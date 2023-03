Kebab und Falafel «Es ist harte Arbeit»: Seit 20 Jahren führt Cemal Özsönmez den Efem-Imbiss in Solothurn Wer im Efem-Imbiss schon einmal einen Kebab oder Falafeln bestellt hat, der kennt sein Gesicht. Seit 2003 steht Cemal Özsönmez hier hinter dem Tresen und hat dabei schon viel erlebt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 20.03.2023, 05.00 Uhr

Cemal Özsönmez (vorne) führt seit 20 Jahren den Efem-Imbiss. Hamad Amin wird einmal das Geschäft übernehmen. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Ich lasse grüssen», sagt Franca Veronica von «Metro Pizza» in Solothurn, als sie hört, dass man auf dem Weg zum Efem-Imbiss ist. Man kennt sich hier unter den Imbissbesitzern in der Gegend um den Hauptbahnhof. Wie «Metro Pizza» ist auch der Efem-Imbiss an der Berthastrasse einer der ersten Imbissläden in Solothurn gewesen. Sogar der erste, der typisches türkisches Essen wie Döner oder Dürüm anbietet, erzählt Cemal Özsönmez.

Kebab wird im Imbiss Tag für Tag oft bestellt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Seit 2003, also seit 20 Jahren, führt er den Efem-Imbiss. «Ich habe viel erlebt in diesen 20 Jahren», sagt er. «Es kommen ganz verschiedene Leute – aus allen Schichten – hierher. Vom Geschäftsmann bis zum Asylbewerber.»

Es gebe auch schwierige Kunden, aber bis jetzt habe er immer gut umgehen können mit allen, immer eine Lösung gefunden. Manchmal sei es aber auch besser, wenn man nicht zu viel frage. Übrigens habe er auch schon einen sehr bekannten Gast gehabt: Cédric Wermuth, der SP-Politiker, habe hier schon gegessen.

Er mag die scharfe Sauce mit frischem Chili

«Es ist harte Arbeit, aber wir können auf viele Stammkunden zählen.» Sehr beliebt seien die Kebabs und die Falafeln mit den hausgemachten Saucen und dem hausgemachten Brot. Özsönmez persönlich mag die scharfe Sauce mit dem frischen Chili drin. Die Lage nahe am Hauptbahnhof sei gut, auch wenn es vor 20 Jahren noch nicht so belebt gewesen sei. Unterdessen sei es mit den Schulen, dem Aldi, dem Kieser Training und so weiter sehr gut, da es auch viel Laufkundschaft gebe.

Der Efem-Imbiss gehört zur Solothurner Vorstadt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Trotz der Konkurrenz: Jeder habe so seine Stammkunden, das funktioniere. In der Schweiz werde Qualität und Kontinuität grossgeschrieben, und beides könne Efem-Imbiss bieten. «Wir machen unsere Arbeit, so gut es geht.»

Corona sei im Nachhinein sogar positiv gewesen, da viele während des Lockdowns das Take-away entdeckt hätten. Klar habe man auch Befürchtungen gehabt im Lockdown, aber schliesslich habe etwas staatliche Unterstützung geholfen.

Ein Berg Pizzaschachteln. Bild: Hanspeter Bärtschi

Cemal Özsönmez, der Efem mit einem Partner, Hamad Amin, führt, stammt aus der Türkei und lebt seit 37 Jahren hier. Er spricht gut Deutsch, obwohl er nie einen Sprachkurs besucht habe. «Aber man hat im Laden natürlich sehr viel Kontakt mit den Kunden, und so lernt man die Sprache», sagt er. Der 61-Jährige und seine Frau haben zusammen vier Kinder, die eine Tochter hat ihre Lehre in der «Couronne» in Solothurn gemacht.

Man muss physisch und psychisch stark sein

Partner Hamad Amin wird in nicht allzu ferner Zukunft das Geschäft übernehmen, denn Cemal Özsönmez denkt daran, sich früher pensionieren zu lassen. «Allein kann man dieses Geschäft aber nicht machen, denn die Präsenzzeiten sind lang.» Man müsse physisch und psychisch stark sein dafür.

Das Führen des Lokals ist harte Arbeit. Bild: Hanspeter Bärtschi

Nach einem besonderen Erlebnis gefragt, erzählt Cemal Özsönmez von einer Familie, die mit gepackten Koffern kam und erzählte, sie gingen nach Ghana, um dort zu leben. Nach einem Monat sei die Frau allein zurückgekommen; ihr Mann sei nach fünf Tagen in Ghana verstorben. «Aber man muss nach vorne schauen», sagt er und wendet sich einem neuen Kunden zu, der Falafel bestellen möchte.

