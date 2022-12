Jubiläum Hoch die Tassen: Das wünschen Promis und Party-People der Kulturfabrik Kofmehl zum 30. Geburtstag Dieses Jahr feiert der Rostwürfel sein 30-Jahr-Jubiläum. Die Glückwünsche zeigen: Die Kulturinstitution hat Solothurn und die Region geprägt. Geschätzt wird sie schweizweit. Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.00 Uhr

Erste Party im Kofmehl nach der offiziellen Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Jose R. Martinez

Patent Ochsner mit Büne Huber im Kofmehl Solothurn. Oliver Menge (2006)

Liebes Kofmehl

Was für ein Jubeltag! Herzliche Gratulation zu deinem Dreissigsten. Seit vielen Jahren bist du für uns Ochsen so viel mehr als blosse Kulturfabrik. Du hast uns in guten wie in schlechten Zeiten Heimat und Obhut geboten. Unkompliziert, zuvorkommend und respektvoll. Wir sind Freunde geworden und wir werden Freunde bleiben.

Wir lieben Euch!

Deckendekoration im Kofmehl. Andreas Kaufmann

Das Bierhübeli gratuliert dem schönsten Club im benachbarten Kanton zu seinem 30-jährigen Jubiläum. We love you! Das Bierhübeli durfte 2022 in der legendären Konzerthalle vom Kofmehl ihre Staff Party verrichten. Was für eine geile Party. Dass wir uns nicht mehr an alle Details erinnern können, ist der Beweis, dass ihr alles richtig gemacht habt. ;-) Wir haben uns rundum wohlgefühlt. Merci viu mau. Ihr seid ein toller Club und ein grossartiges Team. Tassen hoch, auf das 30-jährige Jubiläum und auf alle unabhängigen Konzertclubs! Big Hug

CD-Release-Party von Krokus im Kofmehl Solothurn. Oliver Menge (26.10.2016)

Das Kofmehl und Krokus verbindet eine lange, besondere Geschichte. Wir spielten unzählige Male da und nahmen sogar eine wunderbare Live-Scheibe im Rostwürfel auf. Wir fühlten uns da immer zu Hause. Pipo Kofmehl und früher auch Chrigu Stuber brachten den Laden zum Swingen mit viel Herzblut. Und es geht weiter. Da ist noch Luft nach oben. Ich wünsche der Koficrew nur das Beste.

Bruno Schwaller. Bruno Kissling

Kofmehl, du junger Schnufer! 30 Jahre gibt es dich! Ich sage danke, danke dass du da bist. Du warst jung und ungestüm, eine alte Fabrikhalle. Heute stehst du stolz da, immer noch unkonventionell, am Puls. Du hast mich beherbergt, mir einen Ort gegeben, wo ich mich sein durfte, stark wurde, Freunde fürs Leben fand. Geküsst, getanzt, gelacht habe. Ich durfte dich mitgestalten, dich formen, dich bauen. Du gibst und hast für jeden einen Platz, der Lust auf dich hat. Ich hoffe, dass ich dich noch lange begleiten darf und du mich weiterhin jung hältst.

Chrigu Stuber vor dem Kofmehl in Solothurn. Oliver Menge (2009)

Oh Kofmehl, du bist mein Hafen. Ich wüsste nicht, was ohne dich aus mir geworden wäre. Hoch die Tassen auf 30 Jahre voller Energie, Schweiss, Herzblut und Livemusik!

Erste Party im Kofmehl nach der offiziellen Aufhebung der Zertifikats- und Maskenpflicht. Jose R. Martinez

Liebes Kofmehl, wie froh war ich, als du vor 30 Jahren auf die Welt gekommen bist und ich nicht mehr so alleine war. Zusammen haben wir das Mittelland mit lauten Tönen aus dem popkulturellen Winterschlaf gerissen und verwandeln regelmässig die Kleinstadt zur Weltstadt! Danke für die langjährige Freundschaft und dass du immer für mich da warst! Ich gratuliere Dir von Herzen und freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahrzehnte! Dein KIFF

Pascal Rötheli. Zvg

Verflixt, alles altert, nur das Kofmehl bleibt jung. Es ist der Ort für die Jugend; wo man darf und nicht muss. Zu meiner Zeit war Solothurn die Punkrock-City des Landes und das Kofmehl das Epizentrum der Jugendkultur. Und das blieb es für jede Folgegeneration. Die Jugend kommt, wird älter, macht Platz für die Nächsten. Mittendrin, die Kulturfabrik Kofmehl, jetzt 30 Jahre alt, doch nach wie vor der Hotspot der Jugend – wäre da kein Rost, würde man ihr das Alter nicht anmerken. Happy Burzeltag!

