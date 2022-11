Adventsmarkt im Kapuzinerkloster Solothurn ist gestartet

Gin und Lamas, Kränze und Karten am Adventsmarkt im Kapuzinerkloster Solothurn

Er ist mittlerweile Tradition: Der Adventsmarkt im Kapuzinerkloster in Solothurn. Auch dieses Jahr erfreut er sich wieder grosser Beliebtheit. Viele Aussteller bieten einen bunten Mix an Geschenken, Gebäcken und Dekoartikeln an.