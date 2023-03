Konzertabend des Solothurner Kammerorchesters

Kammerorchester Solothurn Ein «beflügelnder» Konzertabend mit dem Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag Das Publikum liess sich im Konzertsaal mit Werken von Bach, Mozart und Dvorak beglücken. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 05.03.2023, 13.11 Uhr

Zwei formschöne Mozartwerke und das kraftvolle Konzert für 2 Cembali C-Dur, Bachwerkverzeichnis (BWV) 1061, beglückten und beflügelten das Publikum. Johann Sebastian Bach (1685-1750) hatte diese Kompositionen für das zu seiner Zeit gebräuchliche Tasteninstrument Cembalo geschrieben. Der Altmeister war aber sehr interessiert an der Weiterentwicklung des Instruments als «Clavicymbal», aus dem das moderne, klangfarbige Klavier hervorging.

Das Kammerorchester Solothurn mit ihrem Dirigenten Michael Rubeli. Hansjörg Sahli (4. März 2022)

Deshalb dürfte die Aufführung mit zwei Konzertflügeln, die die Konzertsaal-Bühne beherrschten, einen deutlichen Gewinn für den differenzierten Hörgenuss und ein besonderes Kulturereignis darstellen. Dem Solothurner Kammerorchester unter seinem Dirigenten Michael Rubeli fiel in diesem Werk nur eine begleitende Funktion zu.

Der erste Satz ohne Bezeichnung lebt als Allegro von der tokkatahaften motivischen Kraft, die beide Klavierstimmen immer enger verflechtet. Der zweite Satz Adagio ovvero Largo ergibt ohne Orchesterbegleitung einen fast meditativen, zärtlichen und nachdenklichen Dialog zwischen beiden Soloinstrumenten. Der dritte Satz bot als Fuga (wieder mit Streichern) ein virtuoses, weitgespanntes Klanggeschehen, das seine Hörerschaft mitriss.

Das Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag. Dominik Wunderli (20. Juni 2022)

Das ungarisch-schweizerische Solistenduo Adrienne Soós und Ivo Haag, das alle spieltechnischen und interpretatorischen Ansprüche erfüllte, ist auf nationaler und internationaler Bühne geschätzt und bekannt. Die beiden widmen sich auch der Pflege zeitgenössischer Musik.

Der liebenswürdige Mozart

Sein Konzert für zwei Klaviere und Orchester in Es-Dur, Köchelverzeichnis (KV) 365, hatte Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) etwa 1780 komponiert, um es mit seiner Schwester «Nannerl» aufzuführen. Die Klavierstimmen tauschen sich in drei Sätzen in reizvollen Dialogen aus, fallen sich energisch ins Wort und finden doch wieder zu geschwisterlicher Übereinstimmung.

Das Orchester setzte akzentuierend den Rahmen. Insgesamt ein Werk in der verschwenderischen Fülle an Einfällen und Melodien, wie wir sie bei Mozart lieben.

Mit seiner viersätzigen Sinfonie Nr. 33 in B-Dur KV 319 hatte das Solothurner Kammerorchester den Abend eröffnet. Mit unterhaltsamem Ton ist in den leichtfüssig wirkenden Figurationen von Streichern und Bläsern die zugrunde liegende Sonatenform gut erkennbar. Tänzerisch beschwingt trotz kurzer Eintrübung durch Moll-Passagen gefiel das Finale. Als Dankeschön für den reichen Beifall spielten beide Künstler vierhändig an einem Flügel den Slawischen Tanz Nr. 6 von Antonín Dvořák.