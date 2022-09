Krokus im Interview: So rocken sie die Solothurner Altstadt

Jubiläumskonzert «Unsere Musik lief damals nicht unter Kultur, sondern unter Barbarei»: Wie aus Ablehnung zwischen Solothurn und Krokus mit den Jahren Bewunderung wurde Solothurn und seine berühmteste Band: Das war lange ein schwieriges Verhältnis. Nun spielt Krokus zum Stadtjubiläum auf der St.Ursentreppe. Im Interview blicken Chris von Rohr und Fernando von Arb zurück und erzählen, wie sie ihre Heimatstadt doch noch schätzen gelernt haben. Fabio Vonarburg 1 Kommentar 02.09.2022, 11.30 Uhr

Chris von Rohr (l.) und Fernando von Arb (r.), zusammen auf der St.Ursentreppe, wo sie am Samstag, 10. September, rocken werden. José R. Martinez

«Die Welt erobern.» Nichts weniger war das Ziel, als Krokus vor nun bald 50 Jahren in Solothurn gegründet wurde. Tatsächlich schafften die Solothurner Rocker international den Durchbruch, ihre Alben holten selbst in den USA und Kanada Gold- und Platin-Auszeichnungen.

Einige Irrungen und Wirrungen später steht Krokus vor dem grössten Konzert auf Solothurner Boden, dort wo alles begann. Am Samstag, 10. September, tritt die Band am Jubiläums-Open-Air auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale auf. Am Fusse dieser – in der «Couronne» – treffen wir Chris von Rohr (70) und Fernando von Arb (69), die beiden Motoren von Krokus, die bis heute in der Barockstadt leben. Die beiden sind in redseliger Laune, wie sich noch vor der ersten Frage zeigt.

Chris von Rohr: Es ist doch lustig. Wir waren vorher noch etwas trinken. Als wir zahlen wollten, hatte dies bereits jemand für uns erledigt. Da sagten wir zueinander: In den späten 70er-Jahren wurde die Strassenseite gewechselt, wenn wir durch die Stadt liefen und heute gibt es gratis Kaffee und gratis Ice-Tea.

Fernando von Arb: (lacht)

Merkt ihr, dass sich euer Stellenwert in Solothurn verändert hat?

Von Arb: Extrem. In den Jahren, als wir durch Amerika tingelten, wollte man in der Schweiz unseren Erfolg nicht recht wahrhaben. Seit der Reunion 2008 ist die Stimmung uns gegenüber freundlich.

Von Rohr: Genau. Und was auch noch interessant ist: Gesamtschweizerisch hatten wir seit der Reunion mehr Nummer-1-Hits und Platten verkauft als je zuvor. Kürzlich mussten wir auch lachen. Offenbar haben einige Fans herausgefunden, wo unser Probelokal in Solothurn ist. Denn als wir probten, hörten wir plötzlich Applaus durch die Fenster. Wahrscheinlich waren es Leute, die keine Tickets für das Konzert gekriegt haben. So etwas hat es früher nicht gegeben.

Dann habt ihr früher fast eine feindliche Stimmung euch gegenüber in Solothurn gespürt und heute fühlt ihr euch hier als Superstars?

Von Arb: Früher waren wir ganz sicher Exoten und es gab damals in der Szene auch noch einen stärkeren Neid als heute. Ich habe inzwischen das Gefühl, die Leute verspüren Freude, dass es uns hier gibt, dass die Band Krokus aus dieser Stadt kommt.

Von Rohr: Erfolg erweckt oft Misstrauen hierzulande und wir bewegten uns halt nie im subventionierten Kultur-Mainstream. Wir haben einfach unser Ding gemacht und sind, wie Fernando mal treffend sagte, «der Stachel in der Schweizer Kulturszene». Heute herrscht Freude vor.

Wie war es denn früher?

Von Arb: Von dem Moment an, als die anderen Bands und die Kollegschaft sahen, dass wir immer mit dem Gitarrenkoffer anrücken und es tatsächlich wissen wollen, hiess es wortgetreu: «Meint ihr, ihr seid nun etwas besseres?» Noch heute erinnere ich mich gut an die Rückkehr von unserer ersten Amerika-Tournee. Da schlug uns im Restaurant Chutz – also dort, wo wir immer verkehrt hatten – eine Ablehnung entgegen. Ich war damals schockiert.

Von Rohr: Nicht wir haben uns verändert, sondern die Leute. Wir waren und sind immer noch dieselben crazy, offenherzigen Freaks.

Habt ihr damals denn erwartet, dass ihr in Solothurn gefeiert werdet?

Von Arb: Dass sie sich mit uns freuen! Wir wollten erzählen, wie es war.

