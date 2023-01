Kapuzinerkloster Solothurn: Das sagt die Stadt zu den Plänen

Stadt Solothurn «Eine Bibliothek in diesem Gebäude ist stimmig»: So reagieren die Stadt und Co. auf die Pläne rund ums Kapuzinerkloster Seit Jahren werden Lösungen für das weitläufige Areal im Norden der Solothurner Altstadt gesucht. Nun wird geprüft, dort die Zentralbibliothek und das Staatsarchiv unterzubringen. Wir haben bei der Stadtpräsidentin, der Direktorin der Zentralbibliothek und beim Präsidenten des Vereins Kapuzinerkloster Solothurn nachgefragt. Judith Frei Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Für das Kapuzinerkloster Solothurn wird eine Lösung gesucht. Bruno Kissling

60 Ideen hat der Kanton bis jetzt geprüft – alle sind durchgefallen. Letzte Woche präsentierte er eine neue Idee, wie das ehemalige Kapuzinerkloster im Greibenquartier nordwestlich der Altstadt in Zukunft genutzt werden kann: In den historischen Gemäuern könnte die Zentralbibliothek Solothurn einziehen. Im Klostergarten, grösstenteils unterirdisch, könnte das Staatsarchiv angesiedelt werden.

«Es gibt noch viele Hürden zu nehmen, bevor das Projekt spruchreif ist», beschwichtigt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. «Das Gebäude gehört zwar dem Kanton, da es aber auf Stadtboden liegt, haben wir ein Interesse, dass dort etwas Passendes entsteht», so Ingold.

Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin Solothurn: «Es gibt noch viele Hürden zu nehmen, bevor das Projekt spruchreif ist.» Hanspeter Bärtschi

Die letzten zwei Jahrzehnte hätten gezeigt, wie schwierig es sei, einen Nutzen für das Gebäude zu finden. «Das Projekt unterstützen wir, eine Bibliothek in diesem Gebäude ist stimmig», sagt die Stadtpräsidentin.

«Das beste Projekt, das bisher vorgeschlagen wurde»

Für die Direktorin der Zentralbibliothek, Yvonne Leimgruber, würde es eine grosse Veränderung bedeuten. «Der jetzige Standort ist hervorragend», sagt sie nicht ohne Reue. Auch das Kapuzinerkloster sei wiederum «ein wunderschöner Ort». Bevor sie zu dieser Projektidee Position beziehen könne, müssten erst die vielen offenen Fragen beantwortet werden.

Yvonne Leimgruber, Direktorin der Zentralbibliothek: «Der jetzige Standort ist hervorragend.» Patrick Lüthy

Beat Käch, Anwohner im Greibenquartier und Präsident des Vereins Kapuzinerkloster, zeigt sich derweil begeistert: «Ich persönlich und als Präsident des Vereins werde alles daransetzen, dass dem Projekt keine Steine in den Weg gelegt werden.»

Er kennt alle bis jetzt vom Kanton vorgeschlagenen Projekte, wie das Kapuzinerkloster hätte genutzt werden können. Es sei fraglos schwierig, etwas Passendes für dieses Objekt zu finden. «Für mich ist es mit Abstand das beste Projekt», erklärt er. Eine Bibliothek passe in das Gebäude, so Käch. In den Klausen in den oberen Stockwerken könnten Arbeitszimmer für Studierende eingerichtet werden, malt er sich aus. Gleichzeitig würden die schönen Gemäuer und der Klostergarten für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Beat Käch, Präsident des Vereins Kapuzinerkloster: «Ich werde alles daransetzen, dass dem Projekt keine Steine in den Weg gelegt werden.» Hanspeter Bärtschi

Heute wird das ehemalige Kloster zwischengenutzt. Urs Bucher und Selma Dubach organisieren dort Messen sowie private und gemeinnützige Anlässe. So arbeiten sie beispielsweise eng mit Schulen zusammen; Schülerinnen und Schüler können Projekte im Garten und auch im Kloster durchführen.

Der Verein unterstütze zwar die Arbeit von Bucher und Dubach, sei aber nicht direkt mit diesem verbunden, erklärt Käch die Organisation. Obwohl die Umsetzung des Projekts noch nicht in greifbarer Nähe liegt, betont Käch, dass es für die Beitreibenden wichtig sei, früh über den weiteren Verlauf des Projekts informiert zu werden.

Bislang will der Kanton noch keinen Zeithorizont kommunizieren. Zuerst wird die Antwort der eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege abgewartet. Erst bei einer positiven Antwort werden die nächsten Schritte besprochen.

