Solothurn: Wenn die Lokalpolitik die Klimaerwärmung bekämpft

Klimaerwärmung Was kann eine Kleinstadt gegen den Klimawandel ausrichten? Ein Blick in die Stadt Solothurn In der Stadt Solothurn häufen sich Vorstösse, die Massnahmen gegen die Klimaerwärmung fordern oder der Hitze in der Stadt entgegenwirken sollen. Ein Experte ordnet ein.

Das rhythmische Klopfen wird immer eindringlicher, rüttelt auf, ebenso die Stimme, die den voranschreitenden Weltuntergang beschreibt. 50 Jahre ist es her, seit Franz Hohler zum ersten Mal seine Weltuntergangs-Ballade vortrug. Davon sang, dass sich die Luft erwärmte, das Eis an den Polen zu schmelzen begann, die Kälte zum Erliegen kam und die Meeresspiegel stiegen. An Aktualität hat die Ballade des Schriftstellers und Liedermachers seither nicht verloren. Im Gegenteil.

Mittlerweile lesen sich auch politische Vorstösse wie Hohlers Ballade. Beispiel: die neuste Motion, welche die SP-Fraktion im Solothurner Gemeinderat eingereicht hat. «Sommer steht vor der Tür», beginnt diese. «Besonders in den Städten wird es in den nächsten Jahren besonders heiss werden. Hitzetage führen zu Todesfällen, der Landwirtschaft machen Trockenperioden zu schaffen, Schutzwälder werden geschwächt und der Fichte wird es im Mittelland zu warm. Weltweit verlieren Millionen ihre Lebensgrundlage und werden zur Flucht getrieben.»

Pierric Gärtner, Präsident SP Stadt Solothurn, am 1. August. Bild: José R. Martinez

Damit warnt die SP vor den Folgen des Klimawandels und will zu Massnahmen aufrütteln. In der Motion mit Erstunterzeichner Pierric Gärtner geht es um die Dekarbonisierung, den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf kohlenstofffreie und erneuerbare Energiequellen. So soll die Stadtverwaltung eine Entscheidungsgrundlage erarbeiten, die dem Gemeinderat als Instrument dient, Massnahmen zur Dekarbonisierung zu ergreifen sowie deren Kosten aufzeigen.

Was die Massnahmen einer Kleinstadt nützen

«Die Stadt Solothurn als Kantonshauptstadt sollte Verantwortung für die Erreichung der Pariser Klimaziele übernehmen», schreibt die SP der Stadt Solothurn in einer Mitteilung. Es sei wichtig, als Stadt zu handeln, «um einen besseren Ausgangspunkt für nachfolgende Generationen zu schaffen».

Es ist nicht der erste politische Vorstoss, der Massnahmen dieser Art fordert. Ein Motion von den Grünen verlangte 2018, dass die Stadt der Regio Energie strategische Vorgaben macht, um die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen. Der Gemeinderat einigte sich daraufhin, die Forderungen bei der Überarbeitung des Masterplans Energie einfliessen zu lassen.

Die Regio Energie Solothurn befindet sich direkt am Aareufer. Bild: Wolfgang Wagmann (8. Oktober 2018)

Doch was bringt es, wenn eine Kleinstadt wie Solothurn, mit nicht ganz 17’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, solche Massnahmen ergreift? «Grundsätzlich handelt es sich um ein globales Problem, das nur gemeinschaftlich angegangen und gelöst werden kann», hält Sven Kotlarski, Teamleiter Klimaentwicklung beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, fest.

Für einen wirksamen Klimaschutz brauche es letztlich ein Engagement auf allen Ebenen. «Sich als Kleinstadt Gedanken zu machen, was der konkrete Beitrag sein kann, macht deshalb durchaus Sinn und ist absolut zu begrüssen.»

Die Trockenheit wird auch in der Region zunehmend zum Problem. Bild: Hanspeter Bärtschi (31. 7. 2018)

Solothurn sei kein Einzelfall, hält Kotlarski weiter fest. «Alle Kantone in der Schweiz und sehr viele Gemeinden arbeiten inzwischen an ihren sogenannten Klimastrategien oder haben solche schon erstellt.» Beim Evaluieren von möglichen sinnvollen Massnahmen gehe es zuerst darum, die grössten Emissionsquellen zu identifizieren. Schweizweit seien das der Verkehr, die Gebäudebewirtschaftung (vor allem das Heizen), die Industrie sowie Landwirtschaft und Abfallbehandlung.

Bäume, Schwammstadt, Kaltluftschneise

Die Städte sind auch jene Orte, an denen die Folgen des Klimawandels gut spürbar sind. Stichwort: die grosse Hitzebelastung im Sommer. Um diese gering zu halten, gebe es ein ganzes Portfolio möglicher Massnahmen, so Kotlarski, «aus dem sich die Städte nach ihrer speziellen Situation bedienen könnten und sollten».

Ganz allgemein nennt er die Begrünung, die Ausweitung der Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes sowie auch die Verwendung von sich nicht zu stark aufheizenden Materialien. «Was in vielen Städten ausserdem wichtig ist, ist die Erhaltung von Kaltluftschneisen, die vor allem nachts kühlere Luft aus der hügeligen Umgebung in die Stadt führen können. Diese Schneisen sollten nicht zum Beispiel durch zusätzliche Verbauung zerschnitten werden.»

Die Fällung der Bäume auf dem Postplatz gaben im Sommer zu reden. Es werden bald neue und mehr als bislang gepflanzt. Bild: Carole Lauener

Wer die politischen Geschehnisse in der Stadt Solothurn verfolgt, weiss: Einige dieser empfohlenen Massnahmen ist man in der Stadt Solothurn gerade dabei aufzugreifen. So wurden als Folge der Aufregung um den Postplatz Vorstösse eingereicht, welche ein Baumschutzreglement fordern. Und an der letzten Gemeindeversammlung reichte der Solothurner Michael von Büren einen Vorstoss ein, der fordert, dass Solothurn zur Schwammstadt wird.

Bereits behandelt wurde der Vorstoss, dass im Weitblick-Areal auf 2050-kompatible Überbauungen gesetzt werden soll. Dem Gemeinderat und auch der Gemeindeversammlung war diese Motion von Klaus Koschmann zu extrem. Trotz des flammenden Appells von SP-Gemeinderätin Annina Helmy: «Wir stehen vor einer der grössten Krisen, die diese Welt je zu meistern hat.» Ein Satz, der wieder wie aus einer Weltuntergangs-Ballade klingt.

