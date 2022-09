Jubiläum Solothurner Dynastie der grossen Leinwand: 50 Jahre Kinos mit von Guntens So wurde das Ehepaar von Gunten zum festen Bestandteil der Solothurner Kulturszene. Nun haben ihre Kinder übernommen, dieses Jahr wartet die Kino-Familie mit einem neuen Angebot auf. Helmuth Zipperlen Jetzt kommentieren 09.09.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maya und Heinz von Gunten im Kino Palace. Hanspeter Bärtschi

Montag, 4. September 1972. Das junge Ehepaar von Gunten startet in den Kinos Palace und Capitol. Mit «L’Aveu» von Costa Gavras mit Yves Montand und Simone Signoret, einem Politthriller, und dem Action-Kriegsfilm «The Dirty Dozen» von Robert Aldrich mit Lee Marvin und Charles Bronson setzten sie gleich zu Beginn starke Akzente.

Der 25-jährige Heinz von Gunten wurde schon als Schüler in Konolfingen vom Kino-Virus getroffen, absolvierte nach dem KV ein Volontariat in zwei Zofinger Kinos, wo er den gesamten Betrieb vom Programmieren bis zum Putzen erlernte. In Zofingen lernte er auch seine Frau Maya kennen.

Nach Zofingen arbeitete Heinz beim Schweizerischen Kinoverband, wo er erfuhr, dass in Solothurn die Gebrüder Zaugg ihre Kinos abgeben wollten. Mit Verhandlungsgeschick und guten Referenzen bekam er schliesslich den Zuschlag gegen prominente Konkurrenten.

Das Ehepaar von Gunten war gewillt, frischen Wind in die verknöcherte Solothurner Kinolandschaft zu bringen. Die ihn vorerst belächelnde Konkurrenz ahnte nicht, dass von Gunten von seiner Zofinger Zeit her gute Beziehungen zu Verleihern hatte.

Waren im Palace und Capitol vorher vorwiegend deutsche Filme zu sehen, wurden neu gross Hollywoodfilme programmiert. Das führte dazu, dass öfters die Vorführrechte eines kommerziell interessanten Filmes erstritten werden mussten.

Während Heinz als Kinobetreiber voll in seinem Element war, fühlte sich Maya nicht ausgelastet, obwohl ihr der Kontakt zum Publikum an der Kinokasse Freude bereitete. Zum jungen Ehepaar gesellte sich bald ein Boxerhund und später kamen drei Kinder auf die Welt. Maya absolvierte den Kurs zur Stadtführerin und wurde zu einer Frau, welche Solothurn in allen Details kennt.

50 Jahre Filmgeschichte

Heinz von Gunten bemühte sich, Filme mit Niveau zu zeigen. Allzu brutale Filme lehnte er ab. Natürlich konnte er der Sex-Welle mit den diversen «Schulmädchen-Reports» nicht ausweichen, verbannte sie aber bald in ein Nachtprogramm.

Das schweizerische Filmschaffen fand Platz in seinen Kinos und nur dank seiner Vorfinanzierung konnte «Die Schweizermacher» fertiggestellt werden. «Höhenfeuer» von Fredi M. Murer gehört zu seinen Lieblingsfilmen. Früher war die Zahl der Filmkopien beschränkt und die Solothurner Kinos mussten warten, bis die Filme in den Grossstädten abgespielt waren.

So war er stolz, dass er 1980 «The Mirror crack’d» mit Elizabeth Taylor und Rock Hudson als Schweizer Erstaufführung zeigen konnte. Rückerinnernd nennt er als weitere Highlights Filme wie «E. T.», «Anna Göldin», «Cinema Paradiso», «Forrest Gump» und vor allem «Amadeus».

Politisch setzte sich Heinz von Gunten an zwei Gemeindeversammlungen für die Abschaffung der städtischen Billettsteuer ein. Diese im Zweiten Weltkrieg praktisch als Luxussteuer eingeführte Abgabe fand er nicht mehr zweckmässig. Ihm ist es also zu verdanken, dass die Solothurner heute nicht mehr zehn Prozent Steuer auf jeder Eintrittskarte entrichten müssen.

Solange es sich kommerziell rechnete, wurden in den Kinos Palace und Capitol die Filme in der Originalfassung gespielt. Dem Publikumsgeschmack Rechnung tragend sind die Filme heute fast ausschliesslich nur noch in der deutschen Synchronisation zu sehen. Im Laufe der Zeit konnte Heinz von Gunten die Kinos erwerben, was ihm mehr Flexibilität in Bezug auf Umbauten und die Ausstattung gaben.

Die nächste Generation

Das Ehepaar von Gunten rechnete nicht damit, dass die Kinder ins Geschäft einsteigen. Sie hatten das Gefühl, die Kinder seien neben dem Kinobetrieb und der ständigen Sieben-Tage-Woche zu kurz gekommen. Doch der Kino-Virus hat sich vererbt, denn heute sind alle im Kinobetrieb tätig.

Generationenwechsel Kino-Besitzerfamilie von Gunten. Vorne v. l.: Bettina Schoenberg-von Gunten, Maya von Gunten. Hinten v. l: Mark von Gunten, Heinz von Gunten, Romana von Gunten. Hanspeter Baertschi (8. März 2016)

Maya erzählt, wie sie einst den kleinen Mark auf den Armen während der Projektion eines Bud-Spencer-Filmes durch den Kinosaal ging, dieser zu weinen begann, als sie den Saal verlassen wollte. Alle drei Kinder absolvierten entsprechende Ausbildungen oder waren zuerst in anderen Branchen tätig.

Mark von Gunten hat die ganze Digitalisierung begleitet und ist in erste Linie für die Programmation, IT und Personal zuständig. Im Gegensatz zu seinem Vater muss er keine Kämpfe mit der Konkurrenz durchstehen.

Er und Jan de Boer vom Canva treffen sich, um die kommenden Filme auf ihre Kinos aufzuteilen. Bettina Schönberg ist heute der Angelpunkt im Büro und Romana von Gunten zeichnet für die verschiedenen Sonderprogramme im Capitol verantwortlich.

Neu kommt ab Oktober 2022 noch eine Dokumentarfilmreihe dazu, welche jeden Monat einen ausgewählten Dokumentarfilm bringt. «Das Kino lebt», sind von Guntens überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen