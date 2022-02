Kabinett für sentimentale Trivialliteratur Aderlass statt Antibiotika: Einblicke in vergangene Zeiten dank des Kabinetts für sentimentale Trivialliteratur Cholera, Ruhr und Typhus suchten vor Jahren auch Solothurn heim. Viele Dokumente geben Zeugnis von dieser schweren Zeit, viele davon sind auch in unserer Stadt zu finden. Eine Führung durch das Kabinett für sentimentale Trivialliteratur gab darüber reichen Aufschluss. Susanna Hofer 08.02.2022, 18.00 Uhr

Marie-Christine Egger führt durch das Kabinett für sentimentale Trivialliteratur. Susanna Hofer

Die Solothurner Altstadt birgt einen Schatz, an dem schon mancher achtlos vorbeigegangen sein dürfte: In einem schmalen Haus am Klosterplatz 7 befindet sich seit mehr als 20 Jahren ein Museum, das gleichzeitig eine Bibliothek ist.

Dort sind vor allem Romane von Frauen, Doktor-, Haushalt- und sogenannte Jungmädchenbücher aus dem 19. Jahrhundert versammelt, aber auch andere Dinge wie Briefe, ein reizendes Puppenhaus, Bilder oder Biedermeiermöbel.

Die Gründerin der Stiftung, Lotte Ravicini, ist vor einigen Monaten verstorben, doch ihr Erbe wird von einigen Engagierten weitergepflegt. «Es ist einzigartig in der Schweiz, ein wahres Schmuckstück», so Marie-Christine Egger, die die Führung machte. «Trivialliteratur, das waren die Bücher, die gelesen wurden», sagt sie. Das Wort gebe es nur im Deutschen, anderswo wird nicht in dieser Weise unterschieden.

Eggers Augenmerk galt vor allem der «Gartenlaube». So heisst eine 1853 erstmals erschienene Familienzeitschrift, die schnell höhere Auflagen erreichte als manche Zeitung. Sie wurde von Ernst Keil in Leipzig herausgegeben. Vor allem auch Frauen bot sie eine Möglichkeit, ihre Schriften zu publizieren. Oft wurden darin auch medizinische Themen behandelt.

Das 19. Jahrhundert brachte einen gewaltigen Umbruch in der Medizin. «Die Medizin, die wir heute kennen, gibt es noch nicht lange», betont Marie-Christine Egger, die früher auch selber in der Krankenpflege aktiv war. Innovationen wie Narkose oder Hygiene waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch unbekannt, die Bakterien als Verursacher von vielen Krankheiten noch nicht im Blickfeld.

Bei vielen Krankheiten wurden die schon Geschwächten noch mehr geschwächt, indem man sie «zur Ader liess»; dieser zusätzliche Blutverlust wurde mit der populären «Viersäftelehre» begründet.

Mit Hygiene gegen Epidemien

Erst 1882 entdeckte Robert Koch die Bakterien, womit der Aufstieg der modernen Medizin ermöglicht wurde. Seine Frau hatte ihm das dafür nötige Mikroskop geschenkt. Koch wurde für diese Entdeckung stark angefeindet. Einer seiner Gegner trank sogar absichtlich einen choleraverseuchten Trunk, wurde aber tatsächlich nicht krank. Koch wies auch auf die Hygiene hin, und die «Gartenlaube» unterstütze ihn in seinen Bestrebungen.

Im gleichen Jahr gab es in Hamburg eine schlimme Cholera-Epidemie; die Krankheit wurde über verseuchtes Wasser übertragen. Mokka und Schnaps sollten helfen gegen die oft tödliche Durchfallerkrankung. Die Solothurner Regierung beharrte zum Glück darauf, nur abgekochtes Wasser zu trinken: «Das ist ein Fall, wo die Solothurner Obrigkeit nicht unrecht hatte», so Marie-Christine Egger mit einem Schmunzeln.

Es gab Tausende Cholera-Waisen, die Toten mussten in sofort zugelöteten Särgen schnell ausser Haus gebracht werden. Zettel warnten vor dem Konsum von nicht abgekochtem Wasser, desinfiziert wurde mit Karbolsäure. Alle Lehranstalten wurden geschlossen; «das kommt einem bekannt vor», so Egger. Der Obstverkauf wurde verboten, viele Kleinhändler gerieten in Not. Nur noch Ärzte und Leichenträger und Tischler, die die Särge machten, waren beschäftigt.

Ein Dutzend Interessierte verfolgte die lebendigen Schilderungen mit grosser Faszination und spendete grossen Applaus für den spannenden Abend.

