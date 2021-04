Keine Option Kein Smartvote für die Wahlen – warum Grenchen und Olten der Stadt Solothurn voraus sind Für die kommenden Wahlen auf Gemeindeebene können die Grenchner und Oltner sich auf Smartvote informieren. Für die Solothurner gibt es diese Option nicht. Judith Frei 16.04.2021, 05.00 Uhr

Für die Gemeinderatswahlen in Solothurn diesen Monat gibt es kein Smartvote. Hanspeter Bärtschi

Vor den Wahlen werden Plakate aufgehängt, Flyer verteilt, Podiumsdiskussionen abgehalten und noch vieles mehr. Die Wählenden haben seit nun fast 20 Jahren auch die Möglichkeit, mit Smartvote mehr Durchblick im Kandidierenden-Dschungel zu bekommen.

Für die kommenden Kommunalwahlen werden die Wählenden in Grenchen und Olten die Möglichkeit haben, sich mit diesem Werkzeug zu informieren – in der Kantonshauptstadt gibt es diese Möglichkeit jedoch nicht. «Ich finde es sehr schade, dass Smartvote für die Gemeinderatswahlen in Solothurn nicht vertreten ist», meint GLP-Politiker Mattias Ruchti, der auch für den Gemeinderat kandidiert.

Smartvote sei zum einen eine gute Plattform für die Kandidierenden, sich zu präsentieren, und zum anderen würde es zur Transparenz beitragen. Man sehe auf einen Blick, wie die Kandidierenden zu ausgewählten Themen stehen. Es sei erwiesen, dass dank Smartvote die Wahlbeteiligung steigt, erklärt Ruchti weiter. «Die Stadt hätte das in die Wege leiten sollen», ist er überzeugt. Es gehe um die Förderung der politischen Bildung, und dass die Wahlbeteiligung steigt.

Was ist Smartvote? Die Online-Wahlhilfe Seit den Parlamentswahlen 2003 gibt es Smartvote, seit 2004 auch auf kantonaler und kommunaler Ebene. Mit einem standardisierten Fragebogen kann ein eigenes Profil erstellt werden, welches mit den Profilen der Kandidierenden verglichen wird. Eine Liste der Kandidierenden und Parteien wird zum Schluss präsentiert. Smartvote wurde vom nicht gewinnorientierten Verein Politool entwickelt. Finanziert wird diese Dienstleistung durch Medienpartner, Parteien, Kandidierende und Spenden. (jfr)

Wer soll die Kosten tragen?

«Wir finanzieren den Parteien doch nicht ihren Wahlkampf», erklärt Stadtschreiber Boll. Die Stadt würde ja auch keine Flyer oder Podiumsdiskussionen finanzieren. Dass dies ein Service für die Stimmberechtigten sei, könne man schon so sehen. «Aber die Frage ist dann: Wo ziehen wir die Grenzen?» Zudem verweist Boll auch auf die Medien. Bei kantonalen Wahlen sind es meist diese, die eine Partnerschaft mit Smartvote eingehen. Im Kanton Neuenburg ist Le Temps Partner, im Kanton Solothurn ist es die «Solothurner Zeitung» und SRF Regionaljournal. «Bei den Smartvote-Auftritten der Kantone läuft die Partnerschaft jeweils über die Medien.»

Der Blick nach Grenchen: Hier waren es weder die Stadt noch die Medien, die mit Smartvote zusammengearbeitet haben, sondern die Parteien haben dafür gesorgt, dass die Gemeinderatswahlen auf Smartvote vertreten sind. «Nach Anfrage der SP Grenchen bei der Stadtverwaltung hat die Standortförderung Smartvote im Oktober 2020 kontaktiert und um eine Offerte für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen der Stadt Grenchen gebeten», erklärt Nicole Hirt. Sie ist GLP-Präsidentin der Sektion Grenchen-Bettlach-Selzach, Kantonsrätin, Gemeinderätin und hat die Arbeitsgruppe geleitet, die dafür sorgte, dass Smartvote auch Grenchen abdeckt. Die Parteipräsidien haben sich an einen Tisch gesetzt, als es darum ging, dass Smartvote auch nach Grenchen kommt», erklärt sie. «In Grenchen ist die Wahlbeteiligung immer sehr tief und wir hoffen, dass man so mehr Leute motivieren kann, ihre politischen Rechte wahrzunehmen», sagt Hirt.

Es sei ein Pilotversuch, finanziert durch einen Sockelbeitrag aller Parteien, und nach den Wahlen werden die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten einen grösseren Beitrag bezahlen. Nach den Wahlen werde man über die Bücher gehen. «Es war ein sehr aufwendiger, aber spannender Prozess», sagt die Politikerin.

Die Parteien haben grenchenspezifische Fragen an Smartvote gesendet, Smartvote hat diese konsolidiert und die kantons- und bundesspezifischen Fragen beigesteuert. Mit der Lösung ist die Politikerin aber nicht 100 Prozent zufrieden: «Leider wollte eine Partei nicht mitmachen, deswegen werden diese Kandidierenden auch nicht vorgeschlagen, was sehr schade ist.»

Smartvote nicht auf dem Radar gehabt

«Der Aufwand für die Erstellung eines individuellen Fragebogens für jede Wahl sowie die Kommunikation mit allen Parteien und Kandidierenden ist sehr aufwendig und die Administration ist recht hoch, auch für kleinere Städte», erklärt Carine Hunziker von Smartvote. So kostet es für Gemeinden unter ca. 30'000 Einwohner etwas weniger als 10'000 Franken. Ursprünglich habe Smartvote nur mit Olten zusammengearbeitet, da «der Aufwand für reine Exekutivwahlen normalerweise ein zu schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist und in der Regel nicht nachgefragt wird. Aufgrund der guten Erfahrung mit Grenchen werden wir aber nächstes Mal sicherlich auch Solothurn abklären».



«Wir hatten Smartvote nicht auf dem Radar»

, erklärt Vizepräsident der SP Stadt Solothurn, Pierric Gärtner. Da sei sicher eine Chance verpasst worden. Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass Smartvote auch Gemeinden ohne Parlament abdecken. Wie das mit den Kosten geregelt werden soll, das müsse noch diskutiert werden. «Man könnte zum Beispiel überlegen, dass die Kosten zwischen den Parteien und der Stadt aufgeteilt werden», sagt Gärtner. Denn auch die Stadt habe ein Interesse daran, dass Leute informiert seien und zahlreich wählen.

Für den Co-Präsidenten der CVP der Stadt Solothurn, Pascal Walter, ist Smartvote ein Werkzeug, das sinnvoll sein kann. Wichtig sei aber, dass die Lösung mit Smartvote gut umgesetzt ist: «Der finanzielle Aufwand muss sich lohnen und wir müssen sicherstellen können, dass die Fragen auch vorwiegend Themen der Gemeinde ansprechen und nicht nationale Themen sind.»