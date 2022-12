Die Solothurner Jugend debattiert an der Kantonsschule

Kantonsschule Früh übt sich: Die Jüngste gewann den Debattenwettbewerb an der Kantonsschule Solothurn Zum ersten Mal fand der Wettbewerb «Jugend debattiert» in Solothurn statt. Die Gewinnerin wird nun Solothurn an der Schweizer Meisterschaft vertreten. Das sagen die Teilnehmenden über den Wettbewerb. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 02.12.2022, 15.59 Uhr

Julia Anna Nussbaumer, Per Lasse Babis, Gewinnerin Chloé Sansonnens und Lana Markov (von links) in der ersten Debattenrunde. José R. Martinez

Chloé Sansonnens heisst die Siegerin des Debattenwettbewerbs «Jugend debattiert», der an der Kantonsschule Solothurn erstmals in dieser Form ausgetragen wurde. Erst 13 Jahre alt ist sie, und sie hat eine erstaunliche Reife und Eloquenz an den Tag gelegt, als es darum ging, sich gegen die drei anderen, älteren Finalisten zu beweisen.

Chloé Sansonnens wird damit die Kantonsschule am Regionalfinal Bern-Solothurn vertreten und bekommt so auch die Chance, sich dort für die Schweizer Meisterschaft zu qualifizieren.

An der Kantonsschule Solothurn wird debattiert. José R. Martinez

Die Jury der Finalrunde bestand aus Philipp Heri, SP-Kantonsrat, Stefanie Rejzek, Theaterpädagogin, und Bernhard Schweizer, Studiengangsleiter an der HWZ. In anderen Runden war auch Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin von Solothurn, als Jurymitglied dabei.

Argumente im Vordergrund, nicht die eigene Überzeugung

In der Finaldebatte ging es vor dem jugendlichen Publikum um die Frage, ob in der Schweiz ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2500 Franken pro Person und Monat eingeführt werden solle. Dabei mussten die Debattierenden übungshalber auch Meinungen vertreten, die nicht ihre eigenen waren.

Auch Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sass in der Jury. José R. Martinez

Jurymitglied Philipp Heri sagte, die Siegerin habe alle Beurteilungskriterien sehr gut erfüllt; sie habe die Argumente der anderen aufgenommen, gekontert und dann ihre eigene Argumentation ausgebaut, sei dabei fair und sprachlich eloquent geblieben.

Ebenfalls ins Final geschafft haben es Jana Blumenauer, Yara Lorenzetti und Mohammed Messai, die die Jury überzeugten. Teilgenommen hatten 14 Schülerinnen und Schüler. Andere diskutierte Themen waren, ob die Energiesparmassnahmen des Bundes obligatorisch werden sollten sowie ob die Schweizer Medien die Fussball-WM in Katar boykottieren sollten.

Debattieren ist Teil des Alltags

«Ich bin überrascht, dass ich gewonnen habe», sagte die glückliche Siegerin, die von den anderen Finalisten um mindestens einen Kopf überragt wird und welche die Sekundarschule P an der Kantonsschule besucht.

Gruppenarbeit im Schulzimmer. José R. Martinez

Sie habe an einer Spezialwoche zum Thema an der Kanti teilgenommen, das habe ihr sicher geholfen. Auch zu Hause am Familientisch werde öfter über Politik oder andere Themen diskutiert, erzählte Chloé Sansonnens. Und wenn sie mittags mit ihren Schulkollegen am Mensatisch sitzt, werde öfters über aktuelle Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen. Dabei seien auch unterschiedliche Meinungen zu hören, die nach einer fairen Auseinandersetzung verlangten.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sagte:

«Ich bin immer wieder beeindruckt, wie vif die Jugendlichen sind, wie engagiert sie debattieren.»

Meinungsbildung sei auch politische Bildung, und sie sei hier, um zu zeigen, wie wichtig diese ist.

Co-Moderatorin Nathalia Schweizer in Aktion. José R. Martinez

Auch der 18-jährige Finalteilnehmer Mohammed Messai betonte, wie wichtig die faire Debatte sei: «Es ist nicht einfach, vor vielen Menschen zu reden; ich bin immer nervös, aber das hier war eine gute Übung.» Auch er diskutiere oft mit Freunden über Politik, zum Beispiel über Armut.

Die 15-jährige Schülerin Mirjam Zoss sagte, sie habe ihre Meinungen gebildet, aber: «Ich will wissen, was andere denken, denn es geht um unsere Zukunft.» Und auch Anna Harrer, 16, sagt, die Debatte sei wichtig: «Auch im Privaten soll man sich konstruktiv auseinandersetzen können.» Und wie sagte Co-Moderatorin Nathalia Schweizer zu Beginn: «Viel Spass dann, denn den dürft ihr haben.»

