Viel Wirbel am 16. Solothurner Kleinkunsttag im Kofmehl

Kleinkunsttag Solothurn Vom Hang über Klang bis zu Slam – eine Wucht Der 16. Solothurner Kleinkunsttag im Kofmehl lotste mit viel Wirbel ins neue Jahr, und Moderatorin Helenka war selber eine tolle Nummer. Susanna Hofer 31.12.2022, 17.56 Uhr

Die Moderatorin Helenka in Aktion. Patrick Lüthy

Am letzten Freitag des Jahres findet im Kofmehl der Kleinkunsttag statt, heuer schon zum 16. Mal. Die schwarze Halle war wiederum gerappelt voll. «Das 16. Mal, das ist ja voll der Wahnsinn», hört man aus dem Publikum; und: «16 Jahre, also voll in der Pubertät, es sind Ausschläge zu erwarten», kündete die Moderatorin Helenka, gut gelaunt im Glitzerdress, die Tambouren Laupersdorf an. Schmissig wurden da die Stöcke geschwungen, schön im Takt und mit Rhythmusgefühl; mit dem Show-Trommeln boten die jungen oder jugendlichen Leute auch was fürs Auge.

16. Solothurner Kleinkunsttag am 30.12.2022 in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn. Poetry Slam mit Diana Moser. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Mit Poetry Slam ging’s nach zehn Minuten weiter; Wortwirbel statt Trommelwirbel, angekündigt als «Me Dräck, nach emene berüehmte Soledurner Minnesänger». Die Wortwirbel machten zwei Schülerinnen aus der Sek Schützenmatte, Jara Moser und Lynn Krähenbühl, die sich Gedanken machten zur Planbarkeit des Lebens oder sich amüsierten über Lehrer, die den Beamer zum Laufen zu bringen versuchen.

Romantische Gitarre und verschlungene Pfade in Neapel

Dann kam «dr Guggisberg» alias Martin Guggisberg, und rockte die Bühne mit drei Liedern zur Gitarre; ein ganz altes, ein ganz neues und eines von zwischendurch, «aber aues Liebeslieder, es het mi haut vou verwütscht», wie er mit wirbeliger Frisur versicherte. Helenka moderierte ihn an, indem sie sagte, Applaus sei das Brot der Künstler, daher habe sie sich während Corona schon überlegt, ins Spital arbeiten zu gehen.

Nur mit einem Buch bewaffnet trat Franco Supino auf - («Wäre er in Neapel ein Mafioso geworden?», raunte Helenka düster), der aus seinem neuen Roman «Spurlos in Neapel» vortrug und die Szene wählte, wo der Mafioso Maurizio eine Stunde zu spät zum Treffen mit dem Ich-Erzäher kommt, weil er seine behinderte Tochter pflegen musste; ein Hüne mit bemerkenswerten Tattoos, dessen Frau bemerkenswerte Pasta con fagioli macht, und dessen verschlungenen Pfaden das Publikum gerne folgte.

Autor Franco Supino liest aus seinem Buch, das im mafiösen Neapel spielt. Patrick Lüthy

Vor der Pause schloss dann mit starker Stimme Ben Vatter mit Mundartchansons, die manchmal an Mani Matter denken liessen; auch das liess sich das Publikum gerne gefallen; trotz der Aufforderung Vatters, man solle aufhören, sich zu reproduzieren.

Ben Vatter beglückte das Publikum mit Mundartchansons. Patrick Lüthy

Sylvia Stampfli und Eric Nünlist brachten dann ihre effektvollen «Golden Bells», Handglocken, zum Klingen, und ernteten mit «Joy to the World» und als Pink Panther viel Applaus. Handglockenspiel ist in der Schweiz nur selten zu hören und die glänzenden Glocken, die Timing verlangen, wirkten sehr speziell.

Mit dem Kurzfilm «Flachmann» von Philipp Bürge wurde ein sympathischer kleiner Kerl zum Leben erweckt, der aus der Zeichnung seines Schöpfers entwischt und allerlei Schabernack treibt; was die Herzen des Publikums im Nu einnahm. Wie Bürge dann auf der Bühne erklärte, brauchte es dafür 15’000 Einzelpapierbilder, die alle ausgeschnitten werden mussten...

Den Chansonfaden, den Vatter liegengelassen hatte, nahm dann das Duo Hommage wieder auf; das sind Annette Démarais und Georg Della Pietra, die mit ihrem Programm «De Irischi Wind» den verstorbenen Dieter Wiesmann ehrten. Mit viel Feingefühl, Tiefgang und Lebensfreude interpretierten die beiden einige Lieder, und ein Höhepunkt des Abends gelang dank mit ihrem irischen Geigenzauber.

Das Duo Hommage spielte Chansons von Dieter Wiesmann Patrick Lüthy

Ebenfalls zaubern konnte Clownine Chi Chi: Erst bot sie mit ihrem Partner aus Zeitungspapier und Hut einen rührenden Tanz und verblüffte dann damit, dass sie eine total zerrissene «Solothurner Zeitung» wieder in eine ganze verwandelte. Eine stimmige und amüsante Darbietung, von der man gerne mehr sehen will.

Martina Leder als Clownine Chi Chi verriss die Solothurner Zeitung auf der Bühne – und reparierte sie wieder. Patrick Lüthy

Zum Schuss bot Bruno Bieri mit seinem «Hang», das ist eine Klangskulptur, und seinem Gesang ein letztes Highlight, so etwa sehr aktuell das Chanson «Le Déserteur» von Boris Vian. Er erzeugte gekonnt eine mystische Atmosphäre, die gut zum Unbestimmten des Jahresübergangs passte und die das Publikum mit ungewohnten Tönen verblüffte. Es dankte ihm mit begeistertem Applaus.