250. Geburtstag von St.-Ursen: So wird Solothurn feiern

Jubeljahr Ein grosses Fest, ein eigenes Bier und zahlreiche Anlässe: So will Solothurn den 250. Geburtstag von St.Ursen feiern In wenigen Tagen beginnt die grosse Geburtsfeier. Anlässlich des 250-Jahr-Jubiläums des Wahrzeichens von Solothurn finden zahlreiche Events statt. Hier der Überblick. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 28.02.2023, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick durch den Nebel auf die Jubilarin: Die St.Ursen – das Wahrzeichen der Stadt Solothurn – wird heuer 250 Jahre alt. Michel Lüthi

Die Stadt Solothurn kommt aus dem Feiern nicht heraus. Nachdem sich die Party anlässlich 2000 Jahre Stadt Solothurn aufgrund von Corona über drei Jahre zog, steht auch heuer ein runder Geburtstag an – jener der St.Ursen-Kathedrale.

Wobei das so nicht ganz stimmt. Vor 250 Jahren – genauer am 26. September 1773 – wurde das heutige Solothurner Wahrzeichen eingeweiht. Damals handelte es sich aber noch um die Pfarrkirche St.Ursen. Zur Kathedrale wurde sie erst mit der Verlegung des Bischofssitzes nach Solothurn im Jahr 1828. So heisst das Jubiläum auch «250 Jahre St.Ursen Solothurn».

Die römisch-katholische Kirchgemeinde Solothurn ist sich sicher: St.Ursen haben viele – und nicht nur Solothurnerinnen und Solothurner – in ihr Herz geschlossen. Dementsprechend ist auf dem Jubiläumsbutton «Mein Herz schlägt für St.Ursen» zu lesen und dementsprechend umfangreich richtet die Kirchgemeinde die Geburtstagsfeier an, die sich über das ganze Jahr verteilt.

Den Jubiläumsbutton gibt es für fünf Franken zu kaufen. Fabio Vonarburg

Los geht es am Freitagabend, 10. März, mit der Eröffnung der Feierlichkeiten in der St. Ursen-Kathedrale. Dabei sind die Singnaben, der Domchor St.Urs sowie der Domorganist Benjamin Guélat für musikalische Umrahmung besorgt. Was sonst noch alles über das Jahr läuft, präsentierten Karl Heeb, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn, sowie Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl. Hier das Wichtigste im Überblick:

Am 3. und 4. Juni ist die Stadt in Feierlaune, es lockt das St.Ursenfest. Man könne und wolle das gestrichene Märetfest nicht ersetzen, betont Karl Heeb.

«Aber wir organisieren an diesem Wochenende ein Fest, zu dem alle Menschen aus der Stadt und Umgebung, die sich mit St.Ursen irgendwie verbunden fühlen, herzlich eingeladen sind.»

Der Eröffnungsevent ist um 17 Uhr auf der St.Ursentreppe, danach gibt es verschiedene Festwirtschaften. Im Pfarrhaus, im Pfarrgarten, im Pfarreiheim und in einem Festzelt auf der Terrasse.

Am Sonntag wird weitergefeiert – unter anderem sind ein Festgottesdienst, ein Risottoessen und Führungen in der Kathedrale vorgesehen. Die Kirchgemeinde rechnet am Samstagabend mit 500 bis 700 Besuchern und weist auf eine Besonderheit hin: In Zusammenarbeit mit der Öufi-Brauerei wird an den Festlichkeiten ein Spezialbier ausgeschenkt. Wie dieses schmeckt und wie dieses heisst, ist noch offen.

Was am 11. und 12. November in der St.Ursen-Kathedrale zu hören sein wird, bezeichnet Karl Heeb «zweifellos als kulturelles Highlight in der Stadt». Dabei tun sich drei Chöre – der Domchor St.Urs, der Konzertchor und der Kammerchor Solothurn – zu einem gemeinsamen Projekt zusammen. Mit dabei sind auch Solisten der Philharmonie Baden-Baden.

Nebst diesem finden weitere Konzerte statt. Hervorzuheben gilt es noch das Mitsingprojekt des Domchors St.Urs, am Pfingstfest und am St.Ursentag Ende September. Wer selber einmal während eines Festgottesdienstes mitsingen wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. Oder wie es Heeb ausdrückt: Es sei ein erhabenes Gefühl, in der St.Ursen-Kathedrale zu singen. Anmelden kann man sich auf der Website des Domchors.

Die Stadt Solothurn hilft bei den Jubiläumsfeierlichkeiten mit. So wird etwa St.Ursen eine Sonderausstellung im Museum Blumenstein gewidmet, die vom 25. Mai bis 2. November offen ist. Die Ausstellung beleuchtet die komplexe Projektierungs- und Baugeschichte. Zudem gibt ein Augenzeugenbericht Einblicke in die Rituale der Weihe des Bauwerks.

Wer gerne mehr über die Kathedrale wissen möchte, hat anlässlich der Feierlichkeiten die Chance dazu. Über das Jahr verteilt, werden zahlreiche Führungen angeboten, die teilweise eine Anmeldung über die Website von Solothurn Tourismus voraussetzen.

So gibt es an einer Führung mehr über die Reliquien im Domschatz zu erfahren, an einer anderen steigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Dachboden. Ebenfalls gibt es Führungen zu Urs und Viktor, zu den Marmoraltären und oder zu Deckengemälden und Stuckaturen, um nur einige davon aufzuzählen.

Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl betonte an der Medienkonferenz, dass die St.Ursen-Kathedrale nicht nur wegen ihrer Architektur von Bedeutung ist.

«Diese Kirche ist ein Ort der Hoffnung, der Ermutigung und damit wichtig im Fortbestehen einer solidarischen Gesellschaft.»

Dementsprechend werden auch Veranstaltungen zum Thema Glauben durchgeführt, darunter eine Predigtreihe oder auch ein Anlass, bei dem die Zukunft der Kirche in Solothurn und Umgebung diskutiert wird. Eine Rolle nimmt auch der St.Ursentag ein, an dem es einen Festgottesdienst mit Bischof Felix Gmür geben wird.

Stadtpfarrer Thomas Ruckstuhl und Karl Heeb, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Solothurn, (v.l.) vor dem Logo der Feierlichkeiten. Fabio Vonarburg

«250 Jahre St.Ursen Solothurn» lautet die offizielle Bezeichnung für das Jubiläum, für das die Grafikerin Monika Stampfli das Logo kreiert hat. Für die gesamten Feierlichkeiten hat die Kirchgemeinde Ausgaben in der Höhe von 250'000 Franken budgetiert, wobei mit rund 150'000 Franken Einnahmen gerechnet wird.

Hinweis Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf der Website www.250stursenso.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen