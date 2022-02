Kinderarztpraxis Vom Bienenstock zum gemütlichen Wohnzimmer: Die Solothurner Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche ist an ihrem neuen Ort Die Solothurner Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche ist umgezogen. Die Kinderärztin Julia Stettler gibt eine Führung und erklärt, auf was sie in den neuen Räumlichkeiten geachtet haben. Judith Frei Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Praxis der Kinderärzte im Alten alten Spital: Julia Stettler, Kinderärztin. Hanspeter Bärtschi

Im Eingang des Haus 9 auf dem «Spitalberg» wird gebaut. Doch nur ein Stock höher im «Roten Haus» wähnt man sich in einer anderen Welt. Das Sonnenlicht lässt die Wände weiss erstrahlen, es ist ruhig. «Vor einem halben Jahr sah es hier noch ganz anders aus», sagt Julia Stettler zur Begrüssung.

Die Kinderärztin ist Partnerin in der Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche, die seit 2007 im Bürgerspital eingemietet ist. Bis noch vor kurzem war die Praxis wenige Schritte vom jetzigen Standort im Haus 2 einquartiert, musste den Standort aber wechseln, da es abgerissen wird. «Am alten Standort sind wir platzmässig sowieso an unsere Grenzen gestossen. Es hat sich wie ein Bienenstock angefühlt», erklärt Stettler.

Seit Ende November ist die Praxis am neuen Standort und von der Hektik ist nichts mehr zu spüren. Der breite Gang, der die verschiedenen Zimmer verbindet, ist lichtdurchflutet und ruhig. Am einen Ende des Ganges werden Notfälle behandelt, am anderen werden Vorsorgeuntersuchungen gemacht. Parallel zum grossen Gang gibt es einen schmaleren Gang, der nur vom Personal genutzt wird.

«Durch die Architektur konnten wir die Personal- von der Patientenbewegung entflechten», erklärt Stettler. Das würde zum einen Ruhe in die Praxis bringen, zum anderen kommt so das medizinische Personal schnell von einem Zimmer zum nächsten, was bei Notfällen besonders wichtig ist. In der Praxis werden heute pro Tag 120 bis 160 Konsultationen durchgeführt, das sind ungefähr 30'000 bis 32'000 im Jahr.

Dieser Gang wird nur vom Personal benutzt, damit man schnell von einem Zimmer zum nächsten kommt. Hanspeter Bärtschi

Das Haus 9 wurde 1930 als Bettenhaus gebaut. Für rund 1,5 Millionen Franken wurden die alten Räumlichkeiten auf die Bedürfnisse der Praxis angepasst. «Wir wollten, dass die alten Elemente erkennbar bleiben», erklärt Stettler, während sie durch die Praxis führt. Davon zeugen beispielsweise die grünen Kacheln, die in den Behandlungszimmern an der Nordseite zu sehen sind.

Auch die Decke im Hauptgang ist ein Resultat der Überlegung, das Alte wieder sichtbar zu machen. Die Deckenverkleidung wurde entfernt, die jetzt offengelegten Röhren werden nur durch wenige hängende Deckenelemente verdeckt, durch den dunklen Auberginen-Ton sind die Röhren und Kabeln aber kaum sichtbar.

Die grünen Kacheln erinnern an die Zeit, als das Haus 9 noch ein Bettenhaus war. Hanspeter Bärtschi

«Wir wollten auch, dass die Praxis nicht zu steril wirkt. Es soll eine gemütliche Atmosphäre entstehen und mehr wie ein Wohnzimmer als ein Spital aussehen», sagt Stettler über das Einrichtungskonzept. So erinnern die Holzstühle in den Zimmern an Bistrostuhl, auch die Tischplatten sind aus Holz und ruhen auf einem Messingfuss.

Die «Chügelimaschine» vergnügt auch am neuen Standort die Kinder. Hanspeter Bärtschi Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Roten Haus. Hanspeter Bärtschi Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Roten Haus. Hanspeter Bärtschi Die grünen Kacheln geben eine Ahnung, wie es früher ausgesehen haben könnte. Hanspeter Bärtschi In der Praxis wurden neue Elemente mit den Alten verbunden. Hanspeter Bärtschi Im Notfallzimmer hat man direkten Zugang zum Balkon. Hanspeter Bärtschi Die Behandlungszimmer werden durch Glassteine abgetrennt. Dadurch entsteht ein heller und luftiger Eindruck. Hanspeter Bärtschi Die Behandlungszimmer werden durch Glassteine abgetrennt. Dadurch entsteht ein heller und luftiger Eindruck. Hanspeter Bärtschi Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Roten Haus. Hanspeter Bärtschi Gruppenpraxis für Kinder und Jugendliche im Roten Haus. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Praxis hat mit dem Umzug gleichzeitig ihre Kapazität ausgebaut. Heute arbeiten zehn Ärztinnen und Ärzte in der Gruppenpraxis, vor 15 Jahren, als die Praxis eröffnet wurde, waren lediglich vier Ärztinnen und Ärzte vor Ort. «Wir haben noch Platz für mehr Personal», erklärt Stettler. Heute arbeiten mit dem ärztlichen Fachpersonal, den medizinischen Praxisassistentinnen und dem Reinigungspersonal 32 Personen in der Gruppenpraxis.

So ging es der Praxis während der Pandemie Während der Pandemie sind weniger Patientinnen und Patienten in die Gruppenpraxis gekommen. Die Konsultationen wurden viel telefonisch gemacht. Jetzt normalisiert sich auch der Betrieb auf dem Spitalberg, die kleinen Patientinnen und Patienten kommen wieder in die Praxis. Momentan werden viele Coronatests gemacht.

Dazu kommen noch die drei auswärtigen Fachpersonen, die regelmässig Spezialsprechstunden anbieten. Probleme rund um das Herz, Psyche oder hormonelle Störungen können auch in der Praxis behandelt werden. Das Angebot soll jedoch noch ausgebaut werden. Auch für neue Patientinnen und Patienten haben sie

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen