiz. Im Kapuzinerkloster lehrt sie, wie man Momos – tibetische Teigtaschen – macht. Sie erzählt, was sie hier in der Schweiz schätzt und wieso sie die Kochkurse gibt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Tsering Chuwatsang in der Küche des Kapuzinerklosters. Bruno Kissling

Tsering Chuwatsang Dolker sagt ohne zu zögern nur ein Wort, als sie gefragt wird, was sie in der Schweiz am meisten schätze: «Freiheit.» Als sie erzählt, wie sie nach ihrer Flucht aus dem Tibet fast sieben Jahre allein war im fremden Land, bis ihr Mann und ihre zwei Söhne 2018 nachkommen konnten, wendet sie den Kopf ab.

Ich treffe die 44-Jährige im Kapuzinerkloster Solothurn, wo sie abends nach der Arbeit öfters Kurse anbietet, um den Schweizern die Herstellung einer tibetanische Spezialität namens Momo näherzubringen. Momos sind kleine Krapfen aus Teig, die wahlweise mit Hackfleisch oder Gemüse gefüllt werden und dann im Dampf gegart.

Tsering Chuwatsang arbeitet im Alters- und Pflegeheim St.Katharinen in Solothurn in der Wäscherei. Sie habe leider nur wenig Zeit, sagt sie, denn sie müsse abends zu Hause noch kochen und andere Arbeiten verrichten.

Viel Geduld und Arbeit für gelungene Momos

Ihr Mann Tenzing ist 50 Jahre alt und arbeitet Schicht wie sie selber; oft so, dass sie einander wenig sehen. Ihr Sohn Choethak ist 20 Jahre alt und in der Ausbildung zum Koch am Bürgerspital. Thoesam, der 19 ist, macht nach zwei Jahren Integrationslehrgang jetzt die Ausbildung im Pflegezentrum Magnolienpark. Die Familie stammt aus einem kleinen Dorf in der Region von Lhasa, das auf einer Höhe von 3650 Metern liegt und wie ganz Tibet von China besetzt ist.

«Momos zu machen, gibt zwar viel Arbeit», meint Tsering Chuwatsang, aber sie freue sich, wenn sie sehe, wie zufrieden die Kursteilnehmer sind, wenn sie lernen, Momos zu machen. Es brauche auch viel Geduld, damit die schöne Form gleichmässig gelingt, aber es lohne sich. Momos seien ein Nationalgericht wie hier Raclette oder Fondue, und sie zeige gerne anderen Menschen etwas, was zum Tibet gehört. Zudem sei sie gerne hier im Kloster.

Deutsch hat Tsering in einem Kurs gelernt, während zweier Jahre. Sie wohnt jetzt in Bellach, und sie habe in der Schweiz nie schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach der Arbeit zuhause geht sie am Abend öfters spazieren, um sich zu entspannen. Als sie sagt: «Kochen ist mein Hobby», lächelt sie dabei ein wenig.

