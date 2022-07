Open Air Solothurn: Die Überlegungen nach dem Ticketandrang

Jubiläums-Open-Air Vorrang für Einwohner und Live-Übertragung der Konzerte? Was die Stadt Solothurn zu Reklamationen aus der Bevölkerung sagt Innert 40 Minuten waren die Tickets für das Krokus-Konzert vom 10. September weg. Jene, die leer ausgingen, sind teils frustriert. Auch darüber, dass Tickets zu überteuerten Preisen online angeboten werden. So geht das Organisationskomitee damit um. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 01.07.2022, 16.28 Uhr

Die Hardrockband Krokus bei einem Auftritt. Am 10. September treten sie in der Solothurner Altstadt auf. Zvg/Ueli Frey

Kaum war der Vorverkauf zu Ende, startete die Suche der Verzweifelten. Die Suche all jener, die leer ausgingen und (noch) ohne Ticket für das Konzert von Krokus am Jubiläums-Open-Air dastehen. Sei es, weil sie beim Kaufversuch glücklos blieben, oder weil es ihnen jobbedingt nicht möglich ist, um 10 Uhr morgens vor dem Computer zu sitzen und auf Ticketjagd zu gehen. Denn: Nach 40 Minuten waren bereits alle Tickets weg. Viele glauben aber noch an eine Chance und fragen über die sozialen Medien: «Wer hat zwei Tickets für mich?»

Nebst der Enttäuschung mischt bei einigen auch Frust mit. Und es taucht die Frage auf, ob man Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Solothurn nicht hätte einen Kauf-Vorrang geben können?

Tatsächlich war dies im Vorfeld besprochen worden, sagt der Solothurner Stadtschreiber Hansjörg Boll. Doch: «Wir fanden organisatorisch keinen gangbaren Weg.» Diskutiert wurde etwa ein Vorverkauf auf der Stadtverwaltung. Man befürchtete aber, einen allfälligen Ansturm nicht bewältigen zu können. Dass etwa zum Verkaufsstart 500 Personen Schlange stehen.

Zudem betont Boll, dass auch dieser Weg nicht alle Probleme gelöst hätte. Jene, die nicht von der Arbeit weg können, wären trotzdem benachteiligt gewesen. Und auch so hätte man nicht ausschliessen können, dass ein Teil der Tickets zu überteuerten Preisen weiterverkauft wird.

Blick auf den zweiten Vorverkauf

Und so wird die Stadt den zweiten Vorverkauf, also jenen für das Konzert am Freitagabend, 9. September, voraussichtlich gleich handhaben wie jenen für das erste Konzert. Sprich: Den Start des Vorverkaufs zwei Tage im Voraus ankündigen. Man werde dies an der Sitzung von kommender Woche aber sicher noch einmal diskutieren, so der Stadtschreiber. Es bleibt ja auch noch etwas Zeit. Wer an jenem Abend Auftritt, wird erst Anfang August kommuniziert, der Vorverkauf startet dann anschliessend.

Noch einmal auf das Tapet kommt in der Sitzung auch ein anderes Thema, das nun von einigen Seiten als Wunsch geäussert wird: Eine Übertragung der Konzerte, etwa ins Kofmehl; für all jene, die kein Ticket für das Open Air haben.

Auch dies habe man schon einmal im OK diskutiert, sei aber aus Budgetgründen davon abgekommen, sagt Boll, und ergänzt: «Ich kann nichts versprechen. Aber wir werden die Situation sicher noch einmal analysieren und schauen, was es für Möglichkeiten gibt.»

An die Vernunft appellieren

Aktiv wurde das Organisationskomitee wegen Tickets, die zu überteuerten Preisen auf Verkaufsplattformen angeboten wurden. Die Verkäufer wurden angeschrieben, sagt OK-Mitglied Pipo Kofmehl. «Wir haben den Leuten erklärt, dass es uncool sei, zwei Tickets, die aufgrund des 2000. Geburtstags der Stadt zusammen nur 22 Franken kosten, für 180 Franken zu verkaufen.» In einigen Fällen hat das gute Zureden funktioniert, die Angebote sind verschwunden. Andere sind geblieben. «Bei jenen, die sich den Verkauf von Tickets zur Lebensaufgabe gemacht haben, ist das gute Zureden meist vergeblich», sagt Kofmehl.

Er betont noch einmal, dass man den Zugang auf das Gelände aufgrund der Sicherheit beschränkt. Damit sich am 9. und 10. September nicht zu viele Menschen in der Altstadt versammeln. Der grosse Andrang auf die Tickets zeige, «dass unsere Überlegungen nicht verkehrt waren».

