Kein Casino in Solothurn Stadtpräsidentin Stefanie Ingold: «Für mich war es sehr überraschend, welch hohe Wellen das Casino-Projekt warf» Ein Casino in der Ambassadorenstadt ist für den Moment vom Tisch. Die Stadtcasino Baden AG hat entschieden, kein Gesuch einzureichen. Das sagt die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold zu diesem Entscheid. Fabio Vonarburg 28.06.2022

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold zum Entscheid der Casino Baden AG, in Solothurn doch kein Casino aufbauen zu wollen. Corinne Glanzmann

Stefanie Ingold, wie und wann haben Sie erfahren, dass kein Casino nach Solothurn kommt?

Stefanie Ingold: Wir wurden vor rund zwei Wochen in Kenntnis gesetzt, dass es in diese Richtung geht. Das ahnten wir aber schon Ende April, als der Bundesrat entschied, welche Region, wie viele Spielbankkonzessionen erhält.

Wie gross ist Ihr Bedauern, dass das Projekt nicht zu Stande kommt?

Ich hatte von Anfang an eine Offenheit gegenüber den Plänen, aber immer mit dem Bewusstsein, dass der Entscheid letztendlich ausserhalb des Einflusses der Stadt liegt und noch die eine oder andere Hürde im Weg steht. Wir wussten, dass ein mögliches Casino zuerst noch eine Konzession erhalten, und auch ein geeigneter Standort gefunden werden muss.

Im März hiess es, man beginne nun mit der Standortsuche für ein Casino. Können Sie nun verraten, was man in Aussicht hatte?

Es haben Gespräche zwischen der Stadtcasino Baden AG und verschiedenen Grundeigentümern stattgefunden, aber da waren wir als Stadt nicht involviert.

Die Stadt hat gehofft, dass mit einem Casino ein weiteres Hotel in Solothurn realisiert wird. Wird man nun versuchen, ein solches auf einem anderen Weg zu initiieren?

Ein weiteres Hotel ist der Wunsch der Stadt. Wir können diesen einfach überall deponieren, wenn jemand auf uns zukommt. Wie wir dies bei der Stadtcasino Baden AG gemacht haben. Von Anfang an haben wir ihr gegenüber betont, dass wir sehr interessiert daran wären, wenn das Casino zusammen mit einem Hotel umgesetzt würde.

Die Stadtcasino Baden AG betont, dass man das Projekt in Solothurn trotzdem weiterverfolgen werde. Aber im Worst-Case-Szenario kann es bis zu zwanzig Jahre dauern, bis sich wieder die Chance auf eine Konzession bietet. Glauben Sie noch daran, dass langfristig betrachtet, ein Casino nach Solothurn kommt?

Ja sicher, da vertraue ich den Fachleuten vom Stadtcasino Baden, die das Projekt noch nicht aufgeben. Aber klar, wenn es in den nächsten Jahren nicht aktuell wird, dann liegt es an einer anderen Generation, das Projekt zu beurteilen. Man weiss zudem auch nicht, ob bis dahin die Stadtcasino Baden AG noch Interesse hat.

Das Casino war in den letzten Monaten Stadtgespräch. Haben Sie auch negative Reaktionen auf das Projekt erhalten? Also Stimmen, welche über die jetzige Meldung glücklich sind?

Es ist klar, dass es negative Stimmen gab und das Projekt umstritten war. Ein Teil wird nun sagen, zum Glück kommt das Casino nicht und andere werden den damit verbundenen Möglichkeiten nachtrauern. Für mich war es sehr überraschend, welch hohe Wellen das Casino-Projekt warf.

Warum?

Ich bin sehr neutral an diese Sache herangegangen. Die Stadtcasino Baden AG, auch so wie sie sich uns vorgestellt hat, ist nicht irgendeine «schmuddelige» Spielhölle – so wie das Casino betrieben und auch wie mit der Kultur vor Ort zusammengearbeitet wird. Was für uns sehr wichtig war, ist das Thema Spielsucht. Es gibt hier strenge Regulatorien. Und auch von Seiten Perspektive wurde betont, dass die Casinos in Bezug auf die Spielsucht nicht das Problem sind. Aber ich habe verstanden, dass das Projekt auch ablehnende Reaktionen auslösen kann. Viele denken an ein Casino und haben automatisch ein negatives Bild vor Augen.