Lea Durrer. Oliver Menge

Als 21-jährige Studentin rutschte ich ins «Köfu»-Team. Wochenende für Wochenende stand ich hinter der Bar und verdiente mir meine Brötchen, während andere Party machten. Warum ich 14 Jahre später immer noch dabei bin? Obwohl sich das Helferteam im ständigen Wandel befindet, ist der Rostwürfel doch so etwas wie Familie geworden. Eine Familie, mit der man mitfeiert, mitleidet und für die man sich gerne einsetzt. Aues Guete zum Geburi!

Bastian Baker am Open Air Etziken. Tom & Tina Ulrich (2019)

Das erste Mal habe ich 2011 im Kofmehl mit 77 Bombay Street gespielt. Für mich war alles noch neu und ich habe den Ort phänomenal gefunden. Seither war ich vier oder fünf Mal im Kofmehl und es waren immer fantastische und ausverkaufte Konzerte. Wenn ich eine Tournee organisierte, ist klar, dass wir auch einen Halt im Kofmehl machen.

Um mein 10. Jubiläum zu feiern, bin ich in meinen drei Lieblingsclubs der Schweiz aufgetreten: im Kaufleuten in Zürich, im Docks in Lausanne und eben das im Kofmehl in Solothurn. Dort gibt es nur gute Vibes. Das macht die Kraft des Kofmehls aus. Es hat einen echten Esprit. Und: Der Aufbau des Saals ist cool. Es ist sehr Rock'n'Roll und das gefällt mir sehr. Donc voilà: Joyeux anniversaire Kofmehl. Alles gueti zum Geburtsag Kofmehl!

Reto Stampfli am 15. Solothurner Kleinkunsttag im Kofmehl. Corinne Glanzmann (2021)

Das «Kofmehl» bringt mir die weite Welt nach Solothurn. Es ist eine internationale Fabrik, deren kulturelle Produktion divers und nachhaltig ist. Ein multinationaler Schwitz- und Schmelzofen, in dem das Bargeld keine Rolle mehr spielt, sich aber jeder Besuch auszahlt. Ein vertrauter Ort mit grenzüberschreitender Wirkung. Am liebsten habe ich das «Kofmehl», wenn sich die «Raumbar» in ein irisches Pub verwandelt und sich die fröhliche Gästeschar mit wilden Fidel- und Gitarrenklängen auf die grüne Insel tanzt.

Kurt Fluri. Hanspeter Schläfli

Die KfK als Beispiel regionaler Zusammenarbeit: 1992 entwickelte sich aus einem Anlass in der alten Fabrikhalle der früheren Otto Kofmehl Metallwaren AG ein reger Kulturbetrieb. Dank einer privaten Stiftung, der Stadt Solothurn, einer anonymen Spende, dem kantonalen Lotteriefonds, der Repla und einer Spendenaktion der Solothurner Zeitung konnte später die heutige Halle erbaut werden. Die Regionsgemeinden sind – zusammen mit der Stadt – der gesellschaftliche Hintergrund, vor dem die KfK derart erblühen konnte. Sie ist eine Erfolgsgeschichte, der ich noch eine lange Fortsetzung wünsche.

Christine Weber und Angela Petiti (v.l.) an den Kleinkunsttage in der Kulturfabrik Kofmehl. Oliver Menge (26.12.2010)

Ohlala liebes Geburtstagskind, viele tolle und unvergessliche Momente verbinde ich mit dir. Merci für die geballte Ladung Kultur für Solothurn. Ich bin dir für dein Engagement und Anpacken von Herzen dankbar. Auf dich, liebe Kulturfabrik Kofmehl! Du warst immer und bist grossartig!