Von Rohr: Einfach locker freuen. Ganz am Anfang, als wir noch nicht einmal in Zürich spielten, haben ich und Fernando beschlossen, alles auf eine Karte zu setzen. Wir haben viel zusammen geredet. Es war wie Jagger/Richards, da kam etwas dabei heraus. Nachher ging das so ab, dass wir die Leute erschrocken haben. Wir haben uns damals gleichzeitig von unseren Freundinnen getrennt.

Von Arb: Wir haben alles abgebrochen. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich hatte, bis ich 26 Jahre alt war, an der Schule unterrichtet. Man kann nicht davon träumen, international Musik zu machen, und meinen, man könne dies zweispurig und so hobbymässig machen. Wir wussten, das geht nicht.

Von Rohr: Kein Plan B! Da hat man uns als grössenwahnsinnig angeschaut, die Leute haben gedacht, die spinnen. Es ist, wie Schwingerkönig Jörg Abderhalden kürzlich sagte: Erfolgsorientierte Leute haben es in der Schweiz schwer. Weil die Menschen denken, man fühle sich jetzt als etwas Besseres. Dabei war bei uns genau das Gegenteil der Fall: Wir haben gedacht, wir seien noch nicht gut genug.

Man muss aber auch sagen, ihr habt euch immer wieder negativ über Solothurn geäussert. Etwa über die Enge dieser Stadt. Das kam wahrscheinlich auch nicht nur gut an.

Von Arb: Wenn wir in einer Kleinstadt in Amerika aufgewachsen wären, dann hätten wir wahrscheinlich genau dasselbe gesagt. Raus aus dieser Enge. Uns war klar, unsere Musik hat keine Grenzen. Warum setzen wir uns Grenzen? Die Musik ist international. Aber niemand hat in der Schweiz so gedacht. Wie beide haben einfach viel grösser gedacht als der Rest.

Von Rohr: Wir haben auch hart daran gearbeitet, haben ständig optimiert. Als die Leute schon wie wild klatschten, haben wir nach dem Konzert gesagt, das reicht noch lange nicht.

Zwei Frauen sprechen Chris von Rohr und Fernando von Arb an: «Ist es in Ordnung, wenn wir ein Foto von Ihnen beiden machen?» «Sicher, kostet einfach einen Kaffee», scherzt von Rohr. «Ich würde auch ein Glas Wein zahlen», lacht die Frau.

Von Rohr: Um anzuknüpfen, wir haben damals mit unserem Perfektionismus die eigene Band in den Wahnsinn getrieben. Wir wollten immer noch mehr und besser werden.

Ihr habt vorher darüber gesprochen, dass ihr trotz der Erfolge, die ihr gefeiert habt, in Solothurn auf Ablehnung gestossen seid. Wart ihr überrascht, dass ihr nun von der Stadt abgefeiert und mit einem Stein geehrt werdet?

Von Arb: Nein. Es hat sich so viel geändert. Die Leute, die jetzt am Drücker sind, die waren damals noch jung. Wenn die gleich Garde von damals immer noch hier wäre, dann würden die immer noch sagen: «Dieses Pack vom Aaremürli.»

Von Rohr: Unsere Musik lief damals nicht unter Kultur, sondern unter Barbarei, überspitzt ausgesprochen. Aber heute, nach Hallenstadion-Konzerten, weltweiten Tourneen und Auszeichnungen – wir sind Ehrenbürger in Memphis und Tennessee – lag die Ehrung von Seiten der Stadt Solothurn fast ein wenig auf der Hand. Aber man muss auch sagen: Solothurn ist nicht Interlaken, wo es einen Polo-Hofer- und einen Hanery-Amman-Platz gibt. Solothurn ist rigider. Aber das ist für uns okay. Uns hat dies geholfen. Rock against the Jurasüdfuss-Nebelfrust.

Hier gibt es also «nur» einen Stein.

Von Rohr: Nein! Dieser Stein ist super! Und diese kühle Distanz und die Skepsis in der Vergangenheit haben uns auch gezwungen, einen Gegenplan zu entwerfen. Gegen den Strom schwimmen gibt Kraft. In Zürich oder Miami wäre Krokus nie entstanden. Never Ever. Die besten Songs, die wir gemeinsam erschufen, entstanden hier.

Darauf kommen wir gleich. Zuerst: Bedeutet euch die Ehrung von der Stadt etwas, eine Stadt zu der ihr immer ein gemischtes Verhältnis hattet? Oder ist einfach eine von vielen?

Von Arb: Es ist schon schön.

Von Rohr: Normalerweise bekommt man so einen Preis, kurz bevor der Sargdeckel zugeht. Im Ernst: Bei der Enthüllung freute sich jeder von uns. Wir leben im Heute, sind aber doch sehr froh, dass uns damals meine Eltern jahrelang ein Probelokal zur Verfügung stellten. Das war sehr wichtig für uns.

Gibt es Krokus wegen oder trotz Solothurn?

Von Arb: Es ist beides.

