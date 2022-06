Kino Dieses Filmfestival in Solothurn wird von Jugendlichen moderiert: Bei der zweiten Ausgabe von «Zoomz» steht Harry Potter im Mittelpunkt Sie haben sich im Casting durchgesetzt, nun steht ihr grosser Auftritt am Jugendfilmfestival Zoomz bevor. Die vier Schülerinnen und Schüler des Schützenmattschulhauses moderieren den Event, bei dem etwa auch die britische Schauspielerin Arti Shah vor Ort sein wird. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 08.06.2022, 14.39 Uhr

Die Moderatorinnen und Moderatoren des Jugendfestivals Zoomz: Andreas Demjaneko, Kilian Krogstad, Amaya Wittwer und Amélie Biberstein (von links). Hanspeter Bärtschi

Dass Jugendliche sich in Zeiten wie diesen einen Zauberstab wünschen, ist verständlich und wohl mit ein Grund für die anhaltende Faszination durch die Harry-Potter-Filme. In den Genuss von «Harry Potter und der Feuerkelch» kommen die Jungen am 10. Juni im zweiten Teil des 2. Zoomz-Jugendfilmfestivals in Solothurn.