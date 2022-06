Pipo Kofmehl über das Jubiläums-Open-Air in Solothurn

Jubiläums-Open-Air Pipo Kofmehl: «Ich habe mir schon oft vorgestellt, dass es toll wäre, vor der Kathedrale ein Konzert zu organisieren» Das Jubiläums-Open-Air vor der St.Ursenkathedrale wurde von einem ehrenamtlichen Komitee organisiert. Mit dabei ist auch Pipo Kofmehl, Verantwortlicher für die Kulturfabrik Kofmehl Solothurn. Er erklärt, was er über die St.Ursentreppe gelernt hat und wie die Bands auf die Anfrage reagiert haben. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.06.2022, 18.00 Uhr

Pipo Kofmehl auf der Bühne im Kofmehl.

Pipo Kofmehl, sie sind im OK für die Organisation des Open Airs und waren für das Buchen der Bands verantwortlich. War es für das OK von Anfang an klar, dass Krokus, die bekannte Solothurner Rockband, am Jubiläum-Open-Air spielen muss?

Ja. Als wir damals das Konzert für 2020 geplant haben, hat es super gepasst. Krokus hat vor Corona noch ihre letzte Tour geplant und hätte nach ihrem 45-jährigen Bestehen aufhören wollen. Corona hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es passt aber noch immer gut, die Solothurner Band hat Strahlkraft nach aussen.

Wie hat die Band reagiert, als sie für den Anlass angefragt wurden?

Super. Es ist ja eine wahnsinnige Kulisse, auf der Treppe der St.Ursenkathedrale zu spielen. Da mussten wir nicht zweimal fragen.

War das auch ein Traum von Ihnen, an diesem Ort ein Open Air zu organisieren?

Ja, natürlich. Das habe ich mir schon oft vorgestellt, dass es toll wäre, vor der Kathedrale ein Konzert zu organisieren. Die Organisation hat sich dann als besondere Herausforderung herausgestellt.

Inwiefern?

Man muss viele Menschen mit an Bord holen – alle Gewerbetreibende und Einwohnenden der Altstadt. Es gibt drei Eingänge zum Openairgelände. Einer befinden sich unmittelbar vor dem Märetplatz, einer in der Gurzelengasse, einer in der Hauptgasse. So ist fast die ganze Altstadt betroffen. Dann gibt es auch noch den Samstagsmäret, der normal durchgeführt wird. Auch die Katholische Kirchengemeinde musste ihr Einverständnis geben und dann natürlich die verschiedenen Stellen bei der Stadt. Sei es die Polizei, der Werkhof oder das Finanzamt. Die Zusammenarbeit mit all den Beteiligten hat aber sehr gut funktioniert. Man hat das Gefühl, dass alle diesen Anlass ermöglichen wollen und sich darauf freuen.

Was ist an dem Ort speziell?

Die Statik ist eine Herausforderung, da die Treppe teilweise hohl ist. Auch dass die Hauptgasse wie ein Schlauch von der Bühne wegführt, ist nicht einfach. Dafür werden wir beim Märetplatz ein Bildschirm aufstellen, damit man die Bühne auch von weiter hinten sehen kann.

Wird es das erste und letzte Mal sein, dass es an diesem Ort ein Open Air gibt?

In diesen Dimensionen hat es dort noch nie Konzerte gegeben. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Das Konzept, wie man ein Open Air an diesem Ort durchführen kann, ist aber nun vorhanden (lacht).

Dieser Anlass feiert das 2000-jährige Bestehen der Stadt Solothurn. Auf was haben Sie bei der Auswahl der Bands geachtet?

Wir wollten, dass die Künstler einen Bezug zur Stadt und gleichzeitig eine Strahlkraft nach aussen haben. Unsere Stadt gibt es schon 2000 Jahre und es wird sie auch noch eine Weile geben. Da kann man schon mal dick auftragen. Gleichzeitig soll es auch inhaltlich etwas für alle haben.

Das Programm wurde zweimal verschoben. Spielen immer noch die gleichen Bands, wie von Anfang an geplant?

Ja, wir konnten erstaunlicherweise das ganze Programm zusammenhalten. Wir haben mit der Organisation 2018 angefangen. Ich habe noch nie so lange an einem Projekt gearbeitet (lacht).

Als erprobter Konzertgänger: Was ist ihr Rezept für ein gutes Konzerterlebnis?

Es kommt darauf an, was man will. Will man tanzen, dann bekommt man die Action auf der Bühne beim Kronenplatz am besten mit. Beim Marktplatz ist es ruhiger, dank der Leinwand sieht man auch auf die Bühne.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Nachdem wir vier Jahre den Anlass auf Papier organisiert haben, freue ich mich auf den Augenblick, wenn es konkret wird und die ersten Lastwagen mit den Bühnenelementen vorfahren. Und dann freue ich mich natürlich auf die Konzerte und darauf wieder viele Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe.