Von Rohr: Es war ein anderes Feeling, als wir jünger waren. Wir machten Rockmusik aus Notwehr und wollten es diesen Blockflöten-Gesichtern zeigen. Heute ist alles viel friedlicher, entspannter und es ist einfach schön, hier zu leben. Solothurn ist einer der attraktivsten Orte der Schweiz mit viel Potenzial. Traumhafte Altstadt, Natur, die Verenaschlucht, Märet, gute Beizen, das Kofmehl und wohlwollende Menschen.

Von Arb: Und du kannst alles zu Fuss erledigen (lacht).

Von Rohr: Solothurn ist unsere Heimat, unsere Wurzel.

Was hat es gebraucht, um den Durchbruch zu schaffen?

Von Arb: Den Funken, dass du etwas willst, musst du in dir haben. Schon als «Giel» muss man wissen: Das, was ich habe, reicht mir einfach nicht. Zuerst wollte ich aus meinem Dorf im Aaregäu raus, dann kam ich hier in die Schule und nachher war ich ein paar Jahre hier, habe genossen, was ich hatte. Doch dann musste ich mir sagen: War das jetzt alles? Hier sitzen und manchmal ein Bier im «Chutz» bestellen? Das kann es doch einfach nicht gewesen sein.

Von Rohr: Als Jugendlicher musst du irgendwann auf die Lebenssinnsuche gehen und herausfinden, was dir wirklich Freude macht. Es geht nur über die Freude, sonst hätten wir nie durchgehalten. Der Rock'n'Roll, die Stones und die Beatles haben uns das Leben gerettet. Haben uns gezeigt, was möglich wäre. So ein Job ist auch noch geil, haben wir uns gedacht. Zudem hatten wir diese bedingungslose Liebe und Sucht zur Musik, die uns zum Glück bis heute nicht abhandengekommen ist.

Von Arb: Es gibt viele Talente. Der Knackpunkt ist vielfach nicht, dass sie zu wenig gut würden spielen, sondern sie wollen es nicht «die hard». Du musst es absolut wollen und die Brücken hinter die abbrechen.

Trotz dem Abbrechen von Brücken. Mit Solothurn seid ihr immer Verbunden geblieben. Wohnt noch heute hier und nicht in Los Angeles.

Von Arb: Weil es uns gefällt (lacht). Wenn man durch Los Angeles mit dem Auto gefahren ist, weiss man, was die Schweiz für ein Bijou ist, so ein herziges Reiseländli. Das ist gar nicht zum Sagen.

Von Rohr: So ist es. Und wer viel reist checkt: Hier funktioniert alles noch relativ gut – noch.

Ihr habt euch eigentlich schon verabschiedet 2020. Warum seid ihr jetzt wieder auf die Bühne zurückgekommen?

Von Arb: Unsere Abschiedstour wurde unterbrochen. Wir wurden durch Corona gestoppt, aber auch wachgeküsst. Plötzlich war uns allen klar, dass wir noch geniessen wollen, was uns am meisten Freude macht und uns jung hält: abrocken mit unseren Fans.

Von Rohr: Wir leben in unsicheren Zeiten. In was kann man heute wirklich noch vertrauen? Musik hat uns nie enttäuscht. – In Rock we trust. Sie hält uns zusammen. Gestern ist Geschichte – heute ist ein Geschenk – morgen bleibt ungewiss.

Jetzt habt ihr dann Gelegenheit, hier auf der Treppe aufzutreten. Ist das für euch speziell?

Von Arb: Ich hatte diesen Traum schon lange begraben.

Diesen Traum hat es also schon gegeben?

Von Arb: Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, hier in der Altstadt zu spielen. Irgendwann hatte ich es abgeschrieben, es lag irgendwie nicht mehr in der Luft.

Von Rohr: Das hat es ja auch noch nie gegeben. Es ist ein historischer Platz. Hier ist einmal Napoleon vorgefahren und hat immer noch eine Rechnung offen in der «Krone». Und die St.-Ursen-Kathedrale ist der bedeutendste Kalkstein-Bau weit und breit. Das ist einfach genial. Nicht, dass ich jetzt hier heirate (lacht), aber es ist einfach schön. Ich hoffe, wir bekommen es hin, dass wir die Altstadt gut beschallen können und die Leute auch etwas sehen. Die Hauptgasse ist anders als ein Festival-Gelände, mehr wie ein Schlauch. Es wird eine Herausforderung für Ton-und Lichttechniker.

Ihr habt alleine 2000 Konzerte mit Krokus gemacht, teils vor weit mehr als 5000 Personen wie in Solothurn.

Von Arb: Von den Zuschauerzahlen her ist dies für uns eine überschaubare Angelegenheit. Dennoch wird es ein spezielles Konzert.

