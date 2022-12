Jubiläum «Liebe trägt viel dazu bei, dass man lernt»: Mit diesen Rezepten ist die Solothurnerin Marta Baumgartner-Christen 100 Jahre alt geworden Die Solothurnerin ist durch den Dokumentarfilm «Marta und der Held von Cluny» bekannt geworden. Diese Woche feiert sie ihren runden Geburtstag. Sie erzählt, wie sie das Alter erlebt und was für sie wichtig im Leben ist. Judith Frei Jetzt kommentieren 15.12.2022, 16.00 Uhr

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold, Anselm Christen, Landammann Remo Ankli, Geburtstagskind Marta Baumgartner, Staatsschreiber Andreas Eng, Standesweibel Andreas Hofer, Elisabeth Ambühl-Christen (v.l.) feierten Martha Baumgartners Geburtstag. Hanspeter Bärtschi

Sie ist fast erstaunt über ihren runden Geburtstag. «Ich fühle mich gar nicht 100 Jahre alt», erklärt Marta Baumgartner-Christen: «Es ist sehr schön, ihn feiern zu können.»

Sie steht im Alterszentrum Wengistein, wo sie seit gut einem Jahr wohnt. Geburtstag hatte sie zwar schon am Montag, jetzt kommen aber Stadtpräsidentin Stefanie Ingold und Landammann Remo Ankli, um ihr zu gratulieren. Für Martha Baumgartner ist es weder das erste und noch letzte Treffen, das für ihren Geburtstag stattfindet. Über die Woche verteilt hat sie ihre Freunde, Bekannten und die Familie eingeladen.

«So kann ich mit allen sprechen», erklärt die 100-Jährige. «Für mich ist es am schönsten, mit lieben Leuten zusammen zu sein.» Seit 27 Jahren ist sie Witwe. Freundschaften rückten daher wieder mehr in den Fokus. Sie geniesst es, ihre Freunde einzuladen oder von ihnen eingeladen zu werden. «Ich habe mir ein Netz von Freunden aufgebaut. Das ist sehr wichtig», erklärt sie.

Stefanie Ingold und Marta Baumgartner im Alterszentrum Wengistein. Hanspeter Bärtschi

Diese Woche war sie auch an zwei Tagen im Kino. «Marta und der Held von Cluny», wurde gezeigt, sie beantwortete Fragen aus dem Publikum. Der Dokumentarfilm zeigt ein Kapitel ihres Lebens, das sie noch bis heute prägt. «Ja, ich denke jeden Tag an Albert», sagt sie lächelnd.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte, wie die in Grenchen geborene 18-jährige Marta 1940 den französischen Leutnant Albert Schmitt traf. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, die Verlobung für beide ein logischer Schritt. Schmitt, ein Student am Tech in Burgdorf, wird während der Kriegszeit als Franzose repatriiert. Er schliesst sich der «Résistance» an und verliert kurz vor Kriegsende sein Leben. Für Marta folgten Jahre der Trauer.

Marta Baumgartner stösst mit ihrem Neffen Anselm Christen an. Hanspeter Bärtschi

Erst ab 2000 begibt sich Marta Baumgartner auf die Spurensuche ihrer ersten grossen Liebe in Frankreich. In Cluny, wo ihr Albert gestorben ist, knüpft sie Kontakte zu ehemaligen Mitgliedern der Widerstandsbewegung. Sie wurde sogar Ehrenbürgerin der französischen Stadt. Seit 2008 fährt sie jeden 11. August zur Gedenkfeier der Opfer des Zweiten Weltkriegs nach Cluny.

In gemütlicher Runde wird geplaudert. Hanspeter Bärtschi

So auch dieses Jahr. Mit ihrem Neffen Anselm Christen ist sie mit dem Auto die knapp 400 Kilometer gefahren. Heuer habe sie einen Blumenstrauss eines befreundeten Ehepaars aus Cluny bei der Ankunft in ihrem Hotelzimmer gefunden, erinnert sie sich freudig. Sie korrespondiere noch mit vielen Freunden aus Frankreich. Auf Französisch selbstverständlich. Gelernt habe sie die Sprache durch ihren Verlobten. «Liebe trägt viel dazu bei, dass man lernt», sagt sie schmunzelnd.

Noch heute schreibt sie jeden Tag ein paar Zeilen in ihr Tagebuch und lässt den Tag Revue passieren. «Mir ist es nie langweilig», sagt sie: «Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe. Egal ob positive oder negative Erlebnisse.» Beides habe sie geprägt und man müsse das Erlebte annehmen, wie es ist.

Nach dem Tod ihres Verlobten Schmitt hatte sie sich als Jüngste von drei Geschwistern um ihre Eltern gekümmert. Gleichzeitig machte sie eine Lehre als Wäscheschneiderin. Für kurze Zeit hatte sie ihr eigenes Atelier in Grenchen. Später erhielt sie eine Anstellung als Disponentin in der Firma Eterna. Später arbeitet sie in Zürich in der Confiserie Honold im Verkauf.

Mit 45 Jahren heiratete sie dann Bruno Baumgartner. Mit ihm bereiste sie die Welt. Sie entdeckte die USA, Afrika und Südostasien. «Es ist wichtig, zu reisen und andere Kulturen und Menschen kennen zu lernen», sagt sie heute.

Martha Baumgartner und Remo Ankli im Gespräch. Hanspeter Bärtschi

Und was würde sie weniger erfahrenen Menschen für das Leben raten? Nachdem sie kurz überlegt, sagt sie: «Ein einfaches Leben führen und nicht überheblich sein. Es ist wichtig, nett mit den Mitmenschen zu sein.» Sie ist überzeugt, dass alles wieder zurückkommt.

Und nachdem in gemütlicher Runde geplaudert wurde, müssen die Politiker wieder los. Baumgartner bedankt sich herzlich für den Besuch. Sie bleibt im Alterszentrum, wo es ihr gefällt. «Es ist wie im Hotel», sagt sie lachend. Und es gebe immer jemanden, um zu plaudern.