Von Rohr: Wir freuen uns extrem, hier in Solothurn zu spielen. Ganz klar. Es ist ein Heimspiel. Heimspiele haben immer ihre Eigendynamik. Es kommen irgendwelche Überraschungen, mit denen man nicht rechnet. Das war auch schon so, als wir von unseren Amerika-Touren in die Schweiz zurückkamen und hierzulande Konzert gaben. Es ist immer so ein spezieller Groove.

Was kommt auf Solothurn zu, mit einem Krokus-Konzert im Herzen der Altstadt?

Von Arb: Ein Pfund, einfach ein Pfund Hardrock – was willst du noch mehr?

Von Rohr: Wir passen nichts an. Wir spielen so wie immer. Wir spielen die Songs, die wir gerne spielen. Es wird kein Schongang eingelegt, nur weil man damit rechnen muss, dass es hier Anwohner gibt, die mit dem Krokus-Sound nicht vertraut sind. Die Leserbriefe in der Zeitung sind für den Montag danach eigentlich schon vorprogrammiert.

Würde es euch stolz machen, wenn das Konzert solche Leserbriefe auslösen würde?

Von Rohr: Wir würden zumindest nicht in eine Krise fallen. Denn es ist fast zu erwarten. Man muss diese Musik lieben, um sie zu verstehen. Und wir werden probieren, den Leuten einen astreinen Sound mit viel Spielfreude zu servieren.

Krokus wird am Samstag auftreten. Bereits am Tag zuvor wird Patent Ochnser in der Altstadt spielen. Werdet ihr im Publikum sein und schauen, was auf euch zu kommt?

Von Arb: Ich werde nicht dort sein. Aber du Chris, du kennst Büne Huber besser.

Von Rohr: Er ist ein Freund, ein spannender Mensch und wir hatten eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Album «Trybguet» von Patent Ochsner, bei dem ich Produzent war. Aber ich weiss noch nicht, ob ich ans Konzert gehe oder am Vorabend unseres Konzertes zu Hause ein Glas Wein trinke. Aber ganz klar, Patent Ochsner ist aus meiner Sicht die genialste Mundartband, welche die Schweiz je hatte.

Es wäre die Gelegenheit, den Song «Trybguet», den es ohne Chris von Rohr nicht geben würde, live in der Heimatstadt zu hören.

Von Rohr: Es freut mich, dass Büne Huber das so artikuliert hat. Er hat das auch auf der Kofmehl-Bühne so zu meiner Tochter gesagt. «Diesen Song verdanke ich deinem Daddy.» Dass Büne dies nicht vergessen hat, finde ich sehr schön. Das Album wäre ohne diesen Song tatsächlich anders rausgekommen.

Es sind die Worte gefallen, er solle aufhören mit diesem dunklen Scheiss.

Von Rohr: Ja, das ganze Album war einfach zu dunkel. Ich habe ihm gesagt: «Jetzt geh zu diesen Giessbachfällen und schreibe diesen Hit-Song, von dem du mir einst ein Demo geschickt hast.» Dann gab es noch eine kurze Diskussion, aber er hat's gemacht und wie! Heraus kam der Song, der das ganze Album gezogen hat

Das Open Air in Solothurn ist begehrt. Sowohl das Konzert von Patent Ochsner, wie auch eures war innert Minuten ausverkauft. Hat dies eurem Ego geschmeichelt?

Von Arb: Ich war etwas baff. Ich habe gedacht, dass sich der Verkauf über mehrere Tage hinzieht. Als es so viel schneller ging, habe ich gedacht: Hoppla Schorsch.

Von Rohr: Unser Hallenstadion-Konzert 2019 ist so vielen Leuten gut eingefahren und ich denke, es verhält sich wie bei den Rolling Stones. Die Leute denken: «Komm, wir gehen ‹nomol› Krokus schauen, solange es die Band noch gibt.»

Wäre es nicht ein gutes Abschlusskonzert gewesen, zurück am Ursprung, auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale?

Von Arb: Im Gegenteil. Es ist der Auftakt.

Von Rohr: Es ist definitiv so, dass wir noch viel zu viel Freude daran haben. Ein solcher Abschluss wäre auch viel zu pathetisch. Zudem steht bereits der Termin für das Hallenstadion-Konzert 2023 und im Anschluss werden wir an einigen Festivals spielen. Wir sind noch zu jung, um das Rock-'n'-Roll-Besteck abzugeben.

1 Kommentar Bruno Bläsi vor 38 Minuten Ich bin einer von den glücklichen welche Krokus 2008 in der Originalbesetzung (Freddie, ebenfalls ein Stadtsolothurner) hören durfte.Ich habe mich nicht um ein Ticket bemüht und verzichte auf den Auftritt ohne den geschassten Drummer.50 Jahre älter aber die Reife stelle ich in Frage."Nur das Original tönt wie das Original" Alle Kommentare anzeigen